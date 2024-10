Mann mit Stichverletzung in Wiener Stiegenhaus verblutet

Wien - Ein 43-Jähriger ist Samstagfrüh in einem Stiegenhaus in Wien-Leopoldstadt an einer Stichverletzung gestorben. Die Situation deutet auf Fremdverschulden hin, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Eine Frau hatte um 7.30 Uhr die Polizei verständigt, weil sich der Mann im Stiegenhaus ungewöhnlich verhalten hatte. Die alarmierten Polizisten bemerkten die stark blutende Wunde und leisteten Erste Hilfe, auch die Rettung traf ein, der Mann erlag aber seiner Verletzung.

Dutzende Tote im Gazastreifen - Hisbollah feuert auf Israel

Gaza/Beirut - Die Hisbollah-Miliz im Libanon hat nach eigenen Angaben mehrere Raketen auf einen israelischen Militärstützpunkt nahe der Küstenstadt Haifa abgefeuert. In Israel wird seit Freitagabend der höchste jüdische Feiertag Yom Kippur, auch bekannt als Versöhnungsfest, begangen. Bei israelischen Angriffen im Norden des Gazastreifens wurden nach Angaben der Zivilschutzbehörde in dem Palästinenser-Gebiet im Laufe des Freitags insgesamt mindestens 30 Menschen getötet.

Weiterhin zweitbestes Rating von Scope für Österreich

Berlin/Wien - Die europäische Ratingagentur Scope hat das österreichische Rating von "AA+" bestätigt. Damit behält Österreich weiterhin das zweitbeste Rating, teilte das Finanzministerium am Samstag mit. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sah das "sehr gute Rating als ein Zeichen für das hohe Vertrauen der Finanzmärkte in den österreichischen Standort". Scope hatte Österreich die Bestnote Ende April entzogen und die langfristige Bonitätsbewertung von zuvor "AAA" auf "AA+" gesenkt.

50 Milliarden Dollar Schaden durch Hurrikan "Milton"

Washington/Tampa (Florida) - US-Präsident Joe Biden hat den Schaden in Florida durch Hurrikan "Milton" mit 50 Milliarden US-Dollar angegeben, umgerechnet fast 46 Milliarden Euro. Biden sprach bei einer Pressekonferenz von ersten Schätzungen. Der Präsident plant, am Sonntag die verwüstete Region zu besuchen. Rund 1,8 Millionen Haushalte in Florida waren am Samstag weiter ohne Strom, wie aus Daten der US-Website PowerOutage hervorging. Nach Zählungen mehrerer US-Medien stieg die Zahl der Toten auf 17.

Steirische SPÖ startete mit Parteitag in den Wahlkampf

Leoben - Die steirische SPÖ ist am Samstag mit einem außerordentlichen Landesparteitag in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 24. November gestartet. "Es ist Zeit für Anton Lang: Landeshauptmann" wurde auf der Bühne des Live Congress in Langs Heimatstadt Leoben plakatiert. Rund 500 Gäste, darunter etwa 350 Delegierte, waren dabei. Lang versprach nicht zu hetzen oder zu polarisieren: "Das bin ich nicht." Er wurde von den Delegierten mit 96,09 Prozent als Spitzenkandidat bestätigt.

Ukraine und Russland melden Abwehr dutzender Drohnenangriffe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Grenzregion Belgorod ist nach Angaben der dortigen Behörden ein Mensch getötet worden. Eine Drohne sei in dem Dorf Ustinka eingeschlagen, teilte der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, am Samstag mit. Russland und die Ukraine haben eigenen Angaben zufolge am Samstag dutzende Drohnen der anderen Seite aus der Luft geholt.

Vorarlberg-Wahlkampf ist abgeschlossen

Wien/Bregenz - Der Wahlkampf zur Vorarlberger Landtagswahl ist abgeschlossen. Wie üblich nützten die Spitzenkandidaten die Wochenmärkte des Landes, um sich Samstagvormittag noch einmal ins Getümmel zu stürzen. Der größte Markt ist jener in Dornbirn und der bekam heuer auch Besuch von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Sein chancenreichster Herausforderer, FP-Spitzenkandidat Christof Bitschi, bewarb die Freiheitlichen in Feldkirch.

Suche nach Brandursache nach Feuer auf Tanker in der Ostsee

Rostock - Am Tag nach dem Feuer auf dem mit Öl beladenen Tankschiff "Annika" in der Ostsee vor Deutschland ist die Suche nach der Ursache in den Vordergrund gerückt. Sobald es möglich ist, sollen Brandermittler an Bord gehen, Taucher sollen den Schiffsrumpf kontrollieren. Das Schiff wurde in der Nacht auf Samstag in den Rostocker Hafen geschleppt, wo es um 1.00 Uhr festmachte und mit Ölsperren umlegt wurde. In den frühen Morgenstunden war der Brand dann gelöscht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red