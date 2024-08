Bures verärgert über Weitergabe von E-Mail

Wien - Die Wiener SPÖ-Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl, Doris Bures, hat sich am Dienstag verärgert über die Veröffentlichung eines internen Mails gezeigt, in dem sie Kritik an Vorschlägen für das rote Wahlprogramm geäußert hatte. "Natürlich hat es mich gestört", sagte sie im Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten. Wer das Schreiben geleakt hat, weiß sie nicht, wie sie beteuerte: "Ich war es nicht." Die inhaltliche Diskussion verteidigte sie.

Tote bei erneuten russischen Luftangriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Nach einem der schwersten russischen Luftangriffe auf die Ukraine der vergangenen Wochen haben die ukrainischen Behörden am Dienstag in weiten Teilen des Landes erneut Luftalarm ausgelöst. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Russland habe Bomber und Drohnen gestartet, die in Richtung Ukraine fliegen würden. Es gab ukrainischen Angaben zufolge erneut mehrere Tote bei russischen Angriffen.

Durchbruchsversuch ukrainischer Truppen in Belgorod

Belgorod - Ukrainische Truppen habe Berichten auf russischen Telegram-Kanälen zufolge versucht, die Grenze zur Region Belgorod zu durchbrechen. Rund 500 ukrainische Soldaten griffen Grenzübergänge in Nechotejewka und Schebekino an, heißt es auf dem Kanal Mash am Dienstag. Belgorod grenzt an die Ukraine und an die russische Region Kursk, in die ukrainische Truppen am 6. August überraschend vorgedrungen waren.

Überfall auf Bankfiliale in Tirol - Täter geflüchtet

Mieders - Ein oder mehrere Unbekannte haben am Dienstag kurz vor 11.00 Uhr eine Bankfiliale in Mieders im Tiroler Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) überfallen. Der oder die Täter waren vermutlich mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet und flüchteten in unbekannte Richtung, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Weitere Details über den Hergang sowie die Beute waren nicht bekannt. Eine Alarmfahndung unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers und die Sondereinheit Cobra war im Gange.

Mure erfasste in der Steiermark sieben Autos

Vordernberg - Eine Mure hat nach einem heftigen Gewitter am Montagabend die obersteirische Eisenstraße (B115) nördlich von Vordernberg (Bezirk Leoben) verlegt und dabei sieben Autos erfasst. Zum Glück gab es keine Verletzten, die Einsatzkräfte befreiten die teils eingeschlossenen Lenker aus ihren Fahrzeugen, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Im Bereich Silbergraben hat es bereits mehrmals Erdrutsche gegeben. Die B115 über den Präbichl war bis auf weiteres gesperrt, so der ÖAMTC.

SPÖ-Linz wählt Prammer zum Nachfolger Lugers

Linz - Planungsstadtrat Dietmar Prammer ist in der außerordentlichen Sitzung des Parteivorstands der SPÖ-Linz Montagabend zum Spitzenkandidaten für die Bürgermeisterwahl gewählt worden. Bereits am Freitag, nachdem Klaus Luger mit dem Rückzug als Bürgermeister alle Ämter und politischen Funktionen abgegeben hatte, war Prammer schon in der Sommerakademie der SPÖ-Linz in Langenlois einstimmig für die Nachfolge von Luger vorgeschlagen worden.

Erste Flugausfälle bei Lufthansa-Tochter Discover

Frankfurt - Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines, die auch Destinationen in Österreich anfliegt, kommt es kurz nach Streikbeginn zu ersten Flugausfällen. In der Früh mussten "vereinzelt" Flüge gestrichen werden, wie eine Unternehmenssprecherin sagte. Betroffen sind unter anderem zwei Abflüge auf der Langstrecke und zwei Umläufe, also Hin- und Rückflug, auf der Kurzstrecke.

Rockband Oasis bestätigt Comebackkonzerte im kommenden Jahr

London - Die Britpopband Oasis plant ein Comeback. Die Brüder Noel und Liam Gallagher wollen im kommenden Jahr wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, wie sie in sozialen Medien ankündigten. Demnach sind Konzerte in mehreren britischen Städten geplant, darunter London und Manchester. Die Band hatte sich vor 15 Jahren getrennt, damals verließ Noel Gallagher die Gruppe im Streit mit seinem Bruder.

