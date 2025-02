Schwarz-Rot bei Budget einig

Wien - ÖVP und SPÖ ist bei ihren Koalitionsgesprächen eine Budget-Einigung gelungen. Mit einem Einsparungsziel von 6,4 Mrd. Euro für 2025 soll der während der blau-schwarzen Koalitionsgespräche nach Brüssel übermittelte Budgetpfad übernommen werden, für 2026 sind Einsparungen von 8,4 Mrd. Euro geplant. Über Details wird aber noch gefeilscht. So wird der Bundespräsident frühestens am Freitag informiert.

Kreml stimmt "vollständig" mit US-Ukraine-Position überein

Washington/Moskau - Nach den Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump über die Ukraine sieht die Führung in Moskau eine "vollständige" Übereinstimmung. "Wir stimmen vollständig mit der amerikanischen Regierung überein", erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. Die Position der amtierenden Regierung in Washington sei "für uns günstiger als die der vorherigen", sagte Peskow. Großbritannien und Frankreich erwägen laut Berichten die Schaffung einer Truppe zur Unterstützung der Ukraine.

Milde Strafe für Rubiales in Spaniens Kuss-Affäre

Madrid - Spaniens Ex-Verbandschef Luis Rubiales ist im Zusammenhang mit der Kuss-Affäre im spanischen Fußball mit einer geringfügigen Strafe belegt worden. Der erzwungene Kuss auf den Mund von Weltmeisterin Jennifer Hermoso nach dem WM-Finale 2023 sei ein sexueller Übergriff gewesen, der mit einer Strafzahlung von 10.800 Euro geahndet werde, entschied der Staatsgerichtshof in Madrid am Donnerstag. Rubiales erklärte der Nachrichtenagentur Reuters, er werde dagegen Berufung einlegen.

Knesset-Abgeordnete pochen nach Villach auf Solidarität

Wien/Villach - Knesset-Abgeordnete haben die europäischen Staaten wegen der jüngsten islamistischen Terroranschläge zu Solidarität mit Israel aufgerufen. "Europa soll eine Position ohne Wenn und Aber gegenüber Ländern einnehmen, die attackiert werden. Was in Gaza, Villach oder Wien passiert, ist fast das gleiche", sagte der liberale Mandatar Ram Ben Barak am Donnerstag der APA in Wien. Auch sein rechtsgerichteter Kollege Moshe Solomon forderte eine "starke Haltung" gegen den Hamas-Terror.

Wiener ÖVP-Chef Mahrer in Causa Wienwert mitangeklagt

Wien - In der Causa Wienwert hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) beim Wiener Landesgericht eine umfangreiche Anklage eingebracht. Nach gesicherten Informationen der APA wurden der ehemalige Wienwert-Chef Stefan Gruze, dessen zwei Vorgänger, der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer und dessen Ehefrau sowie der SPÖ-Politiker Ernst Nevrivy angeklagt. Insgesamt werden sich elf Personen vor einem Schöffensenat verantworten müssen.

Restrukturierungsplan der Pierer Industrie wurde angenommen

Wels/Mattighofen - Die Gläubiger haben am Donnerstag im Landesgericht Wels den Restrukturierungsplan der Pierer Industrie AG angenommen. Das berichteten Gläubigerschützer und das Unternehmen selbst im Anschluss an die Tagsatzung. Damit dürfte auch der erste Schritt für eine Sanierung der über mehrere Ebenen zugehörigen KTM AG getan sein.

Wolfskadaver in Tirol gefunden, Todesursache unklar

Neustift im Stubaital - Ein Wolfskadaver ist am Donnerstag im Gemeindegebiet von Neustift im Tiroler Stubaital in einem Wald entdeckt worden. Wie das Tier zu Tode gekommen bzw. ob es erschossen worden war, sei noch Gegenstand von Untersuchungen, hieß es seitens des Landes zur APA. Es gab jedenfalls keine aufrechte Maßnahmenverordnung, die in diesem Gebiet einen Wolf zum Abschuss freigegeben hätte. Über jüngste Wolfssichtungen war dort nichts bekannt.

Ärzte ohne Grenzen sieht "globales Scheitern" im Sudan

Khartum/Genf - Hilfsorganisationen warnen seit Monaten vor den Auswirkungen der derzeit größten humanitären Krise der Welt. Trotzdem scheint sich die Lage im Sudan zusehends zu verschlechtern. "Wir erleben ein globales Versagen der humanitären Hilfe", sagte Christopher Lockyear, Generalsekretär von Ärzte ohne Grenzen, am Donnerstag vor Journalisten in Genf und online. Der Krieg in dem ostafrikanischen Staat sei ein "Krieg gegen die Bevölkerung", der von "grauenhafter Gewalt" geprägt sei.

