US-Ratingagentur bestätigt Österreich zweitbestes Rating

Wien - Die Zeiten der höchsten Bonitätsnote "Triple A" oder "AAA" sind in Österreich seit Mitte der 2010er-Jahre zwar vorerst vorbei, die Alpenrepublik blieb und bleibt auch weiter unter den kreditwürdigsten Staaten der Welt. Nun hat die US-Agentur Moody's das nächstbeste "Aa1"-Rating samt stabilem Ausblick in der Nacht auf Samstag bestätigt, geht aus einer Mitteilung auf der Moody's Homepage hervor. Fitch senkte zuletzt den Ausblick beim zweithöchsten Rating auf negativ.

Zwölf Personen nach Wohnhausbrand in Vorarlberg im Spital

Feldkirch - Nach einem Brand in einer Wohnhausanlage in Feldkirch am Freitagabend sind zwölf Personen ins Spital eingeliefert worden. Das Feuer dürfte kurz vor 21.00 Uhr in einer Erdgeschoßwohnung ausgebrochen sein und breitete sich rasch auf das Stiegenhaus aus. Mindestens sieben Bewohner wurden in den oberen Stockwerken durch die starke Rauchentwicklung eingeschlossen. Sie wurden von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet. Die Brandursache war laut Polizei noch unklar.

"Time" kürte Gis�le Pelicot zur Frau des Jahres 2025

Washington - Die durch den Vergewaltigungsprozess von Avignon bekannt gewordene Gis�le Pelicot ist vom US-Magazin "Time" zur Frau des Jahres 2025 gekürt worden. Die Entscheidung der Französin, den Prozess hinter geschlossenen Türen abzulehnen und damit auf ihr Recht auf Anonymität zu verzichten, habe sie "weltweit zu einer Heldin" gemacht, wurde die Entscheidung begründet. Pelicot sei eine "gewöhnliche Frau, die angesichts einer persönlichen Tragödie auf außergewöhnliche Weise handelte".

USA bringen UN-Gegenresolution zu Ukraine-Krieg ein

New York - Die USA nähern sich vor dem dritten Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine auch bei den Vereinten Nationen immer stärker Positionen Moskaus an. So beabsichtigt die US-Regierung laut Diplomaten einen Resolutionsentwurf in die UN-Vollversammlung einzubringen, der Russland nicht explizit als Aggressor nennt - und als Gegenentwurf zu einem Text der EU und der Ukraine gilt. Das Papier fordert zudem keinen Rückzug russischer Truppen von ukrainischem Staatsgebiet.

Grüne und NEOS wählen Listen für Wien-Wahl

Wien - In Wien wählen am Samstag die Grünen und die NEOS ihre Listen für die am 27. April stattfindende Wien-Wahl. Die Regierungspartei NEOS trifft sich in der Ottakringer Brauerei zu einer Mitgliederversammlung, die Grünen in der Messe zu einer Landesversammlung. Die Veranstaltungen werden vermutlich auch im Zeichen der aktuellen Regierungsverhandlungen auf Bundesebene stehen.

Papst Franziskus verbringt ruhige Nacht

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat nach offiziellen Angaben nach der bei ihm diagnostizierten beidseitigen Lungenentzündung eine weitere ruhige Nacht in der römischen Poliklinik "Agostino Gemelli" verbracht. Dies teilte der Vatikan Samstag früh mit. Der Papst befindet sich seit acht Tagen im Krankenhaus. Der Spitalsaufenthalt werde sich über die ganze nächste Woche verlängern, berichteten die behandelnden Ärzte bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag.

Trump entlässt US-Generalstabschef Charles Brown

Washington - Führungswechsel bei den US-Streitkräften: Im Zuge einer Entlassungswelle bei den Regierungsbehörden hat US-Präsident Donald Trump die Ablösung von Generalstabschef Charles Brown angekündigt. Als Nachfolger für den 2023 von Joe Biden ernannten Armeechef nominierte er den bisherigen Generalleutnant der Luftwaffe, Dan Caine. Eine Begründung für Browns Entlassung nannte Trump nicht.

Feuerwehrchefin von Los Angeles nach Waldbränden entlassen

Los Angeles - Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, hat nach den Waldbränden der vergangenen Wochen die Chefin der örtlichen Feuerwehrbehörde, Kristin Crowley, entlassen. "Wir wissen, dass 1.000 Feuerwehrleute, die an dem Morgen im Dienst hätten sein können, als die Feuer ausbrachen, stattdessen vor den Augen von Crowley nach Hause geschickt worden waren", heißt es in einem Statement der Bürgermeisterin.

