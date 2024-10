Verdächtiger Bombendroher wird nicht ausgeliefert

Linz/St. Gallen/Wien - Nach einer Serie von Bombendrohungen gegen zahlreiche Einrichtungen in Österreich ist der verdächtige 20-jährige Schweizer im Zuge einer Razzia vorläufig festgenommen worden. U-Haft wurde nicht beantragt, wie ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft im Kanton St. Gallen der APA einen Bericht von oe24.at bestätigte. Der Verdächtige wird von den Schweizer Behörden nicht ausgeliefert. "Als Schweizer Staatsbürger müsste er zustimmen, das hat er nicht", sagte der Sprecher.

Schwarz-Rot tastete am Mittwoch ab

Wien - Mit dem Treffen zwischen ÖVP-Chef Karl Nehammer und SPÖ-Obmann Andreas Babler ist am Mittwoch das zweite der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angeordneten Gespräche der Parteichefs von ÖVP, SPÖ und FPÖ über die Bühne gegangen. Wie erwartet drang von den Inhalten nichts nach außen, lediglich dass die beiden den Bundespräsidenten in den kommenden Tagen bzw. der kommenden Woche darüber informieren werden, teilten ÖVP und SPÖ in nahezu wortgleichen Statements mit.

Kickl umwirbt ÖVP nach gescheitertem Gespräch weiter

Wien - FPÖ-Obmann Herbert Kickl wirbt trotz des gescheiterten Gesprächs mit Parteichef Karl Nehammer um die Gunst der ÖVP. "Unsere Hand bleibt ausgestreckt", sagte er am Mittwoch in einer Pressekonferenz und legte die beim Treffen am Vortag vorgelegten Unterlagen vor, die Schnittmengen mit der ÖVP betonen. Nehammer hatte nach dem von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Auftrag gegebenen Gespräch eine Regierungszusammenarbeit mit den Blauen unter Kickl erneut ausgeschlossen.

Gewessler überholt Kogler bei Vorzugsstimmen, Kickl Erster

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl hat bei der Nationalratswahl vom 29. September die meisten Vorzugsstimmen der Bundeslisten-Kandidaten erhalten. Mit 85.542 lag er deutlich vor ÖVP-Spitzenkandidat Karl Nehammer mit 60.402 Stimmen. Der Grüne Spitzenkandidat Werner Kogler wurde mit nur 7.569 Vorzugsstimmen (Platz 10) von seinem Listenplatz verdrängt, denn Umweltministerin Leonore Gewessler kam auf 31.244 und übersprang damit die für eine Vor-Reihung notwendige 7-Prozent-Hürde.

Selenskyj will in die NATO und schließt Gebietsverzicht aus

Kiew (Kyjiw)/Paris - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Mittwoch seinen bisher unveröffentlichten "Siegesplan" vorgestellt und jeden Verzicht auf ukrainische Gebiete ausgeschlossen. Eine Lösung zur Beendigung des seit zweieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieges könne nicht "in einem Handel mit ukrainischem Territorium oder mit seiner Souveränität bestehen". An die westlichen Alliierten appellierte er, seinem Land unverzüglich den Beitritt zur NATO anzubieten.

Nach Vorarlberg-Wahl: Wallner entscheidet sich für die FPÖ

Bregenz - Vorarlbergs ÖVP-Chef Landeshauptmann Markus Wallner strebt ein Regierungsübereinkommen mit den Freiheitlichen an. Wie er am Mittwochnachmittag schriftlich bekannt gab, hat er die FPÖ zu einem "vertiefenden Gespräch" eingeladen. Dieses ist für Donnerstag angesetzt. Finden die beiden Parteien in diesem Gespräch zueinander, werden wahrscheinlich ab Montag konkrete Regierungsverhandlungen aufgenommen. Damit wird die zehn Jahre währende ÖVP-Grüne-Koalition wohl enden.

Papst-Autobiografie erscheint im Jänner in gut 80 Ländern

Vatikanstadt - Papst Franziskus bringt seine Erinnerungen heraus. Die Autobiografie mit dem italienischen Titel "Spera" ("Hoffe") soll im Jänner in mehr als 80 Ländern erscheinen. Nach Angaben des Kösel-Verlags sollten die Aufzeichnungen ursprünglich erst nach dem Tod des heute 87 Jahre alten Oberhaupts der katholischen Kirche veröffentlicht werden. Jetzt erscheint es zum "Heiligen Jahr" 2025 - einem der Jubiläumsjahre, die normalerweise im Abstand eines Vierteljahrhunderts stattfinden.

Wiener Börse schließt befestigt

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch befestigt aus dem Handel verabschiedet. Der ATX verbesserte sich um 0,65 Prozent auf 3.613 Punkte, nachdem er zuvor zwei Minustage in Folge absolviert hatte. In einem europaweit schwachen Technologiesektor büßten die Papiere von AT&S um deutliche 4,8 Prozent ein. Die jüngste Gewinnwarnung des Schwergewichtes ASML sorgte für eine schlechte Stimmung in der Branche. voestalpine zogen unter den Schwergewichten um 1,7 Prozent hoch.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red