Hisbollah-Chef Nasrallah bei Angriff Israels getötet

Tel Aviv/Beirut - Die libanesische Hisbollah hat den Tod ihres Generalsekretärs Hassan Nasrallah bestätigt. Nasrallah sei auf die "Seite seines Herrn" gewechselt und habe sich seinen "großen und unsterblichen Märtyrern angeschlossen", teilte die proiranische Schiitenmiliz auf Telegram mit. Das israelische Militär hatte zuvor erklärt, den Hisbollah-Chef bei einem Angriff am Freitag in einem Vorort Beiruts getötet zu haben.

Babler wirbt noch einmal stimmkräftig um Zuneigung

Wien - SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Babler hat die Österreicher am Samstag eindringlich aufgefordert, seiner Partei bei der morgigen Nationalratswahl die Stimme zu geben: "Stärkt euch selber", rief er mehreren Hundert Interessierten zu, die sich am Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten zum Abschlussevent der Kampagne versammelt hatten. Babler befand, dass man aus eigenen Interessen niemals etwas anderes wählen sollte als die Sozialdemokratie.

Überschwemmungen nach Tropensturm "Helene" in USA

Tallahassee (Florida)/Atlanta (Georgia)/Nantahala (North Carolina) - Tropensturm "Helene" hat im Südosten der USA zu "katastrophalen, historischen Überschwemmungen" geführt und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Vor allem in den südlichen Appalachen sei die Gefahr von Sturzfluten erhöht, teilte das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) mit. Mehr als drei Millionen Haushalte waren landesweit ohne Strom, wie Daten der Webseite "poweroutage.us" zeigten. US-Medien zufolge starben in mehreren Bundesstaaten mindestens 40 Menschen.

Tote durch russischen Angriff auf ukrainisches Spital

Kiew (Kyjiw) - Durch einen russischen Luftangriff auf ein Krankenhaus in der ukrainischen Stadt Sumy sind nach offiziellen Angaben mindestens acht Menschen getötet worden. Außerdem gebe es mindestens elf Verletzte, teilte die Gebietsverwaltung am Samstag mit. Demnach wurde die Stadt im Nordosten der Ukraine in der Nacht von russischen Kampfdrohnen angegriffen.

Ein Toter und vier Verletzte bei Unfall in Oberösterreich

Uttendorf - Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen ist in der Nacht auf Samstag in Helpfau-Uttendorf (Bezirk Braunau) ein 40-Jähriger ums Leben gekommen. Vier Insassen wurden - teils schwer - verletzt. Ein 37-Jähriger war zuvor mit seinem Pkw auf der Mauerkirchener Straße (B142) auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen 22.50 Uhr frontal mit dem Pkw eines 27-Jährigen zusammengestoßen. Ein 30-jähriger Lenker konnte mit seinem Wagen nicht mehr anhalten und fuhr auf den Pkw des 27-Jährigen auf.

Leiche bei Suche nach vermisster Frau im Pinzgau geborgen

Lofer/Waidring - Im Zuge einer groß angelegten Suchaktion nach einer abgängigen 71-Jährigen aus Tirol haben Rettungskräfte Freitagnachmittag eine Leiche im Loferbach im Salzburger Pinzgau, im Grenzgebiet der beiden Bundesländer, gefunden. Bei der Toten handelt es sich vermutlich um ebenjene seit 16. September aus ihrer Wohnung in Waidring in Tirol (Bezirk Kitzbühel) vermisste Frau, so die Salzburger Polizei Samstagmittag zur APA. Klarheit werde eine Obduktion bringen.

Wiener Polizei fahndet nach Bankomatsprengern

Wien - Nach der Sprengung von mehreren Bankomaten in Wien-Favoriten am Samstag in der Früh fahndet die Polizei nach mehreren Männern. Die Einsatzkräfte trafen nur zwei Minuten nach dem Alarm um 3.40 Uhr in der Bankfiliale in der Favoritenstraße ein. Die beschädigten Geldautomaten rauchten zu diesem Zeitpunkt noch, von den Tätern fehlte jedoch jegliche Spur, berichtete die Landespolizeidirektion.

CDU-Politiker ist neuer Landtagspräsident in Thüringen

Erfurt - Der neue Thüringer Landtag hat nach einem Eklat um Alterspräsident Jürgen Treutler von der AfD den CDU-Politiker Thadäus König zum Parlamentspräsidenten gewählt. Er wurde am Samstag in geheimer Wahl mit 54 Stimmen gewählt. Die AfD als stärkste Fraktion hatte Wiebke Muhsal aufgestellt, die mit 32 Stimmen unterlag. Die Wahl war am Donnerstag in der konstituierenden Sitzung wegen eines Streits um die Geschäftsordnung und die Rolle des Alterspräsidenten zunächst gescheitert.

