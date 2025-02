Koalitionsgespräche mit offenem Ausgang begonnen

Wien - Die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP sind am Montag in eine möglicherweise entscheidende Phase gegangen. Am Abend kamen die Chefverhandler im Parlament zu Verhandlungen zusammen. Als kritisch gilt weiterhin die Frage der Besetzung des Innenministeriums. Am Wochenende waren zudem Verhandlungsprotokolle publik geworden, die auch auf zahlreiche offene inhaltliche Punkte hindeuteten. Zeichen einer weiteren Annäherung gab es am Montag vorerst keine.

Jahr 2024 mit über 1,5 Grad Erwärmung bleibt kein Einzelfall

Wien/Laxenburg - Das Jahr 2024 war das erste seit Messbeginn, das weltweit im Schnitt über 1,5 Grad wärmer als im vorindustriellen Mittel gewesen ist. Das ist kein Ausreißer nach oben, sondern mit bis über 99 Prozent Wahrscheinlichkeit ein Hinweis, in eine jahrzehntelange Periode mit einer solchen durchschnittlichen Temperaturerhöhung eingetreten zu sein, berechnete ein österreichisch-deutsches Expertenteam. Ihre Studie erschien im Fachjournal "Nature Climate Change".

Mehr als 50 Tote bei Busunglück in Guatemala

Guatemala-Stadt - Bei einem Busunfall in Guatemala sind nach Behördenangaben mindestens 51 Menschen ums Leben gekommen. Der Reisebus war in Richtung Guatemala-Stadt unterwegs, als er bereits in der Hauptstadt von einer Brücke rund 20 Meter in die Tiefe stürzte, wie die Feuerwehr mitteilte.

Okkult-Betrug mit Millionenschaden in NÖ aufgedeckt

St. Pölten/Mödling/Wien - Einen zweistelligen Millionenbetrag erreicht der von Ermittlern des Landeskriminalamts (LKA) Niederösterreich aufgedeckte Schaden durch Okkult-Betrug. Als Beschuldigte gilt nach Polizeiangaben eine 44-jährige selbst ernannte Schamanin, die per europäischem Haftbefehl gesucht wird. Bargeld, Gold, Schmuck sowie hochpreisige Armbanduhren wurden sichergestellt. Der Sohn (29) der Frau ist in Haft. Opfer werden auch im Ausland, u.a. in Deutschland und in der Schweiz, vermutet.

Trump: Palästinenser sollen kein Rückkehrrecht erhalten

Teheran - US-Präsident Donald Trump sieht in seinem Plan für eine Übernahme des Gazastreifens durch die USA kein Recht auf Rückkehr für die dort lebenden Palästinenser vor. In einem Interview mit dem US-Sender Fox News, aus dem am Montag Auszüge im Voraus veröffentlicht wurden, antwortete Trump auf die Frage, ob die Palästinenser "das Recht auf Rückkehr" haben werden: "Nein, würden sie nicht, weil sie viel bessere Unterkünfte haben werden."

EU-Außenminister für schnellere Integration des Westbalkans

Rom - Österreich und sechs weitere EU-Länder fordern, den EU-Beitritt der Westbalkanstaaten mit neuem Elan voranzutreiben. Interimskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und seine Kollegen aus Italien, Kroatien, Tschechien, Griechenland, Slowakei und Slowenien haben sich am Montag bei einem Treffen in Rom für eine schrittweise und beschleunigte Integration mit konkreten Umsetzungsschritten ausgesprochen.

Massengräber mit Dutzenden Toten in Libyen

Tripolis - In Libyen hat sich die Internationale Organisation für Migration (IOM) nach dem Fund von zwei Massengräbern mit Dutzenden Toten schockiert gezeigt. Einige der Leichen hätten Schusswunden gehabt, teilte die UN-Organisation mit. Viel zu viele Migranten erlebten Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch, sagte die Leiterin der IOM-Mission in Libyen, Nicoletta Giordano. Mindestens 49 Leichen wurden nach Angaben der Organisation in den beiden Massengräbern entdeckt.

Grippesaison steuert laut ÖGK auf Höhepunkt zu

Wien - Die Grippesaison steuert auf ihren Höhepunkt zu, wie aus den Daten der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) hervorgeht. 9.960 Personen wurden in der Vorwoche wegen Influenza krankgeschrieben, weitere 109.440 aufgrund von grippalen Infekten. Corona betraf 1.010 Krankmeldungen. "Die Zahlen der Erkrankungen aufgrund der echten Grippe und der grippalen Infekte steigen nach wie vor, aber nicht mehr im Ausmaß wie in den vergangenen Wochen", sagte ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter.

