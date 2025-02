Mann lag tot in Wiener Garagenausfahrt

Wien - Ein Mann ist Montagfrüh in Wien-Neubau in einer Garagenausfahrt tot aufgefunden worden. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt entdeckte ihn eine Autolenkerin, welche die Ausfahrt in der Lindengasse mit ihrem Wagen verlassen wollte und den Mann über- oder angefahren haben dürfte. Der Todesfall wurde als bedenklich eingestuft, erste Vermutungen, wonach der etwa 30- bis 40-jährige Mann durch den Pkw der Frau zu Tode kam, ließen sich so nicht bestätigen.

Nach Terroranschlag in Villach keine Hinweise auf Mitwisser

Villach - Nach dem Terroranschlag in Villach, bei dem am Samstag ein 23-jähriger Syrer einen 14-Jährigen getötet und fünf Personen teils schwer verletzt hat, hat die Staatsanwaltschaft U-Haft für den Beschuldigten beantragt. Der Mann gilt nach aktuellem Ermittlungsstand als Einzeltäter. Seine Absicht war es, "Männer im wehrfähigen Alter" zu töten, wie er nach APA-Informationen nach seiner Festnahme angab. Hinweise auf mögliche Mitwisser liegen gegenwärtig nicht vor.

Nach Trumps Ukraine-Vorstoß: Europas Regierungschefs beraten

Paris/Ljubljana - Nach dem Vorstoß von US-Präsident Donald Trump zur Ukraine sind europäische Spitzenpolitiker am Montag in Paris zusammengekommen, um ihre Positionen abzustimmen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfing unter anderem die Regierungschefs von Deutschland, Großbritannien, Polen und Italien. Auch NATO-Chef Mark Rutte und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nahmen an dem Treffen teil. Interimskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) ist nicht dabei.

Verbündete halfen der Ukraine bisher mit 267 Mrd. Euro

Kiel/Wien - Drei Jahre ist es her, dass Russland seinen umfassenden Feldzug gegen die Ukraine begonnen hat. Nur mithilfe seiner Verbündeten kann die Ukraine dem Angriffskrieg standhalten. Welchen Umfang diese - militärische, humanitäre und budgetäre - Gesamthilfe im bisherigen Zeitraum erreicht hat, hat das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel ermittelt: Auf 267 Milliarden Euro beläuft sich der sogenannte Ukraine Support Tracker. Den Löwenanteil schultert Europa, knapp vor den USA.

15 Monate bedingt für Hebamme wegen grob fahrlässiger Tötung

Wien - Eine Hebamme ist Montagmittag am Wiener Landesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit einer von ihr betreuten Hausgeburt zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Richter ging von mehreren Sorgfaltsverstößen aus. "Sie haben ein Verhalten gesetzt, das man so nicht setzen hätte dürfen", bescheinigte er der 42-Jährigen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Hebamme erbat Bedenkzeit, der Staatsanwalt verzichtete auf Rechtsmittel.

Gespräche zu ÖVP-SPÖ-Regierungsübereinkommen laufen

Wien - ÖVP und SPÖ haben Gespräche über eine allfällige Regierungszusammenarbeit aufgenommen. "Es laufen Gespräche darüber, ob eine Zusammenarbeit und der Abschluss für ein Regierungsübereinkommen möglich sind oder nicht", hieß es am Montag aus der ÖVP. Auch seitens der SPÖ wurde dies bestätigt. Darüber hinaus gab man sich bedeckt, auch kolportierte Zeitpläne wurden nicht kommentiert. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) plädierte indes für einen raschen Verhandlungsabschluss.

In Frankreich Mordverdächtiger in Tiroler Zug festgenommen

Brenner - Ein in Frankreich wegen Mordes verdächtiger 25-Jähriger ist Sonntagmittag in einem Reisezug, der vom Brenner nach Innsbruck unterwegs gewesen war, von einer Polizeistreife festgenommen worden. Der Pakistani ging den Beamten bei einer routinemäßigen Kontrolle ins Netz. Bei der Überprüfung seines Ausweises wurde ersichtlich, dass gegen den Mann ein europäischer Haftbefehl bestand. Er soll im April 2023 gemeinsam mit anderen Personen einen Mann erstochen haben.

SPÖ fixierte Listen für Wien-Wahl

Wien - Die Wiener SPÖ hat am Montag in den Parteigremien ihre Listen für die Wien-Wahl am 27. April fixiert. Am frühen Nachmittag erfolgte die Präsentation durch Parteichef und Bürgermeister Michael Ludwig sowie Landesparteisekretärin Barbara Novak. Ludwig geht erwartungsgemäß erneut als Spitzenkandidat ins Rennen. Unmittelbar dahinter folgen auf der Landesliste unter anderem die roten Mitglieder der Stadtregierung bzw. weitere Spitzenfunktionäre wie Klubchef Josef Taucher.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red