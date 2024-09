Land Niederösterreich erwartet kritische Unwetterlage

Wien/Bad Gastein - Die bis über das Wochenende vorhergesagten starken Niederschläge über Österreich haben am Freitag angehalten und die Prognosen wurden vor allem in Niederösterreich noch einmal erhöht. "Die Lage hat sich verschärft", teilte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) nach einer Lagebesprechung mit. Geosphere Austria warnte neuerlich vor Überschwemmungen und Murenabgängen in den kommenden Tagen. Wegen Schnee und Regen waren indes Zug- und Straßenverbindungen gesperrt.

Länder östlich von Österreich wappnen sich gegen Hochwasser

Prag/Warschau/Bratislava - Auch in den Ländern östlich von Österreich wappnen sich Einsatzkräfte gegen drohende Überschwemmungen in den nächsten Tagen. Dauerregen ließ am Freitag in Polen, in der Slowakei und Tschechien die Sorgen wachsen, dass Flüsse über die Ufer treten. "Wir bereiten uns auf die schlimmsten Szenarien vor", sagte der tschechische Regierungschef Petr Fiala in der Hauptstadt Prag.

OeNB senkt Wirtschaftsprognose für Österreich drastisch

Wien - Die Österreichische Nationalbank (OeNB) hat in ihrer aktuellen Interimsprognose den Ausblick für Österreichs Wirtschaft drastisch gesenkt. Aufgrund veränderter Wachstumsaussichten für das zweite Halbjahr hat die OeNB die Prognose für das reale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2024 von +0,3 Prozent um einen Prozentpunkt auf -0,7 Prozent und für 2025 von +1,8 Prozent um 0,8 Prozentpunkte auf +1,0 Prozent gesenkt.

Justin Timberlake wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt

New York - Der US-Popstar Justin Timberlake ist wegen Trunkenheit am Steuer zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Ein Richter in New York befand den 43-Jährigen am Freitag laut US-Medienberichten für schuldig, am 18. Juni mit seinem Pkw betrunken durch die Ortschaft Sag Harbor östlich von New York gefahren zu sein.

Durchsuchung wegen Wahlmanipulation in Sachsen

Dresden - Nach der Manipulation von Stimmzetteln bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Sachsen hat es eine Durchsuchung in Dresden gegeben. Ermittelt werde gegen einen 44-Jährigen, teilten das Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Dresden mit. Bei der Durchsuchung im Stadtteil Langebrück seien mögliche Beweismittel sichergestellt worden. Konkretere Angaben wollten die Ermittler dazu nicht machen. Doch habe sich der Tatverdacht weiter verdichtet.

Ermittlungen nach Fund von drei Leichen in Perg

Perg - In Perg in Oberösterreich sind am Freitag drei Leichen gefunden worden. Ein 82-Jähriger, seine 75-jährige Frau und die 57-jährige Tochter der beiden lagen tot in ihrem Haus. Der genaue Hergang ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei geht davon aus, "dass keine vierte Person beteiligt war".

USA blocken Fragen zu Waffenbeschränkungen für Ukraine ab

Washington - Das Weiße Haus hat sich zu einer möglichen Genehmigung eines ukrainischen Einsatzes weitreichender westlicher Waffen gegen Ziele im russischen Hinterland ausweichend geäußert. "Ich würde nicht erwarten, dass heute eine Ankündigung über den Einsatz weitreichender Waffen innerhalb Russlands gemacht wird - ganz sicher nicht von den USA", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Freitag.

Wien Energie verspricht für 2025 nur nicht-russisches Gas

Wien - Der städtische Energieversorger Wien Energie verspricht für das kommende Jahr ausschließlich nicht-russisches Gas für seine Kundinnen und Kunden. In den letzten Tagen habe man die Beschaffung von zehn TWh aus nichtrussischen Quellen gesichert. Gas unbekannter Herkunft, das Wien Energie aufgrund laufender Verträge noch bis 2027 bezieht, werde man an der Börse verkaufen. Das gaben Wien-Energie-Chef Michael Strebl und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke am Freitag bekannt.

