Tote bei erneuten russischen Luftangriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Nach einem der schwersten russischen Luftangriffe auf die Ukraine der vergangenen Wochen haben die ukrainischen Behörden am Dienstag in weiten Teilen des Landes erneut Luftalarm ausgelöst. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Russland habe Bomber und Drohnen gestartet, die in Richtung Ukraine fliegen würden. Es gab ukrainischen Angaben zufolge erneut mehrere Tote bei russischen Angriffen.

China droht Kanada nach Zollerhöhung mit Gegenmaßnahmen

Peking - China hat Kanada wegen der Verhängung hoher Zölle auf Elektroautos mit Gegenmaßnahmen gedroht. Man werde "alle notwendigen Maßnahmen" ergreifen, um die Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen zu schützen, teilte die chinesische Botschaft in Kanada mit.

Grüne wollen Biogasgesetz doch noch durchbringen

Wien - In einem zweiten Anlauf wollen die Grünen das Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG) doch noch im September durchbringen. Im ersten Anlauf sind ÖVP und Grüne mit dem Gesetzesentwurf an den Stimmen der SPÖ gescheitert. Dieser sah eine Grün-Gas-Quote für Gasversorger vor. Die SPÖ stieß sich am Passus, dass eine Verordnung erlassen werden könne, um eine "außergewöhnlich hohe Belastung" für Endverbraucher zu lindern. Diese Kann-Bestimmung wurde nun durch eine verbindliche ersetzt.

Nach Hisbollah-Angriff auf Israel Fokus auf Gaza-Waffenruhe

Washington - Nach den außergewöhnlich heftigen gegenseitigen Angriffen zwischen der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah und der israelischen Armee rücken die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazakrieg wieder in den Vordergrund. Intensive Vermittlungsgespräche in Kairo haben zwar bisher keinen Durchbruch erzielt. Laut US-Regierung setzen aber Arbeitsgruppen in den kommenden Tagen in der ägyptischen Hauptstadt die Gespräche über offene Detailfragen fort.

Dutzende Polizisten bei Karnevalsfest in London verletzt

London - Am Rande einer großen Karnevalsfeier im Londoner Stadtteil Notting Hill ist es zu etlichen Gewalttaten und Festnahmen gekommen. Die Polizei überwachte das Straßenfest mit einem Großaufgebot von tausenden Einsatzkräften, konnte Messerstechereien und zahlreiche andere Straftaten aber nicht verhindern. Innerhalb von zwei Tagen wurden 35 Beamte verletzt und 230 Menschen wegen verschiedener Vergehen festgenommen, wie die Metropolitan Police in der Nacht mitteilte.

SpaceX-Mission für privaten Weltraumspaziergang verschoben

Washington - Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den Start einer Mission verschoben, in deren Verlauf der bisher erste privat finanzierte Weltraumspaziergang stattfinden soll. Nach einer technischen Panne ist der ursprünglich für Dienstagfrüh vom Kennedy Space Center der US-Raumfahrtbehörde NASA vorgesehene Start nun für Mittwoch geplant, teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) mit. Es sei ein Helium-Leck aufgetreten, das unter die Lupe genommen werde.

Rockband Oasis bestätigt Comebackkonzerte im kommenden Jahr

London - Die Britpopband Oasis plant ein Comeback. Die Brüder Noel und Liam Gallagher wollen im kommenden Jahr wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, wie sie in sozialen Medien ankündigten. Demnach sind Konzerte in mehreren britischen Städten geplant, darunter London und Manchester. Die Band hatte sich vor 15 Jahren getrennt, damals verließ Noel Gallagher die Gruppe im Streit mit seinem Bruder.

Kleinflugzeug-Absturz in Vorarlberg: Suchaktion fortgesetzt

Bregenz - Die Suche nach dem am Montag bei Brand (Bez. Bludenz) abgestürzten Kleinflugzeug ist am Dienstag gegen 7.00 Uhr fortgesetzt worden. Anders als am Vortag konnte am Dienstag bei gelichtetem Nebel auch ein Helikopter aufsteigen. Am Montag waren zwar Flugzeugteile gefunden worden, von der Fluggastzelle fehlte aber jede Spur. Die Maschine war vermutlich in Genua gestartet und nach Straubing (Bayern) unterwegs, es soll sich eine Person an Bord befunden haben.

