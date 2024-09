Neue Angriffe Israels auf Hisbollah-Ziele im Libanon

Jerusalem/Beirut - Nach der Tötung eines ranghohen Kommandanten der pro-iranischen Miliz hat Israel weitere Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon gemeldet. "Die israelische Armee greift derzeit der Terrororganisation Hisbollah gehörende Standorte im Libanon an", hieß es am Samstag in einer Mitteilung des Militärs. Am Vortag hatte die Armee nach eigenen und Hisbollah-Angaben in einem südlichen Vorort von Beirut mindestens 16 Hisbollah-Kämpfer getötet, darunter den Kommandanten Ibrahim Aqil.

Palästinenser: Tote nach Angriff auf frühere Schule in Gaza

Gaza/Tel Aviv - Bei einem israelischen Angriff auf ein ehemaliges Schulgebäude in der Stadt Gaza sollen palästinensischen Angaben zufolge viele Menschen ums Leben gekommen sein. Mindestens 22 Menschen seien getötet und mindestens 30 weitere verletzt worden, teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde am Samstag mit. Darunter seien viele Minderjährige und Frauen. In dem Gebäude sollen sich den Angaben nach Vertriebene aufgehalten haben.

Polizei sucht Verdächtigen nach Einbruch mit Toter in Wien

Wien - Ein 52-Jähriger steht nach einem Einbruch in einem Kleingartenhäuschen in Wien-Floridsdorf, bei dem eine 91-Jährige getötet wurde, unter dringendem Tatverdacht. Die Ermittlungen gingen nach dem Auffinden der Leiche am 4. September von Anfang an von Fremdverschulden aus. Im Zuge der Obduktion wurde nun festgestellt, dass der Verdächtige Handlungen gegen die sexuelle Integrität der 91-Jährigen gesetzt und sie dann durch Schläge mit einem stumpfen Gegenstand getötet haben muss.

Tschechien: Partei von Ex-Premier Babiš gewinnt Regionalwahl

Prag - Die mit der FPÖ verbündete populistische ANO von Ex-Premier Andrej Babiš hat bei der tschechischen Regionalwahl einen klaren Sieg eingefahren. Wie am Samstagnachmittag veröffentlichte Teilergebnisse zeigten, lag die frühere Regierungspartei in elf von 13 Wahlkreisen deutlich in Führung. Allerdings dürfte es die größte Oppositionspartei in vielen Regionen schwer haben, die für die Besetzung der Kreishauptleute erforderlichen Koalitionspartner zu finden.

Tote und Verletzte bei russischen Angriffen auf Krywyj Rih

Moskau - Bei neuen russischen Raketenangriffen auf die Stadt Krywyj Rih im Süden der Ukraine sind nach örtlichen Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Unter den Toten sei auch ein zwölf Jahre alter Bub, teilte der Gouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, auf Telegram mit. Der Angriff mit Iskander-M-Raketen und Lenkwaffen sei mitten in der Nacht erfolgt.

Oktoberfest in München bei Sonnenschein eröffnet

München - Das Münchner Oktoberfest ist eröffnet. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat am Samstag um Punkt 12.00 Uhr das erste Fass Bier mit zwei Schlägen erfolgreich angezapft. An die sechs Millionen Besucher werden bis zum 6. Oktober erwartet. Zuvor waren bei sonnigem Wetter die Wiesnwirte Richtung Festgelände aufgebrochen.

Hochwasserwelle bewegt sich in Polen flussabwärts

Warschau - In Polen bewegt sich die Scheitelwelle des Hochwassers an der Oder weiter flussabwärts. In der Kleinstadt Scinawa in der Woidowschaft Niederschlesien stieg der Wasserstand über Nacht rasch an. "Wir leben in der Hoffnung, dass alles gut geht", sagte ein Einwohner dem Nachrichtensender TVN24.

In Sri Lanka wird ein neuer Präsident gewählt

Colombo - In Sri Lanka haben die Menschen am Samstag einen neuen Präsidenten gewählt. Mehr als 17 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimme in dem von einer schweren Wirtschaftskrise betroffenen südasiatischen Inselstaat abzugeben. Mit den Ergebnissen wird frühestens am Sonntag gerechnet. Es war die ersten Wahl seit den Protesten während der massiven Wirtschaftskrise, die 2022 zum Sturz von Präsident Gotabaya Rajapaksa führte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red