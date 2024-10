Mann nach Fenstersturz seiner Frau in Wien festgenommen

Wien - Eine Frau ist Samstagnachmittag aus dem Fenster im vierten Stock eines Wohnhauses in Wien-Favoriten gestürzt und hat sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Weil die 22-Jährige kurz vor dem Vorfall gegen 16.00 Uhr mit ihrem Mann gestritten hatte, wurde der 30-Jährige vorläufig festgenommen. Die Polizei kann weder einen Unfall noch Fremdverschulden ausschließen. Bei einer ersten Befragung verstrickte sich der Bulgare zudem in Widersprüche, so die Exekutive am Sonntag.

Steirischer FPÖ-Wahlkampfauftakt mit Kickl in Hartberg

Hartberg - Die steirische FPÖ ist am Sonntag beim Frühschoppen im oststeirischen Hartberg mit den Klängen von "Sierra Madre" in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 24. November gestartet. Nach dem Wahlerfolg der Freiheitlichen bei der Nationalratswahl vor einer Woche strömten schon eine Stunde vor dem offiziellen Beginn viele Besucherinnen und Besucher auf das Oktoberfestgelände, um Wahlsieger Herbert Kickl zu sehen. Er gab sich auf der Bühne entspannt und gelassen.

Vermisster 21-jähriger Bergsteiger in Tirol tot geborgen

Telfs - Ein vermisster 21-jähriger Bergsteiger aus Deutschland ist am Sonntagvormittag tot von der Hohen Munde in Telfs in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) geborgen worden. Die Identität des Mannes wurde zweifelsfrei bestätigt, sagte ein Polizeisprecher der APA am Nachmittag. Nach dem Mann war seit Donnerstag gesucht worden, nachdem er im Zuge einer Wanderung abgestürzt war und einen Notruf veranlasst hatte. Der Mann war bereits am Freitag leblos entdeckt, jedoch nicht geborgen worden.

Svazek ruft bei Lega-Treffen zu "Verteidigung Europas" auf

Rom - Mit europäischer Politprominenz haben sich am Sonntag im norditalienischen Pontida tausende Lega-Anhänger versammelt. Neben dem ungarischen Premier Viktor Orb�n und dem niederländischen Wahlsieger Geert Wilders war auch FPÖ-Vizechefin Marlene Svazek zum Treffen der Regierungspartei gekommen. Svazek betonte die Notwendigkeit der Verteidigung Europas als Raum "der Kunst und der Kultur". Demonstrativ stellte sie sich hinter den mit Haft bedrohten Lega-Chef Matteo Salvini.

Russische Drohnenangriffe auf Kiew und Odessa

Kiew (Kyjiw) - Russland hat in der Nacht auf Sonntag die Ukraine mit zahlreichen Drohnen angegriffen. Ziel waren nach ukrainischen Angaben die Hauptstadt Kiew und Odessa am Schwarzen Meer. In weiten Teilen des Landes gab es mehrere Stunden lang Fliegeralarm. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, es seien in verschiedenen Regionen des Landes insgesamt 56 von mindestens 87 russischen Drohnen abgefangen und zerstört worden.

Grausame Tötung im Zuge von Drogengewalt in Marseille

Marseille - In der südfranzösischen Hafenstadt Marseille ist 50 Mal auf einen 15-Jährigen eingestochen und der Bursche danach bei lebendigem Leib verbrannt worden. Offenbar sei die am Mittwoch begangene Tat auf drogenbedingte Gewalt zurückzuführen, sagte der Staatsanwalt von Marseille, Nicolas Bessone, am Sonntag bei einer Pressekonferenz. Er sprach von "beispielloser Grausamkeit". Der Fall hatte einen weiteren gewaltsamen Todesfall mit einem 14-jährigen mutmaßlichen Täter zur Folge.

Vermisste nach Überschwemmungen in Bosnien-Herzegowina

Mostar - In Bosnien-Herzegowina suchen die Katastrophenschützer weiter nach möglichen Todesopfern der Überschwemmungen und Erdrutsche der vergangenen drei Tage. Etwa ein Dutzend Menschen galt weiterhin als vermisst. Unterdessen trafen erste Rettungsteams aus den Nachbarländern ein, nachdem das Land über den Katastrophenschutzmechanismus der EU Hilfe erbeten hatte. Der Katastrophenschutz des Landes warnte vor weiteren möglichen Erdrutschen in der betroffenen Region im Süden des Landes.

Notstand nach Ankündigung von neuem Sturm in Florida

Miami - Nach dem verheerenden Sturm "Helene" droht dem US-Bundesstaat Florida bereits das nächste schwere Unwetter. In Vorbereitung auf den Tropensturm "Milton" rief Floridas Gouverneur Ron DeSantis am Samstag (Ortszeit) den Notstand in 35 Bezirken aus. Der Nationale Wetterdienst teilte im Onlinedienst X mit, der derzeit im Westen des Golfs von Mexiko wütende Sturm werde sich auf seinem Weg in Richtung Florida voraussichtlich "zu einem größeren Hurrikan" entwickeln.

