Außenpolitik und EU-Kompetenzen dürften zu ÖVP wandern

Wien - FPÖ und ÖVP dürften bei der Ressortaufteilung einen Schritt nach vorne gemacht haben. So sollen die Freiheitlichen dem Verhandlungspartner das Außenministerium angeboten haben, dem künftig auch wieder die EU-Kompetenzen zufallen sollen. Sollte die ÖVP das Angebot annehmen, dürfte der Bereich Verfassung und Deregulierung im dann blau geführten Kanzleramt bleiben, hieß es aus ÖVP-Verhandlerkreisen zur APA. Weiter wird um das Innenministerium gestritten.

Israel weitet Einsatz im Westjordanland aus

Jerusalem - Die israelische Armee weitet nach eigenen Angaben ihren Einsatz im besetzten Westjordanland aus. Sicherheitskräfte hätten eine Reihe militanter Palästinenser in Nur Shams getötet, teilte ein Militärsprecher am Sonntag mit. Zudem seien mehrere gesuchte Personen festgenommen worden. Das palästinensische Gesundheitsministerium erklärte, eine 23-jährige schwangere Palästinenserin sei bei dem israelischen Militäreinsatz im Flüchtlingslager Nur Shams getötet worden.

Zwei Männer retteten Frau in Tirol vor dem Ertrinken

Radfeld - Zwei Radfahrer haben am Sonntagmittag in Tirol eine Frau vor dem Ertrinken gerettet. Sie hatten die um Hilfe schreiende Frau bemerkt, die sich in Radfeld (Bezirk Kufstein) auf einen zugefrorenen Teich begeben hatte und eingebrochen war.

Schweizer gegen massiven Umbau der Wirtschaft für die Umwelt

Bern - Die Schweizer haben massive Umweltauflagen für die Wirtschaft bei einer Volksabstimmung klar abgelehnt. In den 26 Kantonen stimmten 69,8 Prozent gegen den Vorschlag der Grünen, wie das Endergebnis zeigt. Die Wahlbeteiligung lag bei unter 38 Prozent.

Kälte und Schnee im Iran: Schulen und Behörden geschlossen

Teheran - Wegen eisiger Kälte sind im Iran am Sonntag Schulen und Behörden geschlossen geblieben. Die entsprechende Anordnung wurde laut staatlichen Medien mit dem Anstieg des Energieverbrauches wegen der Kälte in den vergangenen Tagen begründet. Der Temperatursturz ging mit massivem Schneefall einher. Vor allem im Norden des Irans herrscht seit einigen Tagen eisige Kälte.

SPÖ-Ausgrenzungspolitik gegenüber FPÖ für Doskozil Fehler

Wien - Für Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist die Ausgrenzungspolitik seiner Partei gegenüber den Freiheitlichen historisch gesehen "bis zu einem gewissen Grad sicher ein Fehler". Man könne ein demokratisches Votum "nicht wegdiskutieren", sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" zum Regierungsanspruch der FPÖ. Angesichts der stockenden Koalitionsgespräche würde Doskozil eine Expertenregierung einsetzen "und dann in Richtung Neuwahl gehen".

red