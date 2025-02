Van der Bellen macht Druck auf FPÖ und ÖVP

Wien - Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP macht nun Bundespräsident Alexander Van der Bellen Druck. Nachdem er die Parteichefs Herbert Kickl und Christian Stocker zu Gesprächen in die Hofburg geladen hatte, pochte er auf eine rasche Klärung, ob es noch zu einer Regierungszusammenarbeit kommen kann. Zuvor hatte es scharfe Töne aus den Reihen der ÖVP gegeben. Trotz aller Differenzen einigten sich beide Parteien aber, die Gespräche fortzusetzen.

Israel fordert Geiselfreilassung bis Samstag

Washington/Gaza - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat der radikal-islamischen Hamas mit einer Fortsetzung des Gaza-Krieges gedroht, wenn sie die israelischen Geiseln nicht bis Samstag freilässt. Wie viele Geiseln freigelassen werden müssen, ließ er in einer Mitteilung seines Büros am Dienstag offen. Die Hamas zeigt sich zuvor unbeeindruckt von Warnungen des US-Präsidenten Donald Trump davor, die Freilassung weiterer Geiseln auszusetzen.

Rebellen in Kongo drohen mit neuem Vormarsch im Osten

Bunia - Die von Ruanda unterstützten M23-Rebellen in der Demokratischen Republik Kongo haben am Dienstag damit gedroht, auf die Provinzhauptstadt Bukavu vorzurücken. Sie begründeten dies mit einer sich "gefährlich verschlechternden" Lage. Am Morgen wurde entlang der Frontlinie schwerer Beschuss gemeldet, wie Rebellen, Militär und lokale Informanten berichteten.

Schweden trauert um Opfer der Gewalttat in Örebro

Örebro - Mit einer nationalen Schweigeminute haben Menschen in ganz Schweden der Todesopfer der Schüsse an einer Schule in der Stadt Örebro gedacht. Sowohl in Örebro selbst als auch in mehreren anderen schwedischen Städten wurde um Punkt 12.00 Uhr innegehalten. Auf einem zentralen Platz in Örebro kamen Tausende Menschen zu einer emotionalen Gedenkzeremonie zusammen, darunter auch nationale Toppolitiker wie Ministerpräsident Ulf Kristersson und Oppositionsführerin Magdalena Andersson.

Von der Leyen sagt 20 Milliarden Euro für KI-Entwicklung zu

Paris - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zusätzliche 20 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) in Europa zugesagt. Das Geld soll nach Angaben der EU-Kommission vom Dienstag in vier sogenannte Giga-Fabriken fließen, in denen Entwickler KI-Modelle mit großen Datenmengen trainieren können. Insbesondere europäische Start-ups sollen auf diese Weise Zugang zu teuren KI-Chips und rechenstarken Computern bekommen.

Deutsche AfD-Chefin Weidel trifft Orb�n in Budapest

Budapest/Berlin - Knapp zwei Wochen vor der deutschen Bundestagswahl wird die rechtspopulistische AfD-Chefin Alice Weidel zu einem Besuch beim ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n erwartet. Am Mittwochvormittag sind offizielle Gespräche in Orb�ns Amtssitz im früheren Karmelitenkloster auf der Budapester Burg und anschließend eine gemeinsame Pressekonferenz (11.20 MEZ) geplant.

Toter und Dutzende Verletzte bei ICE-Unglück in Hamburg

Hamburg/Berlin - Schweres Zugsunglück auf der Strecke von Hamburg in den Süden: Am Stadtrand von Hamburg ist ein ICE mit über 290 Insassen an einem Bahnübergang mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Sattelzug geprallt. Dabei wurde ein 55-jähriger Fahrgast so schwer verletzt, dass er wenig später gestorben ist, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Hamburg sagte. Bei dem Unglück im Hamburger Stadtteil Rönneburg sind zudem 25 Menschen verletzt worden - davon sechs mittelschwer und 19 leicht.

