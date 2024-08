Drei Tote bei Anschlag mit Messer auf Solinger Stadtfest

Solingen - Nach dem Anschlag auf ein Stadtfest in Solingen fahndet die Polizei weiter nach dem Täter. Dieser werde mit einem Großaufgebot gesucht, teilte die Polizei Düsseldorf Samstagfrüh mit. Derzeit würden sowohl Opfer als auch Zeugen befragt. Bei der Messerattacke sind drei Menschen getötet und acht Personen verletzt worden, fünf davon schwer. "Unsere Sicherheitsbehörden tun alles, um den Täter zu fassen", sagte die deutsche Innenministerin Nancy Faeser.

Russisches Munitionsdepot nach Drohnenattacke in Brand

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat bei Drohnenangriffen gegen Russland laut Medien ein Munitionsdepot in der Region Woronesch getroffen. Ziel sei ein Lager bei Ostrogoschsk, etwa 100 Kilometer südlich von Woronesch, gewesen, so das unabhängige Internetportal Astra. Offiziell ist nicht von einem Munitionsdepot die Rede, doch Gouverneur Alexander Gussew ordnete die Verhängung des Notstands in drei Orten wegen der "Liquidierung der Folgen eines Brands und der Detonation explosiver Objekte" an.

Bluttat in Kärnten: Streit in Lokal als Auslöser

Hüttenberg - Nach dem Mord an einem 36-jährigen Kärntner in Knappenberg (Gemeinde Hüttenberg, Bezirk St. Veit an der Glan) hat die Staatsanwaltschaft am Samstag Details zum Ablauf der Tat bekannt gegeben. Es habe im Vorfeld in einem Lokal Streit zwischen dem 43-jährigen Verdächtigen und dem Opfer gegeben. Als der Ältere das Lokal verließ, sei ihm der Jüngere zu seinem Haus gefolgt, wo er vom Täter aus nächster Nähe mit einem Flobertgewehr, dass er legal besessen hatte, erschossen wurde.

Palästinenser: Elf Zivilisten im Gazastreifen getötet

Gaza/Tel Aviv - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind am Samstag einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA zufolge mindestens elf Zivilisten getötet worden. Zudem habe es eine ungenannte Zahl an Verletzten bei den Angriffen in der südlichen Stadt Khan Younis und im Bereich von Nuseirat im Zentrum des Küstenstreifens gegeben. In Kairo gehen unterdessen die zähen Bemühungen um eine Waffenruhe weiter.

Bootsunglück vor Palermo: Ermittlungen wegen Totschlags

Rom/Palermo - Nach dem Tod des britischen Software-Unternehmers Mike Lynch und sechs weiterer Menschen beim Untergang einer Luxusjacht vor Sizilien ermittelt die italienische Staatsanwaltschaft wegen Totschlags. Die Untersuchung richte sich derzeit nicht gegen eine einzelne Person, berichtete der im Fall ermittelnde Oberstaatsanwalt der sizilianischen Stadt Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, bei einer Pressekonferenz am Samstag.

Italienischer Pflegehelfer gesteht Tötung von vier Senioren

Caserta/Rom - Ein italienischer Pflegehelfer hat die Tötung von vier Senioren gestanden. Er habe es aus Mitleid getan, sagte der 48-jährige Neapolitaner, der sich den Carabinieri freiwillig mit der Begründung stellte, er könnte erneut töten. Der Mann wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ins Gefängnis eingeliefert, berichteten die Justizbehörden am Samstag.

KPÖ-Spitzenkandidat: Wir streben kein Regierungsamt an

Wien - Die KPÖ will in den Nationalrat einziehen, aber nicht mitregieren. "Was momentan wirklich fehlt, ist eine Oppositionspartei, die regelmäßig an die sozialen Bedürfnisse der Menschen erinnert", so KPÖ-Spitzenkandidat Tobias Schweiger im APA-Interview. Die aktuelle Sozialhilfe-Debatte kritisiert er als Diskussion darüber, ob "die Menschen mit Mindestsicherung arm oder noch ärmer sein sollen". Für EU-Bürger kann er sich ein Wahlrecht auch ohne Staatsbürgerschaft vorstellen.

Joggerin in NÖ von Stapler erfasst und getötet

St. Pölten - Eine 53-jährige Joggerin ist am Freitag in St. Pölten von einem Stapler erfasst und getötet worden. Der 36-jährige Lenker des Teleskopstaplers, der mit Abbauarbeiten nach dem Frequency Festival beschäftigt war, dürfte die Frau beim Zurückschieben übersehen haben, berichtete die niederösterreichische Polizei am Samstag. Die Läuferin wurde zunächst noch von einem Notarzt reanimiert und ins Unfallkrankenhaus St. Pölten gebracht. Dort erlag sie aber ihren schweren Verletzungen.

