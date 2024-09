Generalstreik in Israel für sofortigen Geiseldeal

Tel Aviv - Nach dem Fund der Leichen von sechs Hamas-Geiseln im Gazastreifen hat in Israel ein großer Proteststreik gegen die Regierung begonnen. Viele Städte und Gemeinden schlossen sich dem Protest an, andere verweigerten dies, weil sie eher der rechtsreligiösen Regierung von Benjamin Netanyahu nahestehen. Anders als angekündigt lief der Flugverkehr auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv aber zunächst weitgehend normal.

Arbeitslosigkeit im August gestiegen - 352.000 ohne Job

Wien - Die Flaute in der heimischen Industrie belastet weiterhin den Arbeitsmarkt: Ende August hatten rund 352.200 Personen keinen Job, davon waren 287.458 als arbeitslos gemeldet und 64.798 in Schulungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservice (AMS). Im Vergleich zum Vorjahresmonat sei die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer um 9,8 Prozent bzw. 31.497 Personen gestiegen, teilte das Arbeitsministerium und AMS am Montag mit.

Brungraber gewinnt bei Paralympics Silber im Triathlon

Paris - Florian Brungraber hat am Montag bei den Paralympischen Spielen in Paris die zweite Medaille für Österreich geholt. Der 39-jährige Oberösterreicher musste sich im Triathlon in der PTWC-Klasse nur dem überlegenen Niederländer Jetze Plat geschlagen geben. Am Ende durfte Brungraber wie vor drei Jahren in Tokio über Silber jubeln. Speerwerferin Natalija Eder hatte am Samstag mit Bronze die erste rot-weiß-rote Medaille erobert.

Tote durch Tropensturm "Yagi" auf Philippinen

Manila - Der Tropensturm "Yagi" hat auf den Philippinen zu schweren Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Mindestens zehn Menschen kamen laut Katastrophenschutz bisher ums Leben: Fünf der Opfer wurden demnach unter Schlammmassen begraben, darunter eine schwangere Frau. Vier Menschen, darunter zwei Kleinkinder, ertranken in den Fluten. Ein weiteres Opfer fiel einem Stromschlag zum Opfer.

Wagenknecht-Partei offen für Koalition mit CDU in Sachsen

Berlin - Nach den Landtagswahlen in den deutschen Bundesländern Sachsen und Thüringen hat die Co-Vorsitzende des linkspopulistischen BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht), Amira Mohamed Ali, sich grundsätzlich offen für eine Koalition mit der CDU gezeigt. "Es gibt Parallelen, es gibt auch erhebliche Unterschiede", sagte sie am Montag. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hält in seinem Land eine Koalition mit der SPD und dem BSW für möglich.

Verbund muss Kunden Geld zurückzahlen

Wien - Weil die Strompreiserhöhung des Verbund im Mai 2022 rechtlich unzulässig war, bekommen Verbund-Kunden nun Geld zurück. Das teilten der Verein für Konsumenteninformation (VKI) und der Verbund am Montag in der Früh mit. Der Verbund will die betroffenen Kunden in den kommenden Wochen schriftlich darüber informieren, wie viel Geld ihnen zusteht. Bei einem durchschnittlichen Jahresstromverbrauch von 3.315 kWh ergibt sich ein Auszahlungsbetrag von rund 90 Euro.

Verletzte bei neuen russischen Angriffen auf Kiew und Sumy

Kiew (Kyjiw) - Russland hat in der Nacht auf Montag die Ukraine erneut mit schweren Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. In der Hauptstadt Kiew seien zwei Menschen verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Schäden gab es demnach in mehreren Stadtteilen. Im Westen Kiews seien mehrere Brände ausgebrochen, die Häuser und Fahrzeuge beschädigt hätten. In einem U-Bahnhof seien die Scheiben zu Bruch gegangen, die Metro sei aber in Betrieb, schrieb Klitschko.

Heuer 98.000 Taferlklassler

Wien - Das neue Schuljahr, das am heutigen Montag in Ostösterreich und eine Woche darauf in den anderen Bundesländern startet, bringt erneut minimal mehr Taferlklassler und ein leichtes Plus bei den Gesamtschülerzahlen. 98.000 Volksschülerinnen und Volksschüler werden laut Schätzung der Statistik Austria ihren ersten Schultag erleben. Das sind 0,6 Prozent mehr als im vorigen Schuljahr. Insgesamt steigt die Schülerzahl laut den der APA vorliegenden Zahlen um 0,9 Prozent auf 1,16 Mio.

