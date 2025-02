U-Haft nach Terroranschlag in Villach beantragt

Villach - Nach dem Terroranschlag in Villach, bei dem am Samstag ein 23-jähriger Syrer einen 14-Jährigen getötet und fünf Personen teils schwer verletzt hat, hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft für den Täter beantragt. Der Mann wird zu Mittag von Villach in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt, so die Behörden auf APA-Anfrage. Drei Schwerverletzte werden nach wie vor auf der Intensivstation behandelt, ihr Zustand ist stabil, teilte der Krankenhausbetreiber Kabeg mit.

Treffen mit Putin laut Trump "sehr bald" möglich

West Palm Beach - US-Präsident Donald Trump könnte sich nach eigenen Angaben "sehr bald" mit Russlands Staatschef Wladimir Putin treffen. "Es gibt noch kein Datum, aber es könnte sehr bald sein", sagte Trump am Sonntag auf die Frage, wann er den Kreml-Chef in Saudi-Arabien treffen werde. Er glaube, Putin "will aufhören zu kämpfen", fügte der US-Präsident hinzu. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte indes davor, Putin zu vertrauen und vor einer Schwächung der NATO.

Nach Trumps Ukraine-Vorstoß: Europas Regierungschefs beraten

Paris - Nach dem Vorstoß von US-Präsident Donald Trump zur Ukraine wollen die europäischen Staaten am Montagnachmittag in Paris ihre Positionen abstimmen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt nach Angaben des Elys�e-Palastes unter anderem die Regierungschefs von Deutschland, Großbritannien, Polen und Italien. Auch NATO-Chef Marc Rutte und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen werden erwartet. Interimskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) nimmt an dem Treffen nicht teil.

Schäden durch russische Drohnenangriffe in der Ukraine

Moskau - Bei russischen Drohnenangriffen in der Nacht auf Montag hat es nach ukrainischen Angaben in den Regionen Kiew und Charkiw Schäden gegeben. In Kiew wurden demnach eine Industrieanlage getroffen, ein Feuer dort wurde inzwischen wieder gelöscht. Vier Wohnhäuser seien ebenfalls beschädigt worden, teilte Gouverneur Mykola Kalaschnyk mit. Ein Mann sei verletzt worden. In Charkiw beschädigten Drohnen drei Lagerräume eines Unternehmens, so Gouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram.

Britischer Premier bereit zu Truppenentsendung in Ukraine

Paris - Der britische Premier Keir Starmer ist nach eigenen Worten bereit zu einer Entsendung britischer Soldaten in die Ukraine. In einem Gastbeitrag in der Zeitung "Daily Telegraph" vom Sonntag schrieb Starmer, die führende Rolle, die London bisher bei der Unterstützung Kiews eingenommen habe, "bedeutet auch, bereit und willens zu sein, zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine beizutragen, indem wir bei Bedarf unsere eigenen Truppen vor Ort einsetzen".

Deutsche Kanzlerkandidaten lieferten sich TV-Schlagabtausch

Berlin - Nach einer streitlustigen Viererrunde der Kanzlerkandidaten von SPD, Grünen, Union und AfD gehen nun alle Parteien in den Schlussspurt zur Bundestagswahl in Deutschland. Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz baute im sogenannten Quadrell bei RTL und ntv Brücken zu SPD und Grünen als möglichen Koalitionspartnern und hielt sich beide Optionen ausdrücklich offen. "Bei der FDP habe ich großen Zweifel", fügte Merz hinzu. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss er abermals aus.

