Drei Geiseln frei - Gesundheitszustand schockiert Israel

Gaza - Die palästinensische Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen drei weitere Geiseln freigelassen. Die Männer wurden von einem Team des Internationalen Roten Kreuzes in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens in Empfang genommen und der israelischen Armee übergeben. Diese brachte die Freigelassenen nach Israel zurück, wo der schlechte Zustand der drei Männer für Empörung sorgte. Im Gegenzug entließ Israel palästinensische Gefangene aus der Haft.

Terror-Razzia bei britischem Aufdeckungsjournalisten in Wien

Wien - Österreichische Sicherheitsbehörden haben diese Woche eine Terror-Razzia beim britischen Aufdeckungsjournalisten Richard Medhurst durchgeführt, der für pro-palästinensische Berichte bekannt ist. "Sie drangen in mein Haus und Büro ein und nahmen mir alle Geräte ab", schrieb Medhurst auf X. "Sie beschuldigten mich, ein Hamas-Mitglied zu sein, und drohten mir mit zehn Jahren Haft." Die Razzia und das Verfahren wurden der APA von der Staatsanwaltschaft Wien bestätigt.

Förderung der Elektromobilität geht zu Ende

Wien - Die Förderung der Elektromobilität in Österreich geht zu Ende. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) sprach am Samstag von einer Rekordnachfrage. Die Fortsetzung der Elektromobilitätsförderung liege nun in der Verantwortung der nächsten Bundesregierung. Diese müsse sicherstellen, dass ausreichend finanzielle Mittel für den weiteren Ausbau von Elektrofahrzeugen und der dazugehörigen Infrastruktur bereitgestellt werden.

Kickl auf "Patrioten-Gipfel": "Bewegung nicht aufzuhalten"

Madrid - "Make Europe Great Again" - kaum ein Slogan ist am Samstag beim ersten Gipfeltreffen der europäischen Rechtsaußenfraktion "Patrioten für Europa" (PfE) in Madrid häufiger benutzt worden als diese Abwandlung von Donald Trumps Wahlkampfmotto. Der US-Präsident war zwar nicht in Madrid anwesend, doch omnipräsent und in aller Munde. "Macht Europa wieder groß", erklärte auch FPÖ-Chef Herbert Kickl in einer Videobotschaft. "Unsere Bewegung ist nicht aufzuhalten", betonte er.

Stradivari-Geige erzielte bei Auktion 11,3 Mio. Dollar

New York - Eine seltene und mehrere hundert Jahre alte Stradivari-Geige ist in New York für 11,3 Mio. Dollar (rund 10,9 Mio. Euro) versteigert worden. Wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte, ist die für ihren außergewöhnlichen Klang bekannte Geige des berühmten italienischen Instrumentenbauers Antonio Stradivari das drittteuerste Musikinstrument, das jemals bei einer Auktion verkauft wurde. Den Rekordpreis von 15,9 Millionen Dollar erzielte 2011 die Geige "Lady Blunt".

Ukraine wehrt erneut russische Drohnenangriffe ab

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Samstag erneut mit Drohnenangriffen überzogen. Laut ukrainischer Luftwaffe attackierte Moskau das Nachbarland mit 139 Drohnen. Davon seien 67 abgeschossen worden, von 71 sei die Ortung verloren gegangen. Das ist zumeist auf den Einsatz von elektronischen Abwehrmitteln zurückzuführen. In der Region Sumy brannte nach offiziellen Angaben ein Wohnhaus infolge eines Drohnenangriffs. Auch Russland meldete Drohnenangriffe auf sein Gebiet.

Über 200.000 auf Demo gegen Rechtsextremismus in München

München - In zahlreichen deutschen Städten haben am Samstag erneut Kundgebungen gegen Rechtsextremismus und eine Zusammenarbeit mit der AfD stattgefunden. In München startete am Nachmittag eine Großkundgebung auf der Theresienwiese unter dem Motto "Demokratie braucht Dich!". Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl gut eine Stunde nach Beginn auf mehr als 200.000 Menschen. Die Veranstalter hatten bis zu 75.000 Teilnehmer angemeldet.

Deutscher nach Rodelunfall in Steiermark in Lebensgefahr

Rohrmoos - Ein 41-jähriger Deutscher hat Freitagabend bei einem Rodelunfall im obersteirischen Rohrmoos (Bezirk Liezen) lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Mann war gemeinsam mit Freunden auf einer Hütte und wollte mit der Rodel ins Tal. Diese machte sich aber selbstständig und die Gruppe fuhr ihr hinterher. Dabei stieß der 41-Jährige gegen einen 40 Zentimeter hohen Pistenrand, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mit.

