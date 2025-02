Österreicher Tal Shoham und vier weitere Hamas-Geiseln frei

Gaza - Die Hamas hat am Samstag im Gazastreifen den Österreicher Tal Shoham und vier weitere Geiseln an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Shoham und die die Langzeitgeisel Avera Mengistu sind mittlerweile in Israel angekommen. Dort würden sie zunächst medizinisch untersucht, ehe sie ihre Angehörigen wiedersehen, teilte das israelische Militär mit. Shoham wurde bei der Übergabe gezwungen, einige Worte zu sagen.

Spitzen von ÖVP, SPÖ und NEOS am Samstag bei Van der Bellen

Wien - 146 Tage nach der Nationalratswahl kommt wieder Bewegung in den Prozess der Regierungsbildung. ÖVP, SPÖ und NEOS haben am Samstagvormittag ihre Gespräche über eine mögliche Regierungszusammenarbeit fortgesetzt. Genaue Uhrzeit und Ort blieben geheim. Anschließend wollen die Parteivorsitzenden Christian Stocker (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (NEOS) um 13.00 Uhr Bundespräsident Alexander Van der Bellen über den Stand der Gespräche informieren.

US-Ratingagentur bestätigt Österreich zweitbestes Rating

Wien - Die Zeiten der höchsten Bonitätsnote "Triple A" oder "AAA" sind in Österreich seit Mitte der 2010er-Jahre zwar vorerst vorbei, die Alpenrepublik blieb und bleibt auch weiter unter den kreditwürdigsten Staaten der Welt. Nun hat die US-Agentur Moody's das nächstbeste "Aa1"-Rating samt stabilem Ausblick in der Nacht auf Samstag bestätigt, geht aus einer Mitteilung auf der Moody's Homepage hervor. Fitch senkte zuletzt den Ausblick beim zweithöchsten Rating auf negativ.

Rottweiler nach Attacke auf Steirerin von Polizei erschossen

Gratwein-Straßengel - Eine 34-jährige Steirerin ist am Freitagabend in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) von einem selbst geführten Rottweiler attackiert und schwer verletzt worden. Die Polizei erschoss den aggressiven Hund, als dieser kurz von der Frau abließ. Wie die Polizei in einer Aussendung bekannt gab, soll derselbe Hund bereits vor einigen Jahren ein fünfjähriges Kind gebissen haben.

Wiener NEOS wählen ihre Liste für die Wien-Wahl

Wien - In der Ottakringer Brauerei in Wien hat am Samstag die Mitgliederversammlung der Wiener NEOS begonnen, bei der die Listen für die Wien-Wahl am 27. April beschlossen werden. Die Pinken sind in der Bundeshauptstadt Regierungspartei, der Pakt mit der SPÖ wurde nach der Wahl 2020 geschmiedet. Dass Parteichef und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr heute zum Spitzenkandidaten gewählt wird, gilt als fix. Auch die Bundespolitik wird bei dem Treffen wohl Thema sein.

"Time" kürte Gis�le Pelicot zur Frau des Jahres 2025

Washington - Die durch den Vergewaltigungsprozess von Avignon bekannt gewordene Gis�le Pelicot ist vom US-Magazin "Time" zur Frau des Jahres 2025 gekürt worden. Die Entscheidung der Französin, den Prozess hinter geschlossenen Türen abzulehnen und damit auf ihr Recht auf Anonymität zu verzichten, habe sie "weltweit zu einer Heldin" gemacht, wurde die Entscheidung begründet. Pelicot sei eine "gewöhnliche Frau, die angesichts einer persönlichen Tragödie auf außergewöhnliche Weise handelte".

Frau wegen Mordversuchs an Partner in Tirol festgenommen

Innsbruck - Eine 30-Jährige ist am Mittwoch wegen versuchten Mordes an ihrem 34-jährigen Lebensgefährten in Innsbruck festgenommen worden. Die Frau soll dem Mann im Zuge eines Streits mit einem Brotmesser einen Stich in den Rücken versetzt haben. Der Serbe dürfte großes Glück gehabt haben, er kam mit einer "mittelschweren Verletzung" davon. Er wurde nach dem Angriff in der Innsbrucker Klinik ambulant behandelt, berichtete die Polizei am Samstag.

Russischer Drohnenbeschuss nahe Kiew fordert Menschenleben

Kiew (Kyjiw) - Bei einem neuen russischen Drohnenangriff ist nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Behördengaben ein 60 Jahre alter Wärter eines Bahnübergangs getötet worden. Der Mann sei vor Eintreffen der Ärzte seinen Verletzungen erlegen, teilte die Kiewer Gebietsverwaltung am Samstag bei Telegram mit. Es sei zudem ein Brand in einem Lager ausgebrochen. In einem Wohnhaus und einer Ausbildungseinrichtung seien bei dem feindlichen Angriff Fensterscheiben zerborsten.

