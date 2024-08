Kiew verstärkt Offensive in russischer Region Kursk

Kiew (Kyjiw) - Eineinhalb Wochen nach Beginn ihrer Offensive im Westen Russlands hat die ukrainische Armee ihre Angriffe in mehreren russischen Regionen verstärkt. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe vom Sonntag wurden eine weitere strategisch wichtige Brücke in der Grenzregion Kursk sowie das Erdöllager Kawkas in der Region Rostow getroffen. Laut Staatschef Wolodymyr Selenskyj läuft die Offensive "genau wie erwartet".

Moskau weist Bericht über geplante Verhandlungen zurück

Moskau/Brüssel - Russland hat einen Bericht der "Washington Post" über angebliche geplante Geheimverhandlungen für eine teilweise Feuerpause zurückgewiesen. "Es gab und gibt keine direkten oder indirekten Verhandlungen zwischen Russland und dem Kiewer Regime über die Sicherheit der zivilen kritischen Infrastrukturen", sagte die Außenministeriumssprecherin. Die US-Zeitung hatte zuvor berichtet, dass die ukrainische Offensive im Gebiet Kursk Pläne für solche Geheimgespräche durchkreuzt hätten.

Arlbergstraße bleibt weiter zu, St. Anton räumt weiter auf

St. Anton am Arlberg - Nach dem heftigen Unwetter Freitagabend bleibt die durch Murenabgänge sowohl auf Tiroler als auch Vorarlberger Seite arg in Mitleidenschaft gezogene Arlbergpassstraße (B197) weiter gesperrt. Dies wurde bei einer Lagebesprechung der Einsatzleitungen Sonntagnachmittag entschieden. Die Situation werde "täglich neu bewertet", hieß es. Unterdessen liefen die Aufräumarbeiten im hauptbetroffenen St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) weiter auf Hochtouren.

Maskierter ersticht Elfjährigen auf Fußballplatz in Spanien

Toledo - Ein unbekannter Maskierter hat in der spanischen Kleinstadt Mocej�n bei Toledo einen Elfjährigen auf einem Fußballplatz erstochen. Der Täter sei am Vormittag plötzlich auf dem Spielfeld aufgetaucht und habe mit einem spitzen Gegenstand auf den Buben eingestochen, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und mehrere Zeitungen übereinstimmend.

65 Verletzte nach Riesenrad-Brand bei Festival bei Leipzig

Leipzig - Beim Brand eines Riesenrads auf einem Festival nahe Leipzig sind zahlreiche Menschen verletzt worden. 65 Menschen seien nach dem Feuer am Samstagabend ärztlich versorgt worden, teilte die Leipziger Polizei am Sonntag mit. 16 von ihnen seien ins Krankenhaus gekommen, darunter vier Menschen mit Brandverletzungen und eine Person, die gestürzt war. Die Ursache des Feuers auf dem Highfield-Festival blieb zunächst rätselhaft.

US-Demokraten feiern Harris ab Montag mit Parteitag

Washington - Die US-Demokraten wollen ab Montag auf einem viertägigen Parteitag in Chicago ihre Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris feiern. Nachdem sich Harris die Nominierung bei einer mehrtägigen elektronischen Abstimmung Anfang August bereits gesichert hat, wird sie die Kandidatur bei einer für Donnerstag geplanten Rede formell annehmen. US-Medien zufolge soll sie außerdem bereits am Montag gemeinsam mit Präsident Joe Biden auftreten.

Einsatzkräfte zogen nach Frequency-Finale positive Bilanz

St. Pölten/Wien - Die Einsatzkräfte haben nach dem Frequency in St. Pölten eine positive Bilanz gezogen. Bei der Abreise mussten laut ÖAMTC einige im Schlamm stecken gebliebene Fahrzeuge herausgezogen werden. Laut Polizei gab es rund 70 Anzeigen. Das Rote Kreuz verzeichnete bis Sonntagvormittag 2.044 Versorgungen, 74 Patienten mussten ins Spital gebracht werden. Die 25. Auflage des Festivals wurde für 14. bis 16. August 2025 im Green Park St. Pölten angekündigt.

