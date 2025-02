Schweizer von Allmen gewinnt WM-Abfahrt vor Kriechmayr

Saalbach-Hinterglemm - Franjo von Allmen hat sich zum König der ersten WM-Woche in Saalbach-Hinterglemm gekrönt. Der 23-jährige Schweizer gewann die Abfahrt, Vincent Kriechmayr ließ schlechte Saisonleistungen und Knieverletzung hinter sich und eroberte 0,24 Sek. dahinter Silber. Bronze ging mit Alexis Monney an einen weiteren Eidgenossen (+0,31), während Titelverteidiger und Super-G-Weltmeister Marco Odermatt als Fünfter hinter Dominik Paris (ITA) leer ausging.

Außenpolitik und EU-Kompetenzen dürften zu ÖVP wandern

Wien - FPÖ und ÖVP dürften bei der Ressortaufteilung einen Schritt nach vorne gemacht haben. So sollen die Freiheitlichen dem Verhandlungspartner das Außenministerium angeboten haben, dem künftig auch wieder die EU-Kompetenzen zufallen sollen. Sollte die ÖVP das Angebot annehmen, dürfte der Bereich Verfassung und Deregulierung im dann blau geführten Kanzleramt bleiben, hieß es aus ÖVP-Verhandlerkreisen zur APA. Weiter wird um das Innenministerium gestritten.

Handtaschenräuber stach 24-Jährige in Wien-Mariahilf nieder

Wien - Eine 24-Jährige ist am Samstagmorgen in Wien-Mariahilf von einem Unbekannten, der ihr die Handtasche rauben wollte, mit einem Messer attackiert und niedergestochen worden. Das berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag. Die Frau hatte sich demnach zur Wehr gesetzt, nachdem sie der Täter in räuberischer Absicht zunächst zu Boden gestoßen hatte. Darauf habe ihr der Mann einen Bauchstich versetzt, sagte ein Polizeisprecher der APA. Vom Täter fehlt vorerst jede Spur.

Zum Abschuss freigegebener Wolf in Osttirol erlegt

Sillian/Heinfels - In Osttirol ist ein sogenannter Risikowolf erlegt worden, der vor wenigen Tagen behördlich zum Abschuss freigegeben worden war. Das teilte die Tiroler Landesregierung am Sonntag mit. Der Wolf war in den Wohngebieten von Sillian und Heinfels gesichtet worden, außerdem wurde in der Nähe eines Wohnhauses der Kadaver eines vom Wolf gerissenen Rehs gefunden worden.

SPÖ-Ausgrenzungspolitik gegenüber FPÖ für Doskozil Fehler

Wien - Für Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist die Ausgrenzungspolitik seiner Partei gegenüber den Freiheitlichen historisch gesehen "bis zu einem gewissen Grad sicher ein Fehler". Man könne ein demokratisches Votum "nicht wegdiskutieren", sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" zum Regierungsanspruch der FPÖ. Angesichts der stockenden Koalitionsgespräche würde Doskozil eine Expertenregierung einsetzen "und dann in Richtung Neuwahl gehen".

Kosovo-Premier Kurti hofft auf Mehrheit bei Parlamentswahlen

Prishtina (Pristina) - Die Parlamentswahlen am Sonntag im Kosovo sind in den ersten Stunden ruhig verlaufen. Bis 11.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung nach Angaben der staatlichen Wahlkommission KQZ bei 8,6 Prozent, in der Hauptstadt Prishtina war sie gleichzeitig mit 12,40 Prozent wesentlich höher. Die seit 2021 regierende Vetevendosje (Selbstbestimmung) von Premier Albin Kurti gilt bei dem Votum als Favoritin. Ob die Partei die angestrebte Parlamentsmehrheit erreicht, ist allerdings unklar.

Weiterer Teilabzug Israels aus Gaza nach Geisel-Freilassung

Gaza - Nach der Freilassung weiterer Hamas-Geiseln hat sich die israelische Armee vereinbarungsgemäß aus einem strategisch wichtigen Abschnitt des Gazastreifens zurückgezogen, dem sogenannten Netzarim-Korridor. Der Abzug erfolgte, obwohl das stark abgemagerte Aussehen der Geiseln Ohad Ben Ami (56), Or Levy (34) und Eli Sharabi (52) sowie eine öffentliche Inszenierung der Freilassung durch die Hamas in Israel für Entsetzen und Wut sorgten.

Trump will mit Putin über Ukraine-Krieg gesprochen haben

Washington/Moskau - US-Präsident Donald Trump hat von einem angeblichen Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg berichtet. Allerdings ließ er laut "New York Post" offen, wann das Telefonat stattgefunden haben soll. Das Interview wurde demnach in der Nacht auf Samstag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One geführt. Auszüge daraus veröffentlichte das Boulevardblatt erst jetzt und ohne den genauen Wortlaut. Der Kreml bestätigte das Gespräch nicht.

