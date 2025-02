Russische Delegation zu Gesprächen mit USA in Riad

Riad - Eine russische Delegation angeführt von Außenminister Sergej Lawrow ist für Gespräche mit US-Außenminister Marco Rubio in Saudi-Arabien eingetroffen. "Die Hauptsache ist es, eine reale Normalisierung der Beziehungen zwischen uns und Washington zu erreichen", sagte der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin, Juri Uschakow, dem russischen Staatsfernsehen bei der Ankunft auf dem Flughafen von Riad.

Starmer fordert von den USA Sicherheitsgarantie für Ukraine

Paris - Der britische Premierminister Keir Starmer hat die USA aufgefordert, der Ukraine eine Sicherheitsgarantie für die Zeit nach dem Ende der Feindseligkeiten mit Russland zu geben. Er sei bereit, zur Sicherung eines "dauerhaften Friedensabkommens" über die Entsendung auch britischer Soldaten nachzudenken, sagte Starmer Montagabend nach einem informellen Treffen europäischer Spitzenpolitiker in Paris. ÖVP-Interimskanzler Alexander Schallenberg war beim Gipfel nicht anwesend.

Gedenkveranstaltung für Opfer des Anschlages in Villach

Villach - In Villach gedenken am Dienstagabend Kirche und Politik der Opfer des Messerattentats von Samstag. Nach einem Gedenkmarsch durch die Innenstadt wird ein ökumenischer Gottesdienst mit dem katholischen Diözesanbischof Josef Marketz und dem evangelisch-lutherischen Superintendenten Manfred Sauer in der Stadtpfarrkirche stattfinden. Erwartet werden dabei auch die Spitzen der Bundes- und Landespolitik, wie etwa Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP).

Gespräche zu ÖVP-SPÖ-Regierungsübereinkommen laufen

Wien - ÖVP und SPÖ haben Gespräche über eine allfällige Regierungszusammenarbeit aufgenommen. "Es laufen Gespräche darüber, ob eine Zusammenarbeit und der Abschluss für ein Regierungsübereinkommen möglich sind oder nicht", hieß es am Montag aus der ÖVP. Auch seitens der SPÖ wurde dies bestätigt. Darüber hinaus gab man sich bedeckt, auch kolportierte Zeitpläne wurden nicht kommentiert. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) plädierte indes für einen raschen Verhandlungsabschluss.

Mann lag tot in Wiener Garagenausfahrt

Wien - Ein Mann ist Montagfrüh in Wien-Neubau in einer Garagenausfahrt tot aufgefunden worden. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt entdeckte ihn eine Autolenkerin, welche die Ausfahrt in der Lindengasse mit ihrem Wagen verlassen wollte und den Mann über- oder angefahren haben dürfte. Der Todesfall wurde als bedenklich eingestuft, erste Vermutungen, wonach der etwa 30- bis 40-jährige Mann durch den Pkw der Frau zu Tode kam, ließen sich so nicht bestätigen.

Papst muss länger im Krankenhaus bleiben

Vatikanstadt - Der Gesundheitszustand des Papstes ist stabil. Franziskus setzt in der Gemelli-Poliklinik in Rom, in der er seit Freitag eingeliefert ist, die Therapien fort. Am Montagvormittag habe er die Kommunion empfangen und widmete sich anschließend der Arbeit und dem Lesen von Texten, teilte der Vatikan am Montagabend mit.

Mindestens acht Verletzte bei Bruchlandung in Toronto

Toronto - Am Flughafen der kanadischen Metropole Toronto sind bei der Bruchlandung eines Flugzeugs Medienberichten zufolge mindestens acht Menschen verletzt worden. Das Flugzeug kam demnach auf den Rücken zum Liegen, nach Angaben des Flughafenbetreibers handelte es sich um eine Maschine der Fluglinie Delta Air Lines, die in der US-Großstadt Minneapolis gestartet war. Eine der betroffenen Personen sei schwer verletzt, meldete die kanadische Rundfunkanstalt CBC.

