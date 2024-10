Israelische Armee beschoss Zentrum von Beirut

Beirut - Die israelische Armee hat am Donnerstag das Zentrum von Beirut aus der Luft angegriffen. Es handle sich um einen gezielten Luftangriff, teilte das israelische Militär mit. Sechs Menschen seien getötet worden, erklärte das libanesische Gesundheitsministerium. Mit diesem Angriff sei das israelische Militär dem Zentrum Beiruts bisher am nächsten gekommen. Zuvor hatte die Armee mitgeteilt, die ersten Todesopfer in den eigenen Reihen seit Beginn der Offensive verzeichnet zu haben.

Haftstrafen in Prozess um Missbrauch im Freibad Traiskirchen

Wiener Neustadt - Mit teilbedingten Haftstrafen hat am Donnerstag ein Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt um sexuellen Missbrauch von Unmündigen im Freibad Traiskirchen (Bezirk Baden) geendet. Zwei afghanische Asylwerber sollen im Juni sechs Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren im Strudelbecken berührt bzw. betastet haben. Die beiden Angeklagten erhielten jeweils 18 Monate Haft, davon sechs Monate unbedingt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

China-Strafzölle - Österreich vor Abstimmung zugeknöpft

Wien - Am Freitag will die EU darüber entscheiden, wie es mit den Strafzöllen für Chinas E-Autoindustrie weitergeht. Auf dem Tisch liegt der Vorschlag der EU-Kommission, zusätzliche Zölle in Höhe von bis zu 36,3 Prozent zu verhängen. Zum österreichischen Stimmverhalten hieß es Donnerstagnachmittag zur APA: "Das Abstimmungsverhalten des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft wird wie üblich nach detaillierter Prüfung kurz vor der betreffenden Abstimmung festgelegt."

Zwei neue EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Wien

Brüssel - Die Europäische Kommission hat am Donnerstag in Brüssel ihr Oktober-Vertragsverletzungsverfahren-Paket geschnürt. Gegen Österreich werden zwei neue Verfahren wegen mangelhafter Umsetzung der Feuerwaffen- sowie der Versicherungsvertriebsrichtlinie eingeleitet. Auf der nächsten Stufe im Verfahren steht Wien ab heute in drei weiteren Fällen, etwa der Erneuerbare-Energien-Richtlinie. Nächster Schritt wäre hier der Gang vor den Europäischen Gerichtshof.

Finanzministerium erhöht Defizitprognose auf 3,3 Prozent

Wien - Das Finanzministerium hat seine Defizitprognose für das Budget des Jahres 2024 auf 3,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erhöht. Dieses bewegt sich damit über der Maastricht-Grenze von drei Prozent. Gründe dafür seien eine ausbleibende Konjunkturerholung, die schwer abschätzbaren Effekte der Hochwasserkatastrophe und die Erhöhung des Klimabonus, hieß es am Donnerstag aus dem Ressort. Im März habe die Defizit-Prognose noch 2,9 Prozent betragen.

Russland kauft in Moldau vor Präsidentenwahl Stimmen

Chisinau - Bei einer groß angelegten Aktion zur Beeinflussung der bevorstehenden Präsidentschaftswahl in Moldau sollen pro-russische Kräfte mehr als 100.000 Wähler bestochen haben. Dies sei ein Versuch, die Annäherung der früheren Sowjetrepublik an die Europäische Union zu untergraben, teilte die Polizei in Chisinau am Donnerstag mit. Moldaus Präsidentin Maia Sandu, die wiederkandidiert, hat die Wahl am 20. Oktober auch zur Abstimmung über den künftigen Kurs des Landes gemacht.

Aus Parkplatz beim Wiener Naschmarkt wird "Naschpark"

Wien - In Wien hat die Umgestaltung des Areals am Naschmarkt begonnen. Aus der Betonwüste, die aktuell noch als Parkplatz fungiert, soll eine Grün- und Freifläche werden. Diese wird den Namen "Naschpark" tragen. Für den auf dem Gelände stattfindenden Flohmarkt soll aber weiter Platz sein. Als weitere Maßnahme ist ein Gebäude im Bereich des Entrees zum Markt östlich der Kettenbrückengasse geplant. Gegen diese als "Marktraum" firmierende Konstruktion regt sich jedoch nun Widerstand.

