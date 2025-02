Große inhaltliche Differenzen bei Koalitionsgesprächen

Wien - FPÖ und ÖVP werden kommende Woche noch viel zu reden haben. Protokolle aus den Untergruppen, über die der ORF berichtete, bekräftigen bisherige Informationen, wonach es noch große inhaltliche Differenzen zwischen den Koalitionsverhandlern gibt. So scheitert es derzeit nicht nur an den medial präsenten Punkten wie Sky Shield und Haushaltsabgabe. Auch den Ausstieg aus Abkommen wie dem WHO-Pandemievertrag und der NATO-Partnerschaft für den Frieden sollen die Blauen fordern.

Tödlicher Rodelunfall im Pinzgau

Bramberg/Flachau - Eine 29-Jährige Deutsche ist beim Rodeln in Bramberg (Pinzgau) tödlich verunglückt. Die Frau aus dem Landkreis Regensburg kam Samstagabend nicht im Tal an, ihre Begleiter meldeten sie um 22.30 Uhr abgängig. Eine Suchaktion, zu der auch die Bergrettung beigezogen wurde, startete unverzüglich, berichtete die Polizei am Sonntag.

Kosovo-Premier Kurti hofft auf Mehrheit bei Parlamentswahlen

Prishtina (Pristina) - Im Kosovo hat Sonntag früh die Parlamentswahl begonnen. Die seit 2021 regierende Vetevendosja (Selbstbestimmung) von Premier Albin Kurti gilt dabei als Favoritin. Ob es der Partei gelingen wird, sich die angestrebte Parlamentsmehrheit zu sichern, ist allerdings unklar. Um die 120 Parlamentssitze bewerben sich 27 Parteien und Bündnisse sowie ein unabhängiger Kandidat. 20 Sitze sind den Minderheitengruppen vorbehalten, wobei auf die serbische Volksgruppe zehn Sitze entfallen.

Trump will mit Putin über Ukraine-Krieg gesprochen haben

Washington/Moskau - US-Präsident Donald Trump hat von einem angeblichen Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg berichtet. Allerdings ließ er laut "New York Post" offen, wann das Telefonat stattgefunden haben soll. Das Interview wurde demnach in der Nacht auf Samstag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One geführt. Auszüge daraus veröffentlichte das Boulevardblatt erst jetzt und ohne den genauen Wortlaut. Der Kreml bestätigte das Gespräch nicht.

Kritik an Israels Regierung wegen Waffenruhegesprächen

Gaza - Angehörige der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln werfen Israels Regierung vor, die nächste Runde der Waffenruhe-Gespräche mit der Hamas nicht entschlossen genug anzugehen. Sie kritisieren das begrenzte Mandat der israelischen Delegation, die zu den Verhandlungen nach Katar geschickt wurde, und warnen vor einer Wiederaufnahme des Gaza-Kriegs.

Papst ruft zu weltweiter Waffenruhe auf

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat beim Angelus-Gebet am Ende der sonntäglichen Messe auf dem Petersplatz anlässlich des Jubiläums der Streitkräfte und der Polizei zu einer Waffenruhe bei allen Konflikten aufgerufen. "Waffen sollen überall schweigen, hören wir auf den Schrei der Völker nach Frieden!", so der Papst in seinem Appell.

