'Tiergartenmörder' war russischer Agent

./Washington - Die Identität des beim historischen Gefangenenaustausch zwischen Russland, Belarus und mehreren westlichen Ländern involvierten Wadim Krassikow ist nun vom Kreml bestätigt worden. Der "Berliner Tiergartenmörder" ist tatsächlich ein Agent des russischen Geheimdienstes. "Krassikow ist ein Mitglied des FSB", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. Krassikow war 2021 in Deutschland zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Festnahme in Berlin nach Femizid in Wien-Meidling

Wien - Im Fall einer in Wien-Meidling getöteten 29-Jährigen ist der Tatverdächtige festgenommen worden: Der Ehemann (31), nach dem seit dem Auffinden der Toten am Donnerstagvormittag gefahndet worden war, sei noch am Abend am Flughafen in der deutschen Hauptstadt Berlin bei einer Personenkontrolle aufgefallen und geschnappt worden, so die Wiener Polizei am Freitag. Die Ermittler gingen von Anfang an von einem Tötungsdelikt aus, hauptverdächtig war der nicht auffindbare Partner.

Toter Bub in Tirol: Freispruch für Vater rechtskräftig

Innsbruck/St. Johann in Tirol - Nach dem Freispruch in einem Mordprozess am Landesgericht Innsbruck für einen 39-Jährigen, dem vorgeworfen worden war, seinen geistig beeinträchtigten Sohn im Sommer 2022 in St. Johann in Tirol in die Kitzbüheler Ache geworfen und dadurch getötet zu haben, verzichtet die Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel. Dies bestätigte Staatsanwaltssprecher Hansjörg Mayr am Freitag auf APA-Anfrage. Das von den Geschworenen einstimmig gefällte Urteil war somit rechtskräftig.

RH für mehr Prüfungen und Rückforderungen bei NPO-Fonds

Wien - In der Coronapandemie konnten gemeinnützige Organisationen über den Non-Profit-Organisationen-Unterstützungsfonds Förderungen beziehen, 59.000 Anträge wurden genehmigt. Vertieft geprüft wurden nur Stichproben, bei jeder zweiten wurde der Betrag gekürzt. Der Rechnungshof empfahl am Freitag, auch das übrige Fördervolumen zu prüfen und zu Unrecht bezogenes Geld zurückzuverlangen. Im Vizekanzleramt von Werner Kogler (Grüne) sieht man das jedoch als "nicht zweckmäßig" an.

Zadić kündigt Änderungen bei Handy-Sicherstellung an

Wien - Justizministerin Alma Zadić (Grüne) will Änderungen im Begutachtungsentwurf zur Handy-Sicherstellung. Als ein Beispiel nennt sie Fälle, bei denen Gefahr im Verzug herrscht - also wenn etwa durch die vorgesehenen Auswertungsregeln für Daten Beweismittel verloren gehen könnten. "Das Ziel des Staates, dass Verbrechen schnell und effizient aufgeklärt werden können, darf nicht außer Acht gelassen werden", so Zadić zur APA.

Sommerauftakt mit starkem Mai und Buchungsknick im Juni

Wien - Nach einem recht guten Saisonauftakt im Mai sind die Buchungen in den heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im Juni im Schnitt massiv zurückgegangen. Die Zahl der Nächtigungen sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,8 Prozent auf rund 11,7 Millionen, wie aus den vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Freitag, hervorgeht. Der Grund dafür sind Feiertagsverschiebungen und auch die Fußball-EM. Die Buchungen der Deutschen gingen spürbar nach unten.

Feuer in Manila kostete elf Menschen das Leben

Manila - Bei einem Feuer in der philippinischen Hauptstadt Manila sind am Freitagmorgen elf Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden war die Feuerwehr mit 14 Löschfahrzeugen im Einsatz. Demnach war das Feuer im überwiegend von Chinesen bewohnten Stadtteil Binondo nach zwei Stunden unter Kontrolle.

Getöteter Hamas-Anführer Haniyeh wird beerdigt

Doha - Tausende Menschen haben sich nach Angaben des staatlichen Fernsehens in Katar in der Hauptstadt Doha versammelt, um die Trauerfeier zur Beerdigung des getöteten Hamas-Auslandschefs Ismail Haniyeh zu verfolgen. Die Zeremonie begann mit einem Gebet in der Imam-Abdul-Wahhab-Moschee, der Staatsmoschee von Katar.

