Österreich nimmt Abschied von Baumeister Lugner

Wien - Unter großer öffentlicher Anteilnahme hat sich Österreich am Samstag von seinem wohl berühmtesten Baumeister, Richard Lugner, verabschiedet. Im dicht gedrängten Wiener Stephansdom zelebrierte Dompfarrer Toni Faber um 9.00 Uhr eine öffentliche Gedenkstunde für den Verstorbenen, an der auch der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) sowie Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) teilnahmen. "Du warst 'Mörtel' - eine Wiener Institution", sagte Hofer in seiner Trauerrede.

Israelisches Militär: Angreifer im Westjordanland getötet

Jerusalem - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben im von Israel besetzten palästinensischen Westjordanland zwei Angreifer getötet. Einer sei in eine israelische Siedlung eingedrungen, der andere habe Soldaten attackiert, nachdem sein eigenes Fahrzeug explodiert sei, teilte das Militär am Samstag mit. Seit Mittwoch führt es eine Offensive gegen militante Gruppen im Westjordanland.

Enormer Sachschaden nach Großbrand im Pongau

Forstau - Der Großbrand eines landwirtschaftlichen Anwesens hat in der Nacht auf Samstag in Forstau (Pongau) rund 200 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren aus Salzburg und der Steiermark auf Trab gehalten. Ein Stall sowie ein Nebengebäude brannten lichterloh. Durch die enorme Hitzeentwicklung fing auch der Dachstuhl des nebenstehenden Wohngebäudes Feuer. Dieses konnte aber noch rechtzeitig gerettet werden, teilten Polizei und Feuerwehr in Presseaussendungen mit.

Weiter ÖVP-Aufregung über Todesstrafe-Aussage Kickls

Wien - Dass FPÖ-Chef Herbert Kickl eine "Volksinitiative" zur Wiedereinführung der - von ihm selbst abgelehnten - Todesstrafe für zulässig hielte, sorgte auch am Samstag für Aufregung im Nationalratswahlkampf. ÖVP-Klubmann August Wöginger nutzte dies in einer Aussendung einmal mehr, um Kickl, der auf jüngsten Plakaten sanftere Töne angeschlagen hatte, Radikalität vorzuwerfen. Der freiheitliche Parteiobmann solle eine solche Volksabstimmung ausschließen.

Notstand in Hafenstadt Volos wegen Fisch-Massensterben

Volos - Wegen riesiger Massen an toten Fischen in ihren Gewässern ist in der griechischen Hafenstadt Volos der Notstand ausgerufen worden. Mit der einen Monat gültigen Maßnahme soll staatliche Unterstützung für die Säuberung der Küste und der Flüsse rund um die Stadt bereitgestellt werden, wie die Nachrichtenagentur ANA am Samstag berichtete.

Vorarlbergs erste nachhaltige Ortstafel in Hard gestohlen

Bregenz/Hard - Erst am Donnerstag hatte die Gemeinde Hard (Bezirk Bregenz) das "erste nachwachsende Ortsschild Vorarlbergs" aufgestellt, nun wurde die hölzerne Tafel gestohlen. Laut einem Bericht des ORF Vorarlberg ersetzten Unbekannte diese durch einen Pizzakarton. Der Vorfall sei der Polizei gemeldet worden, so Hards Bürgermeister Martin Staudinger (SPÖ) gegenüber dem Rundfunk. Er stellte wegen eines hinterlassenen Hinweises zudem als weiteres Delikt Wiederbetätigung in den Raum.

25-Jähriger nach Messerattacke in Linz geständig

Linz - Nach der Messerattacke auf eine 22-Jährige am Donnerstagnachmittag in Linz-Ebelsberg hat der 25-jährige Beschuldigte die Tat gestanden. Wie die Staatsanwaltschaft Linz der APA einen Bericht des ORF Oberösterreich bestätigte, habe der Mann den Angriff mit "Beziehungsproblemen" gerechtfertigt. Er hatte das Opfer vor zwei Tagen gebeten, ihm etwas zu bringen. Im Auto soll er dann fünf Mal auf die Frau eingestochen haben.

Helikopter mit 22 Insassen im Osten Russlands vermisst

Moskau - Ein Hubschrauber mit 22 Menschen an Bord ist über der russischen Region Kamtschatka im Osten des Landes verschwunden. Der Helikopter vom Typ Mi-8 sei am Samstag von den Radarschirmen verschwunden, erklärte Regionalgouverneur Wladimir Solodow im Onlinedienst Telegram. Ein Überflug des Gebiets habe zunächst keine Hinweise auf die Maschine erbracht, da die Sicht schlecht gewesen sei.

