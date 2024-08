Fehlende Impfungen: Zahl der Keuchhustenfälle explodiert

Wien - Die Keuchhusten-Fälle (Pertussis) sind heuer wegen fehlender Impfungen in der Bevölkerung regelrecht explodiert. Im gesamten Vorjahr gab es mit der für Säuglinge lebensbedrohlichen Infektion 2.791 Ansteckungen, nun wurden allein bis 20. August 9.972 Fälle gemeldet, ergab eine APA-Anfrage bei der AGES. Die Ärztekammer Wien erinnerte am Mittwoch an die Impfauffrischung, am besten jetzt zum Schuleintritt für Erstklässler und für Erwachsene alle zehn Jahre, ab 60 alle fünf Jahre.

FPÖ will nach Nationalratswahl "Festung der Freiheit" bauen

Wien - Die "Festung Österreich", die die FPÖ nach der Nationalratswahl am 29. September bauen will, soll eine "Festung der Freiheit" sein. Das geht zumindest aus dem Titel des Wahlprogramms hervor, das die Freiheitlichen am Mittwoch im Palmenhaus im Wiener Burggarten präsentierten. Ein FPÖ-Kanzler solle "wie ein guter Familienvater" sein, so Herbert Kickl, dessen Partei derzeit in allen Umfragen vorne liegt, über die angestrebte Rolle.

Israel fordert Anrainer eines Gebiets in Gaza zur Flucht auf

Tel Aviv/Gaza - Die israelische Armee hat die Anrainer eines kleineren Gebiets im Süden des Gazastreifens vor einem neuen Militäreinsatz zur Flucht aufgefordert. Betroffen ist eine Gegend innerhalb einer humanitären Zone, wie aus der Mitteilung eines Armeesprechers hervorgeht. Das Militär werde dort gegen Terrororganisationen vorgehen, hieß es in dem in arabischer Sprache veröffentlichten Aufruf.

Handys dominieren laut Umfrage Alltag in Österreich

Wien - Der tägliche Alltag der Österreicherinnen und Österreicher wird deutlich durch das Smartphone beeinflusst. Das ergab eine für die österreichische Bevölkerung repräsentative Umfrage. Mehr als drei Viertel der Befragten nehmen demnach ihre smarten Geräte mit ins Bett, etwa die Hälfte sogar auf die Toilette. Das gab das Cybersicherheitsunternehmen NordVPN am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Die Anwendungsbereiche der Smartphones sind dabei durchaus verschieden.

Mann nach Angriff am Wiener Westbahnhof in Lebensgefahr

Wien - Nach einem heftigen tätlichen Angriff beim Wiener Westbahnhof am Montag in der Früh schwebt ein 30-Jähriger in Lebensgefahr. Das Opfer hatte sich mit einem Freund getroffen, als ihn plötzlich ein Unbekannter aus heiterem Himmel mit Faustschlägen attackierte und dann flüchtete. Der Mann befindet sich seither mit schweren inneren Kopfverletzungen in einem Spital. Der Verdächtige wurde ausgeforscht und in eine Justizanstalt gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion.

China untersucht Subventionen für EU-Milchprodukte

Peking - China hat eine Anti-Subventionsuntersuchung gegen importierte Milchprodukte aus der Europäischen Union angekündigt. Betroffen seien bestimmte Waren wie etwa frischer oder weiterverarbeiteter Käse, teilte das Handelsministerium in Peking mit. Den vorläufigen Untersuchungszeitraum legte die Behörde auf ein Jahr bis zum 21. August 2025 fest. Die Ermittlung dürfte eine Gegenreaktion Pekings auf die von der EU erhobenen Strafzölle gegen chinesische E-Autos sein.

Wiener Börse am Nachmittag leicht im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag in einem positiven Umfeld ebenfalls leicht im Plus gezeigt. Der ATX notierte knapp vor 15 Uhr mit einem Aufschlag von 0,68 Prozent bei 3.663,38 Punkten. Für Impulse sorgten einzelne Unternehmensnachrichten. Aktien von Kapsch TrafficCom verloren nach Quartalszahlen 2,0 Prozent. Addiko-Aktien fielen um 3,9 Prozent. Die slowenische Großbank NLB ist mit ihrem Übernahmeangebot für die Addiko gescheitert.

