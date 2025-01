Österreicher starb offenbar als Soldat im Ukraine-Krieg

Wien/Kiew (Kyjiw) - Ein österreichischer Staatsbürger ist offenbar als Soldat bei Kampfhandlungen in der Ukraine ums Leben gekommen. Das Außenministerium in Wien bestätigte der APA am Donnerstagabend den Tod eines 30-jährigen Mannes. Zuvor hatte die Tageszeitung "Österreich" von dem Fall berichtet. Beim Toten soll es sich um ein hierzulande nicht unbekanntes Mitglied der rechtsextremen Identitären Bewegung handeln.

Benko festgenommen und in Wiener Justizanstalt eingeliefert

Wien/Innsbruck/Lech - Der Gründer der insolventen Immobiliengruppe Signa, Ren� Benko, ist Donnerstagfrüh in Innsbruck festgenommen worden. In weiterer Folge wurde er in die Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt eingeliefert. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatte die Festnahme wegen Verdunkelungsgefahr und Tatbegehungsgefahr angeordnet. Nach einer ersten Einvernahme Benkos war die Verhängung der U-Haft beantragt worden. Über diese dürfte nun am Freitag entschieden werden.

Medien-Streit bei Koalitionsverhandlungen

Wien - Die Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP sind am Donnerstag fortgesetzt worden. Gleich zu Beginn gab es Sand im Getriebe: Die FPÖ zog sich unmittelbar nach dem Auftakt der Untergruppe "Medien" wegen Unstimmigkeiten kurz zu internen Beratungen zurück. Dem Vernehmen nach dürfte die ÖVP zwar an der ORF-Haushaltsabgabe nicht festhalten, fordert aber Alternativen zur Finanzierung von den Freiheitlichen ein. Kommende Woche könnte auch wieder auf Chefebene verhandelt werden.

US-Bundesrichter blockiert Trumps Staatsbürgerschaftsdekret

Washington - Die vom neuen US-Präsidenten Donald Trump angestrebte Abschaffung der Staatsbürgerschaft per Geburt ist auf ersten Widerstand in den Gerichten gestoßen. Ein Bundesrichter im Westküstenstaat Washington blockierte am Donnerstag das entsprechende Dekret des Präsidenten, da es "eklatant verfassungswidrig" sei. Der Richter bezog sich damit darauf, dass der Anspruch auf die Staatsbürgerschaft bei Geburt auf US-Staatsgebiet in einem Zusatzartikel der Verfassung festgeschrieben ist.

WEF in Davos: Trump droht mit Zöllen

Washington/Davos - US-Präsident Donald Trump hat beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos erneut mit Zöllen gedroht und Unternehmen aufgefordert, in den USA zu produzieren. "Amerika ist zurück und offen für Geschäfte", sagte der Republikaner, der per Video zugeschaltet war. "Wenn Sie Ihr Produkt nicht in Amerika herstellen, was Ihr gutes Recht ist, dann werden Sie ganz einfach einen Zoll zahlen müssen." Dieser könne unterschiedlich hoch sein, aber werde letztlich die US-Wirtschaft stärken.

Verdächtiger nach Messerangriff in Bayern eingewiesen

Aschaffenburg - Nach einer Messerattacke von Aschaffenburg mit zwei Toten hat eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht eine einstweilige Unterbringung des Verdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Einen Unterbringungsbefehl gibt es in der Regel, wenn es Anhaltspunkte gibt, dass ein Verdächtiger zur Tatzeit aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig war. Dem Mann wird unter anderem Mord vorgeworfen.

Pierer tritt bei KTM und KTM-Konzernmutter zur Seite

Wien/Wels/Mattighofen - Stefan Pierer gibt im Zuge des Sanierungs- und Restrukturierungsversuchs von KTM und zugehöriger Firmen den Vorstandsvorsitz beim Mutterkonzern Pierer Mobility und der KTM AG ab. Zum CEO wird der im Konzern bereits leitend als Vorstand tätige Gottfried Neumeister. Pierer bleibe Co-CEO und wolle den "Sanierungsprozess begleiten", ging am Donnerstagabend aus einer Konzernmitteilung hervor. Die Pierer Mobility AG schreibt indes für 2024 tiefrote Zahlen.

Lebenslang für Southport-Angreifer nach Mord an drei Mädchen

Liverpool/Southport - Der Angeklagte im britischen Southport-Prozess ist wegen des Mordes an drei Mädchen während eines Taylor-Swift-Tanzkurses und weiterer Anklagepunkte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 18-Jährige muss für mindestens 52 Jahre ins Gefängnis, wie das zuständige Gericht in Liverpool urteilte. Er hatte sich zu Beginn des Prozesses schuldig bekannt, sich ansonsten aber nicht zur Tat geäußert.

