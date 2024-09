Hisbollah-Chef Nasrallah bei Angriff Israels getötet

Tel Aviv/Beirut - Nach dem Tod des langjährigen Hisbollah-Anführers Hassan Nasrallah bei einem israelischen Luftangriff hat sich die Terrormiliz unbeugsam gezeigt. Man werde den Kampf fortsetzen "zur Unterstützung von Gaza und Palästina, zur Verteidigung des Libanon und seines standhaften und ehrenhaften Volkes", erklärte die vom Iran unterstützte Miliz am Samstag. Die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen erklärte, Nasrallahs Tod werde den Widerstand nur stärken.

Überschwemmungen nach Tropensturm "Helene" in USA

Tallahassee (Florida)/Atlanta (Georgia)/Nantahala (North Carolina) - Tropensturm "Helene" hat im Südosten der USA zu "katastrophalen, historischen Überschwemmungen" geführt und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Vor allem in den südlichen Appalachen sei die Gefahr von Sturzfluten erhöht, teilte das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) mit. Mehr als drei Millionen Haushalte waren landesweit ohne Strom, wie Daten der Webseite "poweroutage.us" zeigten. US-Medien zufolge starben in mehreren Bundesstaaten mindestens 40 Menschen.

Mindestens 66 Tote nach Überschwemmungen in Nepal

Kathmandu - In Nepal sind durch Überschwemmungen und Erdrutsche mindestens 66 Menschen gestorben. Landesweit gelten mindestens 69 Personen als vermisst, 60 Menschen wurden nach Angaben des Innenministeriums verletzt. Man habe im Tal von Kathmandu 1.053 Menschen retten können, sagte ein Polizeisprecher. Der heftige Monsun-Regen beschädigte die Infrastruktur, Straßen sowie Brücken und legte den heimischen Flugverkehr lahm.

Bisher neun Todesopfer nach Unwetter in Polen

Warschau - Während die Pegelstände der Flüsse in Polen wieder fallen, ziehen die Behörden des Landes eine Zwischenbilanz zu den Opfern und Schäden des verheerenden Hochwassers. Inzwischen seien bereits neun Tote gefunden worden, sagte der oberste Polizeikommandant Marek Boron nach einer Sitzung des Ministerrats in Warschau. Damit habe sich die Zahl der bestätigten Todesopfer um zwei erhöht. Zudem werde eine Person noch immer vermisst.

Babler wirbt noch einmal stimmkräftig um Zuneigung

Wien - SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Babler hat die Österreicher am Samstag eindringlich aufgefordert, seiner Partei bei der morgigen Nationalratswahl die Stimme zu geben: "Stärkt euch selber", rief er mehreren Hundert Interessierten zu, die sich am Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten zum Abschlussevent der Kampagne versammelt hatten. Babler befand, dass man aus eigenen Interessen niemals etwas anderes wählen sollte als die Sozialdemokratie.

Empörung über FPÖ-Politiker bei Beisetzung mit SS-Lied

Wien - Für Empörung hat ein vom "Standard" online veröffentlichtes Video gesorgt, in dem prominente Mitglieder der FPÖ an einem Begräbnis teilnehmen, bei dem das Lied "Wenn alle untreu werden" gesungen wurde - und zwar laut Bericht in jener Version, die als "Treuelied" von der Schutzstaffel SS verwendet wurde. ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS übten Kritik an der FPÖ, jüdische Studierende haben Anzeige erstattet. Die FPÖ fand es pietätlos, dass ein Begräbnis politisch missbraucht werde.

Tote durch russischen Angriff auf ukrainisches Spital

Kiew (Kyjiw) - Durch einen russischen Luftangriff auf ein Krankenhaus in der ukrainischen Stadt Sumy sind nach offiziellen Angaben mindestens neun Menschen getötet worden. Außerdem gebe es mindestens 19 Verletzte, teilte die Gebietsverwaltung am Samstag mit. Demnach wurde die Stadt im Nordosten der Ukraine in der Nacht von russischen Kampfdrohnen angegriffen.

Acht Verletzte bei Verkehrsunfall in der Steiermark

Scheifling - Bei einem Verkehrsunfall auf der Friesacher Straße (B317) sind am Samstagnachmittag Personen verletzt worden. Vier Fahrzeuge waren an dem Crash in Hirschfeld in der Gemeinde Scheifling im obersteirischen Bezirk Murau beteiligt, wie das Rote Kreuz Steiermark mitteilte. Je vier Personen wurden in das LKH Stolzalpe und das LKH Judenburg verbracht.

red