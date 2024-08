SPÖ will Terror-Abwehrzentrum

Wien - Die SPÖ drängt auf die Etablierung eines Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrums. In einem der APA vorliegenden Papier denkt man nicht an eine eigene Behörde sondern an eine Koordinationsplattform, in der Vertreter der Sicherheitsorgane aber auch der Zivilgesellschaft zusammengezogen werden. Der Sitz solch eines Zentrums sollte in Wien sein mit Außenstellen in allen Bundesländern.

Mindestens 15 Tote nach israelischem Angriff im Gazastreifen

Gaza - Nach einem israelischen Luftangriff auf die Stadt Zawayda im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet die Nachrichtenagentur WAFA. Außerdem habe es Dutzende Verletzte gegeben. Das israelische Militär will den Berichten nachgehen, wie ein Sprecher ankündigte. Unterdessen forderte die israelische Armee die Bewohner mehrerer Viertel im Zentrum des Gazastreifens vor einem neuen Militäreinsatz zur Flucht auf.

Libanon meldet Tote nach israelischem Luftangriff

Beirut - Während die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazakrieg mit dem Ziel einer Einigung in der kommenden Woche fortgesetzt werden sollen, gehen die Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon weiter. Bei einem israelischen Luftangriff im Südlibanon gab es nach libanesischen Behördenangaben mindestens zehn Tote, darunter eine Frau und zwei Kinder. Als Reaktion feuerte die Hisbollah nach eigenen Angaben zahlreiche Raketen auf das Nachbarland ab.

Kiews Luftwaffe zerstört wichtige Brücke im Gebiet Kursk

Kursk - Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben eine strategisch wichtige Autobrücke bei ihrer Offensive im Gebiet Kursk zerstört. Luftwaffenkommandeur Mykola Oleschtschuk veröffentlichte in einem Telegramkanal der Streitkräfte ein Video, das die Bombardierung einer Brücke zeigt. Experten halten das Video nach Auswertung der Geodaten für echt. Das Bauwerk am Fluss Sejm im Kreis Gluschkowo lag in Trümmern.

Post-Chef klagt über bürokratische Hürden für Unternehmen

Wien - Der scheidende Generaldirektor der österreichischen Post, Georg Pölzl, klagt über hohe bürokratische Hürden für Unternehmen in Österreich sowie Europa. "Wir haben übertriebene Vorschriften und übertriebene Berichtspflichten, die niemandem etwas helfen", sagte Pölzl am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Firmen dürften nicht mit "einer Flut" an Regeln überzogen werden, forderte er. Generell werde in Österreich zu wenig über das Thema Wettbewerbsfähigkeit diskutiert.

Aufräumarbeiten nach Unwetter im Bezirk Hollabrunn

Hollabrunn - Nach einem Unwetter am Freitagabend im Raum Hollabrunn sind am Samstag Aufräumarbeiten im Gange gewesen. 30 Feuerwehren mit über 200 Mitgliedern standen laut einer Aussendung seit den frühen Morgenstunden im Einsatz, um etwa Auspumparbeiten und Straßenreinigungen durchzuführen. Die Sperre auf der Strecke der Nordwestbahn wurde zu Mittag aufgehoben. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kündigte Unterstützung des Landes an, eine Lagebesprechung war für 17.00 Uhr geplant.

Großangelegte Aufräumarbeiten in St. Anton am Arlberg

St. Anton am Arlberg/St. Christoph am Arlberg/Innsbruck - Nach dem Unwetter mit Starkregen in Teilen der Tiroler Bezirke Landeck und Innsbruck-Land Freitagabend sind am Samstag die Aufräumarbeiten vor allem im hauptbetroffenen St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) auf Hochtouren gelaufen. 350 Kräfte von Feuerwehren, aber auch Bergrettung und Rotem Kreuz standen im Einsatz, sagte Peter Mall vom örtlichen Krisenstab zur APA. Vor allem gehe es darum, Keller und Garagen auszupumpen sowie die Geschiebebecken vom Geröll zu befreien.

Ein Verletzter bei Notlandung von Kleinflugzeug in Salzburg

Mauterndorf - Ein Kleinflugzeug ist am Samstag bei Mauterndorf (Lungau) notgelandet. Der Pilot wurde leicht verletzt ins Spital nach Tamsweg gebracht, berichteten Rotes Kreuz und Polizei zu Mittag. Am Flieger entstand Sachschaden. Weitere Passagiere dürften nicht an Bord gewesen sein. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

