Nehammer-Aus beschäftigt ÖVP-Vorstand

Wien - Nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ sowie dem angekündigten Rückzug von Karl Nehammer als Bundeskanzler und ÖVP-Obmann tagt der ÖVP-Vorstand. Die Sitzung hat Sonntagvormittag im Bundeskanzleramt begonnen. Ein Favorit für die ÖVP-Führungsposition hat sich bis dato noch nicht herauskristallisiert. Es sei alles offen, hieß es aus den Landesorganisationen.

Ukraine verlor im Vorjahr 3.600 Quadratkilometer an Moskau

Kiew (Kyjiw) - Russland hat laut Berichten aus Kiew im Vorjahr fast 3.600 Quadratkilometer ukrainischen Gebiets erobert - eine Fläche, die etwas kleiner ist als das Burgenland. Die größten Gebietsverluste habe die Ukraine mit 610 Quadratkilometern im November erlitten, als die Russen täglich etwa 20 Quadratkilometer besetzten, so der Militärblog "Militarnyi" am Sonntag unter Berufung auf Kartenmaterial des Militärblogs "Deepstate". Die Verluste 2024 sind ein Vielfaches gegenüber 2023.

Weiter schwere Kämpfe in Nordsyrien

Kobane (Ayn al-Arab/Kobani) - Bei Gefechten in Nordsyrien sind in den vergangenen zwei Tagen nach Angaben von Aktivisten mehr als 100 Kämpfer getötet worden. Seit Freitagabend habe es in Ortschaften rund um die Stadt Manbidj bei Kämpfen zwischen von der Türkei unterstützten bewaffneten Gruppen und syrisch-kurdischen Streitkräften 101 Todesopfer gegeben, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag.

Südkoreaner demonstrieren für und gegen Yoons Verhaftung

Seoul - Tausende Menschen haben am Sonntag trotz starken Schneefalls in Seoul erneut für und gegen die Verhaftung des entmachteten Präsidenten Yoon Suk-yeol demonstriert. Die Polit-Krise in Südkorea steuert damit offenbar auf eine weitere Zuspitzung zu. Da der Haftbefehl gegen Yoon wegen des Vorwurfes des Aufruhrs am Montag um Mitternacht (Ortszeit) ausläuft, versammelten sich mehrere Gruppen in der Nähe seiner Residenz. Einige forderten seine Festnahme, andere protestierten dagegen.

Trump empfängt Meloni in Mar-a-Lago

Washington - Der künftige US-Präsident Donald Trump hat Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida empfangen. Mehrere Journalisten berichteten auf der Plattform X von der Zusammenkunft. "Sie hat Europa wirklich im Sturm erobert", habe Trump über Meloni gesagt, erklärte ein Reporter des "Wall Street Journal".

1,28 Millionen Euro für Thunfisch bei Auktion in Tokio

Tokio - Bei der Neujahrsauktion auf dem Toyosu-Fischmarkt in Tokio ist ein Spitzenpreis erzielt worden. Der Sushi-Restaurant-Betreiber Onodera bezahlte am Sonntag für einen 276 Kilogramm schweren Blauflossen-Thunfisch 207 Millionen Yen (rund 1,28 Millionen Euro). Das ist der zweithöchste Preis, der jemals bei der jährlich stattfindenden Versteigerung erzielt wurde.

USA: Credit Suisse enthielt Informationen zu Nazi-Konten vor

Washington/Zürich - Die Credit Suisse (CS) hat laut US-Angaben bei früheren Ermittlungen zu Konten der Nazis im Zweiten Weltkrieg Informationen verschwiegen. Zehntausende neuentdeckte historische Dokumente beweisen demnach, dass damalige Kontoinhaber der einstigen Schweizer Großbank Verbindungen zu den Nazis hatten, erklärte ein Untersuchungskomitee des US-Senats am Samstag (Ortszeit). Die CS habe diese Dokumente bei früheren Ermittlungen - vor allem in den 90er-Jahren - nicht offengelegt.

Israel griff mehr als 100 "Terrorziele" im Gazastreifen an

Jerusalem - Israels Luftwaffe hat am Wochenende nach eigenen Angaben mehr als 100 "Terrorziele" im Gazastreifen angegriffen. Dabei seien Dutzende Terroristen der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas "eliminiert" worden, teilten die israelische Armee und Israels Inlandsgeheimdienst Shin Bet am Sonntag in der Früh mit. Damit habe das Militär auf Angriffe der Hamas reagiert. Die vom Iran unterstützte, jemenitische Houthi-Miliz beschoss Israel erneut mit einer Rakete.

