Van der Bellen führt Gespräche mit Parteispitzen

Wien - Nach dem Platzen der blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen führt Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag mit den Parteichefs Gespräche über eine Regierungsbildung. Den Auftakt machte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die um 11 Uhr in der Hofburg empfangen wurde, zu Mittag folgte Grünen-Obmann Werner Kogler. Um 14.30 Uhr ist dann ÖVP-Chef Christian Stocker an der Reihe, um 16.15 Uhr sein SPÖ-Pendant Andreas Babler.

28 Verletzte nach mutmaßlichem Autoanschlag in München

München - In München ist am Donnerstagvormittag ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht von einem Anschlag aus. "Es handelt sich wohl mutmaßlich um einen Anschlag", so Söder in einer ersten Stellungnahme am Ort des Geschehens. Die Polizei sprach von 28 zum Teil schwer verletzten Personen. Bei dem Fahrer des Wagens handle es sich um einen 24-jährigen Afghanen.

Wäschehersteller Palmers ist insolvent, Sanierung geplant

Wien - Der Wäschehändler Palmers ist insolvent. Das Unternehmen stellte am Donnerstag einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Durch die Sanierung und den Einstieg eines Investors soll die Fortführung gesichert werden, teilte Palmers mit. Wer der Investor sein könnte, ist nicht bekannt, es seien aber Gespräche im Gange. Betroffen sind mehr als 500 Mitarbeiter in Österreich. Stellenabbau ist vorerst aber keiner geplant.

14.000 Beben innerhalb von zwei Wochen bei Santorin

Santorin/Athen - Die Erde nordöstlich der griechischen Ferieninsel Santorin hat in den vergangenen Wochen bereits mehr als 14.000 Mal gebebt. Diese Zahl hat das seismologische Labor der Universität Athen für den Zeitraum vom 26. Jänner bis zum 9. Februar veröffentlicht. Auch am Mittwoch und Donnerstag wackelte die Erde zusammengenommen mehr als 200 Mal. Kritik wird indes an der dichten Bebauung der Insel laut.

Hamas will nächste Geiseln nun wie vereinbart freilassen

Kairo/Wien - Die militant-islamistische Palästinenserorganisation Hamas will am Samstag nun doch israelische Geiseln freilassen. Die Terrororganisation teilte nach Vermittlungsgesprächen am Donnerstag in Ägypten mit, sie sei der Umsetzung der Waffenruhevereinbarung mit Israel verpflichtet. Der Vereinbarung zufolge sollten drei Geiseln freigelassen werden. Damit dürfte die Krise bei der Umsetzung der Waffenruhe mit Israel vorerst beigelegt sein.

EU-Kommission: Keine sofortige Neubewertung des Defizits

Brüssel - Der am Anfang der Koalitionsgespräche von FPÖ und ÖVP in Brüssel eingebrachte Plan zur Vermeidung eines EU-Defizitverfahrens dürfte nach wie vor gelten: Die Europäische Kommission verfolge die neuesten Entwicklungen in Österreich und stehe in Kontakt mit den österreichischen Behörden, erklärte ein Sprecher am Donnerstag gegenüber der APA in Brüssel. Die Kommission plane weiterhin, "die Situation im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters erneut zu bewerten".

Kritik an Trumps Verhandlungstaktik im Ukraine-Krieg

Moskau/Berlin - Nach einem Telefonat der beiden Staatsoberhäupter Wladimir Putin und Donald Trump am Mittwoch ist in Europa Kritik an der US-Verhandlungstaktik geäußert worden. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas betonte, es sei keine gute Taktik, Positionen aufzugeben, bevor Verhandlungen zum Ende des Angriffskriegs gegen die Ukraine überhaupt begonnen hätten. Eine "Appeasement"-Politik werde nicht funktionieren. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz warnte vor einem Diktatfrieden.

Neuer steirischer Erlass ermöglicht Handyverbot in Schulen

Graz - Nach Kärnten haben nun auch steirische Pflichtschulen durch einen Erlass die Möglichkeit, ein Handyverbot in ihren Hausordnungen zu verankern. Ermöglicht wird es durch die Verhaltensvereinbarung an Pflichtschulen bis inklusive sechste Schulstufe - und wenn sich die Schulgemeinschaft dafür ausspricht, auch darüber hinaus. Lehrkräfte und Schulleitungen sind für die Kontrolle der Einhaltung verantwortlich. Die Bildungsdirektion stellt den Schulen einen Leitfaden zur Seite.

