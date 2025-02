Hamas ließ weitere drei israelische Geiseln frei

Gaza - Die palästinensische Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen drei weitere Geiseln freigelassen. In einer Fernseh-Liveübertragung war am Samstag zu sehen, wie die aus Israel entführten Männer an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurden. Es handelt sich um den Deutsch-Israeli Ohad Ben Ami (56), Or Levy (34) und Eli Sharabi (52). Die drei von ihrem Martyrium gezeichneten Personen waren zuvor in Deir al-Balah auf einem Podium vorgeführt worden.

Wirtschaftskammer für Regeln bei EU-Abstimmungen

Wien - Wirtschaftskammer-Generalsekretär Wolfgang Hattmannsdorfer, der auch für die ÖVP im Koalitionsverhandlungsteam sitzt, pocht auf einen Mechanismus für eine mögliche blau-türkise Bundesregierung, der das Abstimmungsverhalten auf EU-Ebene regelt. "Das ist eine zentrale Frage", sagte er im Ö1-"Morgenjournal" vom Samstag. Die ÖVP fordert seit Beginn der Gespräche ein Bekenntnis der Freiheitlichen zu einer pro-europäischen Politik.

Trump beendet Bidens Zugang zu Geheiminformationen

Washington - US-Präsident Donald Trump entzieht seinem Vorgänger den Zugang zu Geheiminformationen. Er werde dazu dessen Sicherheitsfreigabe widerrufen, die ihm das auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt ermöglicht, und dessen tägliche Geheimdienstunterrichtungen einstellen. "Wir widerrufen sofort Joe Bidens Sicherheitsfreigabe und stoppen seine täglichen Geheimdienstbesprechungen", so Trump in seinem eigenen Onlinedienst Truth Social. "Joe, du bist gefeuert", ergänzte er.

Premier: Kanada sollte Trumps Annexionspläne ernst nehmen

Toronto/Washington - Kanada muss die umstrittenen Pläne von US-Präsident Donald Trump, Kanada in die USA einzugliedern, laut Premierminister Justin Trudeau durchaus ernst nehmen. Trump wolle "unser Land aufsaugen und das ist eine Realität", sagte Trudeau mehreren kanadischen Medienberichten zufolge am Freitag vor Unternehmern in Toronto. Als Grund für Trumps Pläne nannte Trudeau Kanadas Reichtum an Bodenschätzen.

Schwerverletzter bei Brand in Klinik Floridsdorf in Wien

Wien - Bei einem in der Nacht auf Samstag in einem Spitalszimmer in der Klinik Floridsdorf ausgebrochenen Brand ist ein Patient schwer verletzt worden. Das teilte der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) am Samstagmorgen mit. Der Brand sei kurz vor Mitternacht durch einen mit Sauerstoff versorgten Patienten ausgelöst worden, der rauchen wollte. Die sofort ausgelöste Sprinkleranlage habe den Brand umgehend gelöscht und das diensthabende Personal rasch reagiert, hieß es.

Vermutlich zehn Tote bei Flugzeugabsturz in Alaska

Anchorage (Alaska) - Beim Absturz eines Flugzeuges im US-Bundesstaat Alaska sind nach Einschätzung der Behörden alle zehn Menschen an Bord ums Leben gekommen. "Es sieht nicht wie ein Absturz aus, den man überleben kann", sagte Küstenwache-Kommandant Mike Salerno laut örtlichen Medien am Freitag (Ortszeit) vor Reportern. Suchtrupps hatten zuvor das in mehrere Teile zerbrochene Wrack der Cessna Caravan gefunden und im Inneren der Maschine drei Tote gesehen.

Ukraine wehrt erneut russische Drohnenangriffe ab

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Samstag erneut mit Drohnenangriffen überzogen. Laut ukrainischer Luftwaffe attackierte Moskau das Nachbarland mit 139 Drohnen. Davon seien 67 abgeschossen worden, von 71 sei die Ortung verloren gegangen. Das ist zumeist auf den Einsatz von elektronischen Abwehrmitteln zurückzuführen. In der Region Sumy brannte nach offiziellen Angaben ein Wohnhaus infolge eines Drohnenangriffs. Auch Russland meldete Drohnenangriffe auf sein Gebiet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red