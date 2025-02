Außenpolitik und EU-Kompetenzen dürften zu ÖVP wandern

Wien - FPÖ und ÖVP dürften bei der Ressortaufteilung einen Schritt nach vorne gemacht haben. So sollen die Freiheitlichen dem Verhandlungspartner das Außenministerium angeboten haben, dem künftig auch wieder die EU-Kompetenzen zufallen sollen. Sollte die ÖVP das Angebot annehmen, dürfte der Bereich Verfassung und Deregulierung im dann blau geführten Kanzleramt bleiben, hieß es aus ÖVP-Verhandlerkreisen zur APA. Weiter wird um das Innenministerium gestritten.

Scholz und Merz bei AfD und Migration unversöhnlich

Berlin - Zwei Wochen vor der deutschen Bundestagswahl haben sich SPD-Kanzler Olaf Scholz und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz von der CDU Sonntagabend einen heftigen Schlagabtausch über den Umgang mit der AfD und die Migrationspolitik geliefert. Beide zeigten sich beim ersten von zwei geplanten TV-Duellen unversöhnlich. Scholz warf Merz in ARD und ZDF erneut "Wortbruch" und einen "Tabubruch" vor, weil die Union ihren Fünf-Punkte-Plan zur Migration mit AfD-Stimmen durchgesetzt hat.

Premier Kurti verpasst laut Prognosen Absolute im Kosovo

Prishtina (Pristina) - Bei der Parlamentswahl im Kosovo hat die Partei des linksnationalistischen Regierungschefs Albin Kurti am Sonntag ersten Prognosen zufolge die erhoffte absolute Mehrheit verpasst. Örtliche Medien veröffentlichten nach Schließung der Wahllokale erste Prognosen, wonach Kurtis Vetevendosje-Partei (VV) auf 42,3 Prozent der Stimmen kam. Die rechtsgerichtete Demokratische Partei (PDK) erhielt 21,3 Prozent, die Mitte-rechts-Partei Demokratische Liga des Kosovo (LDK) 20 Prozent.

Frau von zwei Radfahrern in Tirol vor Ertrinken gerettet

Radfeld - Eine 54-jährige Thailänderin ist Sonntagmittag in Radfeld in Tirol (Bezirk Kufstein) von zwei Radfahrern vor dem Ertrinken gerettet worden. Die Frau hatte sich auf einen zugefrorenen Teich begeben, als das dünne Eis nach wenigen Metern brach und die Frau in das eiskalte Wasser stürzte. Die Radfahrer hörten die Hilferufe, ergriffen die Initiative. Einer streckte der 54-Jährigen einen länglichen Ast entgegen, an dem sie sich festhalten konnte und in Richtung Ufer gezogen wurde.

Israel weitet Einsatz im Westjordanland aus

Jerusalem - Die israelische Armee weitet nach eigenen Angaben ihren Einsatz im besetzten Westjordanland aus. Sicherheitskräfte hätten eine Reihe militanter Palästinenser in Nur Shams getötet, teilte ein Militärsprecher am Sonntag mit. Zudem seien mehrere gesuchte Personen festgenommen worden. Das palästinensische Gesundheitsministerium erklärte, eine 23-jährige schwangere Palästinenserin sei bei dem israelischen Militäreinsatz im Flüchtlingslager Nur Shams getötet worden.

Schweizer gegen massiven Umbau der Wirtschaft für die Umwelt

Bern - Die Schweizer haben massive Umweltauflagen für die Wirtschaft bei einer Volksabstimmung klar abgelehnt. In den 26 Kantonen stimmten 69,8 Prozent gegen den Vorschlag der Grünen, wie das Endergebnis zeigt. Die Wahlbeteiligung lag bei unter 38 Prozent.

Ein Toter und Verletzte bei Messerattacke in Dublin

Dublin - Bei einer Messerattacke in der irischen Hauptstadt Dublin sind am Sonntag eine Person getötet und mehrere verletzt worden. Ein Mann sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Einem Bericht der Zeitung "The Irish Times" zufolge geht die Polizei nicht von einem Terroranschlag aus. Laut dem Außenministerium in Bern handelt es sich sowohl bei einem der Opfer als auch bei dem Festgenommenen um Schweizer.

