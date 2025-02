Drei Geiseln frei - Gesundheitszustand schockiert Israel

Gaza - Die palästinensische Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen drei weitere Geiseln freigelassen. Die Männer wurden von einem Team des Internationalen Roten Kreuzes in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens in Empfang genommen und der israelischen Armee übergeben. Diese brachte die Freigelassenen nach Israel zurück, wo der schlechte Zustand der drei Männer für Empörung sorgte. Im Gegenzug entließ Israel palästinensische Gefangene aus der Haft.

Über 250.000 auf Demo gegen Rechtsextremismus in München

München - Gegen rechts und für Demokratie sind deutschlandweit erneut mehrere Hunderttausend Menschen auf die Straße gegangen. Allein in München kamen nach Polizeiangaben mehr als 250.000 Demonstrierende bei strahlendem Sonnenschein auf der Theresienwiese zusammen. Die Veranstalter sprachen von mehr als 320.000 Teilnehmern. Laut Polizei verlief der Protest friedlich.

Erdstöße auf Santorin: Schulen bleiben geschlossen

Athen - Angesichts der nicht enden wollenden Erdstöße auf Santorin bleiben die Schulen auf der beliebten griechischen Ferieninsel in der kommenden Woche vorsichtshalber geschlossen. Diese Entscheidung gelte auch für die Nachbarinseln Amorgos, Anafi und Ios, teilte am Samstag die Zivilschutzbehörde des Landes mit. Die Entscheidung sei in Absprache mit Experten und den lokalen Behörden getroffen worden.

Klimaaktivistin Anja Windl in Klagenfurt enthaftet

Klagenfurt - Die bekannte Klimaaktivistin Anja Windl ist am Samstag in Klagenfurt aus der Haft entlassen worden. Die von Medien als "Klima-Shakira" bezeichnete Deutsche verbüßte seit Mitte Jänner eine sechswöchige Ersatzfreiheitsstrafe, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlen konnte. Die Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte einen entsprechenden Bericht der deutschen "Bild". Windl hat nun die Reststrafe bezahlt und konnte das Polizeianhaltezentrum verlassen, hieß es gegenüber der APA.

Kickl auf "Patrioten-Gipfel": "Bewegung nicht aufzuhalten"

Madrid - "Make Europe Great Again" - kaum ein Slogan ist am Samstag beim ersten Gipfeltreffen der europäischen Rechtsaußenfraktion "Patrioten für Europa" (PfE) in Madrid häufiger benutzt worden als diese Abwandlung von Donald Trumps Wahlkampfmotto. Der US-Präsident war zwar nicht in Madrid anwesend, doch omnipräsent und in aller Munde. "Macht Europa wieder groß", erklärte auch FPÖ-Chef Herbert Kickl in einer Videobotschaft. "Unsere Bewegung ist nicht aufzuhalten", betonte er.

Filmförderung: Lösung für noch offene ÖFI+-Anträge

Wien - Die heimische Filmförderung hat zuletzt für Aufregung in der Branche gesorgt. Denn das Österreichische Filminstitut (ÖFI) hatte mit 15. Jänner angesichts des herrschenden Budgetprovisoriums vor Bildung einer neuen Bundesregierung einen Antragsstopp für Produktionen verhängt. Zudem ließen bereits zugesagte Mittel aus 2024 auf sich warten. Dafür gibt es laut Kulturministerium nun eine Lösung in Form zusätzlicher Mittel.

Start für Nova Gorica und Gorizia als Kulturhauptstadt-Duo

Nova Gorica/Gorizia (Görz) - Das slowenisch-italienische Städteduo Nova Gorica und Gorizia ist am Samstag unter dem Motto "Go! Borderless" in das Europäische Kulturhauptstadtjahr gestartet. Die Eröffnungsfeier, die die beiden Städte symbolisch verband, wurde von einem ganztägigen Programm samt Parade mit mehr als 2.000 Teilnehmern von beiden Seiten der Grenze begleitet.

Skifahrer nach Unfall in der Obersteiermark in Lebensgefahr

Schladming - Ein 50-jähriger Oberösterreicher ist Samstagvormittag auf der obersteirischen Reiteralm (Bezirk Liezen) bei der Kollision mit einem anderen Skifahrer so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort reanimiert werden musste. Anschließend wurde der Mann aus dem Bezirk Freistadt von der Crew des Rettungshubschraubers ins UKH Salzburg geflogen, teilte die Polizei mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red