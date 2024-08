Weitere Festnahme und U-Haft für Terror-Verdächtige

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Im Zusammenhang mit den Anschlagsplänen auf eines der mittlerweile abgesagten Taylor Swift-Konzerte in Wien ist es am Donnerstagabend zu einer weiteren Festnahme gekommen. Ein 18-Jähriger aus dem Umfeld des 19-jährigen Hauptverdächtigen wurde in Wien in Gewahrsam genommen, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz im Burgenland. Über den 19-Jährigen und den 17-jährigen Beschuldigten wurde unterdessen U-Haft verhängt.

Bontus surft vor Marseille zu Olympia-Gold mit dem Kite

Marseille/Paris - Valentin Bontus hat sich am Freitag vor Marseille zum allerersten Olympiasieger im Kitesurfen gekürt. Der als Außenseiter und in einem maßgeschneiderten weißen Skianzug in das Finale gestartete Niederösterreicher gewann in diesem alle drei Rennen und triumphierte vor dem Slowenen Toni Vodisek und Maximilian Maeder aus Singapur. Einen Tag nach dem Olympiasieg der 470er-Segler Lara Vadlau/Lukas Mähr darf sich das ÖOC-Team über die zweite Goldmedaille in Frankreich freuen.

Hochrangiges Hamas-Mitglied stirbt bei Angriff im Libanon

Beirut - Ein hochrangiger Vertreter der radikal-islamischen Hamas aus dem Gazastreifen ist am Freitagabend bei einem israelischen Luftangriff im Libanon getötet worden. Das sagten ein Hamas-Vertreter sowie zwei Mitglieder von Sicherheitskreisen Reuters. Das Opfer des gezielten Angriffs auf einen Wagen in der 60 Kilometer von der israelischen Grenze entfernten Hafenstadt Sidon ist demnach der Hamas-Sicherheitsbeauftragte Samer al-Hadj. Sein Leibwächter sei schwer verwundet worden.

Wieder Neuwahl in Bulgarien

Sofia - In Bulgarien kommt es nach drei gescheiterten Versuchen einer Regierungsbildung erneut zu einer Parlamentswahl. Ein Übergangskabinett soll die Regierungsgeschäfte in dem EU-Land führen, bis nach der Wahl - voraussichtlich am 20. Oktober - eine reguläre Regierung steht. Die geschäftsführende Chefin des Rechnungshofs in Sofia, Goriza Grantscharowa-Koscharewa, wurde am Freitag von Staatschef Rumen Radew beauftragt, bis 19. August ein Übergangskabinett zusammenzustellen.

Mindestens 14 Tote bei russischem Angriff auf Supermarkt

Donezk (Oblast Rostow)/Kiew (Kyjiw) - Nach dem Überraschungsangriff der Ukraine in der russischen Grenzregion Kursk und massenhaften Drohnenattacken gegen andere Gebiete haben Moskaus Truppen im Donbass am helllichten Tag einen Supermarkt bombardiert. Bei dem Raketenangriff starben in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka nach Behördenangaben mindestens 14 Menschen. Etwa 40 weitere wurden verletzt.

OLG Wien kippt Sanierungsplan für Signa Development

Wien - Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hat dem Rekurs der Republik Österreich gegen die Treuhandsanierung der insolventen Signa Development Selection AG (kurz: Signa Development) stattgegeben. Damit hat das Gericht dem Sanierungsplan die Bestätigung versagt. "Bis zur Rechtskraft der vorliegenden Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien wird das Verfahren weiterhin als Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung geführt", teilte Sanierungsverwalterin Andrea Fruhstorfer am Freitag mit.

Sechseinhalb Jahre Haft für Vergewaltigungsversuche in Wien

Wien - Wegen versuchter Vergewaltigung von zwei jungen Frauen ist am Freitag am Wiener Landesgericht ein 37-Jähriger nicht rechtskräftig zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann war eigenen Angaben zufolge zum Frauenkennenlernen nach Wien gekommen. Am 30. April und am 4. Mai 2024 fiel der gebürtige Syrer, der zuletzt in Deutschland lebte, dann über zwei jeweils 23-Jährige her, um die beiden laut Anklage mit Gewalt zur Duldung des Beischlafs zu zwingen.

Nationaler Sicherheitsrat tagt am Dienstag zu Terrorplänen

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beruft nach der Vereitlung eines Terroranschlags auf ein Konzert in Wien für Dienstagabend den Nationalen Sicherheitsrat (NSR) ein. Die SPÖ hatte das Zusammentreten des Gremiums gefordert - dafür reicht das Verlangen einer Parlamentsfraktion. Für die Einberufung formal zuständig ist der Bundeskanzler.

