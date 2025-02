Hamas ließ weitere drei israelische Geiseln frei

Gaza - Die palästinensische Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen drei weitere Geiseln freigelassen. Sie wurden zunächst dem Roten Kreuz übergeben und danach von der israelischen Armee übernommen. Es handelt sich um den Deutsch-Israeli Ohad Ben Ami (56), Or Levy (34) und Eli Sharabi (52). Die drei von ihrem Martyrium gezeichneten Personen waren zuvor in Deir al-Balah auf einem Podium vorgeführt worden.

Terror-Razzia bei britischem Aufdeckungsjournalisten in Wien

Wien - Österreichische Sicherheitsbehörden haben diese Woche eine Terror-Razzia beim britischen Aufdeckungsjournalisten Richard Medhurst durchgeführt, der für pro-palästinensische Berichte bekannt ist. "Sie drangen in mein Haus und Büro ein und nahmen mir alle Geräte ab", schrieb Medhurst auf X. "Sie beschuldigten mich, ein Hamas-Mitglied zu sein, und drohten mir mit zehn Jahren Haft." Die Razzia und das Verfahren wurden der APA von der Staatsanwaltschaft Wien bestätigt.

Förderung der Elektromobilität geht zu Ende

Wien - Die Förderung der Elektromobilität in Österreich geht zu Ende. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) sprach am Samstag von einer Rekordnachfrage. Die Fortsetzung der Elektromobilitätsförderung liege nun in der Verantwortung der nächsten Bundesregierung. Diese müsse sicherstellen, dass ausreichend finanzielle Mittel für den weiteren Ausbau von Elektrofahrzeugen und der dazugehörigen Infrastruktur bereitgestellt werden.

Stradivari-Geige erzielte bei Auktion 11,3 Mio. Dollar

New York - Eine seltene und mehrere hundert Jahre alte Stradivari-Geige ist in New York für 11,3 Mio. Dollar (rund 10,9 Mio. Euro) versteigert worden. Wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte, ist die für ihren außergewöhnlichen Klang bekannte Geige des berühmten italienischen Instrumentenbauers Antonio Stradivari das drittteuerste Musikinstrument, das jemals bei einer Auktion verkauft wurde. Den Rekordpreis von 15,9 Millionen Dollar erzielte 2011 die Geige "Lady Blunt".

Wirtschaftskammer für Regeln bei EU-Abstimmungen

Wien - Wirtschaftskammer-Generalsekretär Wolfgang Hattmannsdorfer, der auch für die ÖVP im Koalitionsverhandlungsteam sitzt, pocht auf einen Mechanismus für eine mögliche blau-türkise Bundesregierung, der das Abstimmungsverhalten auf EU-Ebene regelt. "Das ist eine zentrale Frage", sagte er im Ö1-"Morgenjournal" vom Samstag. Die ÖVP fordert seit Beginn der Gespräche ein Bekenntnis der Freiheitlichen zu einer pro-europäischen Politik.

Schwerverletzter bei Brand in Klinik Floridsdorf in Wien

Wien - Bei einem in der Nacht auf Samstag in einem Spitalszimmer in der Klinik Floridsdorf ausgebrochenen Brand ist ein Patient schwer verletzt worden. Das teilte der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) am Samstagmorgen mit. Der Brand sei kurz vor Mitternacht durch einen mit Sauerstoff versorgten Patienten ausgelöst worden, der rauchen wollte. Die sofort ausgelöste Sprinkleranlage habe den Brand umgehend gelöscht und das diensthabende Personal rasch reagiert, hieß es.

Vermutlich zehn Tote bei Flugzeugabsturz in Alaska

Anchorage (Alaska) - Beim Absturz eines Flugzeuges im US-Bundesstaat Alaska sind nach Einschätzung der Behörden alle zehn Menschen an Bord ums Leben gekommen. "Es sieht nicht wie ein Absturz aus, den man überleben kann", sagte Küstenwache-Kommandant Mike Salerno laut örtlichen Medien am Freitag (Ortszeit) vor Reportern. Suchtrupps hatten zuvor das in mehrere Teile zerbrochene Wrack der Cessna Caravan gefunden und im Inneren der Maschine drei Tote gesehen.

Ukraine wehrt erneut russische Drohnenangriffe ab

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Samstag erneut mit Drohnenangriffen überzogen. Laut ukrainischer Luftwaffe attackierte Moskau das Nachbarland mit 139 Drohnen. Davon seien 67 abgeschossen worden, von 71 sei die Ortung verloren gegangen. Das ist zumeist auf den Einsatz von elektronischen Abwehrmitteln zurückzuführen. In der Region Sumy brannte nach offiziellen Angaben ein Wohnhaus infolge eines Drohnenangriffs. Auch Russland meldete Drohnenangriffe auf sein Gebiet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red