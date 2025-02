Schwarz-Rot bei Budget einig

Wien - ÖVP und SPÖ ist bei ihren Koalitionsgesprächen eine Budget-Einigung gelungen. Mit einem Einsparungsziel von 6,4 Mrd. Euro für 2025 soll der während der blau-schwarzen Koalitionsgespräche nach Brüssel übermittelte Budgetpfad übernommen werden, für 2026 sind Einsparungen von 8,4 Mrd. Euro geplant. Über Details wird aber noch gefeilscht. So wird der Bundespräsident frühestens am Freitag informiert.

Attacke wohl vorgetäuscht: Vösendorfs Koza muss gehen

Wien - Hannes Koza (ÖVP), Bürgermeister von Vösendorf (Bezirk Mödling), hat am Donnerstagabend via Facebook seinen Rücktritt bekannt gegeben. Zuvor hatte der "Kurier" berichtet, dass sich der Verdacht der Polizei erhärtet habe, dass Koza im Vorjahr einen tätlichen Angriff gegen sich nur erfunden habe. Er habe sich "in eine Opferrolle" bringen wollen, gestand Koza nun ein. Er wolle sich professionelle Hilfe suchen und lege sein Bürgermeisteramt zurück.

Arabisches Gipfeltreffen zum Wiederaufbau Gazas

Riad - Zu Diskussionen über einen möglichen Wiederaufbau des Gazastreifens kommen in Saudi-Arabien am Freitag die Staats- und Regierungschefs Ägyptens und Jordaniens sowie der Golfländer zusammen. US-Präsident Donald Trump hatte mit einem umstrittenen Vorschlag, die rund zwei Millionen Bewohner Gazas dauerhaft in arabische Staaten umzusiedeln, für Unruhe gesorgt. Ägypten, Jordanien und andere arabische Länder der Region lehnen solche Pläne strikt ab.

Drei Jahre Ukraine-Krieg: Lichtermeer in Wien

Wien - Mit einem Lichtermeer aus 4.000 Kerzen am Wiener Stephansplatz hat die Caritas am Donnerstagabend daran erinnert, dass drei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine humanitäre Hilfe für das angegriffene Land und seine Menschen weiterhin nötig ist. Die Organisation, die nach eigenen Angaben mit Spenden aus Österreich bisher vier Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer erreichte, wollte mit der Aktion zudem auch auf die Lage ukrainischer Kinder hinweisen.

Restrukturierungsplan der Pierer Industrie wurde angenommen

Wels/Mattighofen - Die Gläubiger haben am Donnerstag im Landesgericht Wels den Restrukturierungsplan der Pierer Industrie AG angenommen. Das berichteten Gläubigerschützer und das Unternehmen selbst im Anschluss an die Tagsatzung. Damit dürfte auch der erste Schritt für eine Sanierung der über mehrere Ebenen zugehörigen KTM AG getan sein.

Gesundheitszustand des Papstes hat sich leicht verbessert

Vatikanstadt/Rom - Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus, der seit Freitag wegen einer beidseitigen Lungenentzündung in der römischen Klinik "Agostino Gemelli" liegt, hat sich leicht verbessert. Der Papst sei fieberlos und die Blutwerte stabil. Der Papst habe sich im Laufe des Tags seiner Arbeit gewidmet, teilte der Vatikan in einer Mitteilung am Donnerstagabend mit.

Wolfskadaver in Tirol gefunden, Todesursache unklar

Neustift im Stubaital - Ein Wolfskadaver ist am Donnerstag im Gemeindegebiet von Neustift im Tiroler Stubaital in einem Wald entdeckt worden. Wie das Tier zu Tode gekommen bzw. ob es erschossen worden war, sei noch Gegenstand von Untersuchungen, hieß es seitens des Landes zur APA. Es gab jedenfalls keine aufrechte Maßnahmenverordnung, die in diesem Gebiet einen Wolf zum Abschuss freigegeben hätte. Über jüngste Wolfssichtungen war dort nichts bekannt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red