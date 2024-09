Polizei sucht Verdächtigen nach Einbruch mit Toter in Wien

Wien - Ein 52-Jähriger steht nach einem Einbruch in einem Kleingartenhäuschen in Wien-Floridsdorf, bei dem eine 91-Jährige getötet wurde, unter dringendem Tatverdacht. Die Ermittlungen gingen nach dem Auffinden der Leiche am 4. September von Anfang an von Fremdverschulden aus. Im Zuge der Obduktion wurde nun festgestellt, dass der Verdächtige Handlungen gegen die sexuelle Integrität der 91-Jährigen gesetzt und sie dann durch Schläge mit einem stumpfen Gegenstand getötet haben muss.

Libanon: 31 Todesopfer nach israelischem Angriff in Beirut

Beirut - Die Zahl der Toten nach dem israelischen Angriff auf einen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut ist auf 31 angestiegen. Darunter seien drei Kinder und sieben Frauen, teilte der libanesische Gesundheitsminister Firass Abiad am Samstag mit. Es habe mindestens 68 Verletzte gegeben. Zuvor war von mindestens 14 Toten die Rede gewesen. Helfer suchten unterdessen weiter nach Vermissten.

Erste Hochwasser-Hilfen für Betroffene in NÖ ausbezahlt

St. Pölten/Wien - Nach dem Hochwasser in Niederösterreich sind die ersten Hilfen für Betroffene ausbezahlt worden. Knapp eine Million Euro sei bereits angewiesen worden, teilten Bundeskanzleramt und Land Niederösterreich mit. "Damit wurden alle bis jetzt eingelangten Ansuchen umgehend bearbeitet und ausgezahlt", hieß es. "Wichtig ist, dass den Opfern schnelle Hilfe zukommt", betonte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Ukraine wappnet sich für russische Angriffe auf Energieziele

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine bereitet sich auf die Abwehr weiterer russischer Luftangriffe auf die Energieproduktion vor. "Wir haben auch die Gefahr besprochen, die wir jetzt vonseiten Russlands für unsere Stromerzeugung sehen. Wir werden dem entgegenwirken", versicherte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Zuvor hatten Regierungschef Denys Schmyhal und Energieminister Herman Haluschtschenko unter anderem über Schutzbauten für Energieanlagen Bericht erstattet.

In Sri Lanka wird ein neuer Präsident gewählt

Colombo - In Sri Lanka haben die Menschen am Samstag einen neuen Präsidenten gewählt. Mehr als 17 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimme in dem von einer schweren Wirtschaftskrise betroffenen südasiatischen Inselstaat abzugeben. Mit den Ergebnissen wird frühestens am Sonntag gerechnet. Es war die ersten Wahl seit den Protesten während der massiven Wirtschaftskrise, die 2022 zum Sturz von Präsident Gotabaya Rajapaksa führte.

Schwere Regenfälle in japanischer Erdbebenregion

Tokio - Aufgrund schwerer Regenfälle haben die Behörden in der japanischen Region Ishikawa am Samstag die Evakuierung Zehntausender Bewohnerinnen und Bewohner eingeleitet. Ein Mensch ist bei dem Unwetter ums Leben gekommen. Zehn Menschen galten zunächst als vermisst, wie örtliche Medien berichteten. Die nationale Wetterbehörde gab eine Warnung vor den Gefahren der sintflutartigen Regenfälle aus.

Bauernhof in Tirol in Brand geraten und zerstört

Pfaffenhofen - Ein Bauernhof samt Stall und Fuhrpark ist in der Nacht auf Samstag in Pfaffenhofen im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land in Vollbrand geraten und zerstört worden. Das Feuer war aus bisher unbekannter Ursache vermutlich in einer Garage bzw. einem Carport ausgebrochen. Die sieben im Bauernhaus befindlichen Personen blieben großteils unverletzt, teilte die Polizei mit. Zudem gelang es ihnen auch, das Vieh aus dem Stall zu holen und ins Freie zu retten.

Gestürzte Bikerin von nachkommenden Motorrädern überfahren

Salzburg - Bei einem Unfall mit drei beteiligten Motorrädern am Gaisberg bei Salzburg ist am frühen Freitagabend eine 24-jährige Bikerin tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kam sie in einer unübersichtlichen Kurve zu Sturz. Zwei nachkommende Lenker konnten nicht mehr ausweichen und prallten auf die verunglückte Frau. Diese erlag noch an Ort und Stelle ihren Verletzungen.

