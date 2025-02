Koalitionsverhandlungen am Dienstag auf Chefebene

Wien - Die Koalitionsverhandlungen gehen auch am heutigen Dienstag auf Chefebene weiter. Am Nachmittag treffen sich FPÖ-Chef Herbert Kickl und ÖVP-Obmann Christian Stocker im kleinen Kreis, wurde der APA aus beiden Parteien bestätigt. Zuletzt hatten sich die Regierungsgespräche zugespitzt, einige Brocken waren noch offen und die Stimmung war nicht gerade gut. Ob bei einem Treffen auf höchster Ebene am Montag inhaltlich etwas weitergegangen ist, wollten die Parteien nicht preisgeben.

Demo gegen Blau-Schwarz am 25. Jahrestag von Schwarz-Blau

Wien - Am Dienstag wird erneut gegen eine mögliche Regierung aus FPÖ und ÖVP demonstriert. Der 4. Februar stellt dabei ein besonderes Datum dar, ist dies doch der 25. Jahrestag der Angelobung der ersten schwarz-blauen Bundesregierung. Geplant ist ein Demozug vom Wiener Ballhausplatz zur ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse. Dort wird auch die Abschlusskundgebung stattfinden.

Verdächtiger nach Attacke bei Wiener Anwalt festgenommen

Wien - Nach der brutalen Messerattacke auf die Mitarbeiterin einer Wiener Anwaltskanzlei auf der Landstraßer Hauptstraße am Montagnachmittag ist es der Polizei noch in den Abendstunden gelungen, den 53-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen, berichtete die Exekutive Dienstagfrüh. Das Opfer war mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gekommen. Mittlerweile befand sich die 56-Jährige in einem stabilen Zustand, sagte Polizeisprecher David Pawlik der APA.

Rewe muss 70 Mio. Euro zahlen - Bisher höchste Kartellstrafe

Wien/Wiener Neudorf - Die Billa-Mutter Rewe muss die bisher höchste je in Österreich verhängte Kartellstrafe zahlen. Der Oberste Gerichtshof (OGH) als Kartellobergericht erhöhte die vom Kartellgericht ursprünglich festgesetzte Geldbuße in Höhe von 1,5 Mio. Euro auf 70 Mio. Euro, wie der OGH am Dienstag bekanntgab. Grund ist die verbotene Durchführung eines Zusammenschlusses. Die zuvor höchsten Kartellstrafen erhielten im Rahmen des Baukartells Porr (62,4 Mio. Euro) und Strabag (45,4 Mio. Euro).

Grüne sehen bei Signa Gesetzgeber am Zug

Wien - Die Grünen sehen nach der Verhängung der Untersuchungshaft gegen Signa-Gründer Ren� Benko den Gesetzgeber am Zug. Durch die "Blockadehaltung der ÖVP" sei bisher kein wesentlicher Beschluss durch die Politik gefällt worden, der darauf abzielt, dass sich eine "Signa-Luftschlösserproduktion" nicht wiederholt, befand die Abgeordnete Nina Tomaselli am Dienstag in einer Pressekonferenz. Sie will vor allem gesetzlich gegen Bilanztricks und "Stiftungsversteckspiele" vorgehen.

Netanyahu sprach in Washington über weitere Gaza-Waffenruhe

Washington/Doha - Bei Gesprächen in Washington hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Beratungen über die zweite Phase einer Waffenruhe-Vereinbarung mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen aufgenommen. Ein Treffen Netanyahus mit dem nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz und dem Nahost-Sondergesandten Steve Witkoff sei "positiv und freundlich" verlaufen, erklärte das Büro von Israels Premier anschließend. Netanyahu trifft am Dienstag US-Präsident Donald Trump.

China kontert Trumps Zöllen mit Gegenzöllen

Peking - China hat in Reaktion auf neue US-Zölle angekündigt, Importzölle auf bestimmte Güter aus den USA zu erheben, insbesondere auf fossile Energieträger. Sie sollen nächsten Montag in Kraft treten. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor am Samstag ein Dekret über die Zollaufschläge für chinesische Produkte unterzeichnet. Es sieht einen zusätzlichen Satz von zehn Prozent auf die bereits bestehenden Zölle vor.

Panasonic schließt im Dezember Werk in Enns

Enns/Osaka - Der japanische Elektronikkonzern Panasonic schließt sein Werk in Enns (Bezirk Linz-Land) im Dezember 2025. Betroffen sind rund 140 Beschäftigte der "Panasonic Industrial Devices Material", wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" am Dienstag berichteten. In Enns wird Basismaterial für Leiterplatten, die in Elektrogeräten verbaut sind, hergestellt.

