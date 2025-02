Österreicher Tal Shoham und fünf weitere Hamas-Geiseln frei

Gaza - Die Hamas hat am Samstag im Gazastreifen den Österreicher Tal Shoham und fünf weitere Geiseln an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Fünf Männer sind mittlerweile in Israel. Dort würden sie medizinisch untersucht, ehe sie ihre Angehörigen träfen, teilte das israelische Militär mit. Die sechste Geisel wurde am frühen Nachmittag freigelassen. Im Gegenzug kommen 602 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen frei, darunter 50 lebenslänglich Verurteilte.

ÖVP, SPÖ und NEOS wollen gemeinsam regieren

Wien - ÖVP, SPÖ und NEOS wollen gemeinsam eine Regierung bilden. Das haben die Vorsitzenden der drei Parteien Bundespräsident Alexander Van der Bellen Samstagmittag mitgeteilt, wie das Staatsoberhaupt im Anschluss in einem Statement mitteilte. VP-Obmann Christian Stocker zeigte sich "sehr zuversichtlich", die Finalisierung des Regierungsprogramms zu schaffen. "Möglichst rasch" stabile Verhältnisse zu erzielen, ist das Ziel von SP-Chef Andreas Babler.

Wiederkehr NEOS-Spitzenkandidat für die Wien-Wahl

Wien - Der Wiener NEOS-Chef und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr ist am Samstag bei der Mitgliederversammlung der Wiener NEOS wie erwartet erneut zum Spitzenkandidaten für die Wien-Wahl am 27. April gekürt worden. Die Pinken sind in der Bundeshauptstadt Regierungspartei, der Pakt mit der SPÖ wurde nach der Wahl 2020 geschmiedet.

Russischer Drohnenbeschuss nahe Kiew fordert Menschenleben

Kiew (Kyjiw) - Bei einem neuen russischen Drohnenangriff ist nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Behördengaben ein 60 Jahre alter Wärter eines Bahnübergangs getötet worden. Der Mann sei vor Eintreffen der Ärzte seinen Verletzungen erlegen, teilte die Kiewer Gebietsverwaltung am Samstag bei Telegram mit. Es sei zudem ein Brand in einem Lager ausgebrochen. In einem Wohnhaus und einer Ausbildungseinrichtung seien bei dem feindlichen Angriff Fensterscheiben zerborsten.

Frau wegen Mordversuchs an Partner in Tirol festgenommen

Innsbruck - Eine 30-Jährige ist am Mittwoch wegen versuchten Mordes an ihrem 34-jährigen Lebensgefährten in Innsbruck festgenommen worden. Die Frau soll dem Mann im Zuge eines Streits mit einem Brotmesser einen Stich in den Rücken versetzt haben. Der Serbe dürfte großes Glück gehabt haben, er kam mit einer "mittelschweren Verletzung" davon. Er wurde nach dem Angriff in der Innsbrucker Klinik ambulant behandelt, berichtete die Polizei am Samstag.

Rottweiler nach Attacke auf Steirerin von Polizei erschossen

Gratwein-Straßengel - Eine 34-jährige Steirerin ist am Freitagabend in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) von einem selbst geführten Rottweiler attackiert und schwer verletzt worden. Die Polizei erschoss den aggressiven Hund, als dieser kurz von der Frau abließ. Wie die Polizei in einer Aussendung bekannt gab, soll derselbe Hund bereits vor einigen Jahren ein fünfjähriges Kind gebissen haben.

Drei Tote bei Dacheinsturz in Einkaufszentrum in Peru

Lima - In Peru sind bei einem Dacheinsturz in einem Einkaufszentrum mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und mehr als 70 weitere verletzt worden. Nach dem Unglück am Freitagabend (Ortszeit) in der Großstadt Trujillo im Norden des Landes seien 74 Menschen in die Krankenhäuser gebracht worden, sagte der Leiter der regionalen Gesundheitsbehörden, An�bal Morillo, dem Radiosender RPP. Elf von ihnen seien schwer verletzt, zehn der Verletzten seien Kinder.

Bei Angriff in Berlin antisemitisches Motiv vermutet

Berlin - Nach dem blutigen Angriff auf einen 30-jährigen spanischen Touristen im Stelenfeld des Holocaust-Mahnmals in Berlin geht die Berliner Staatsanwaltschaft von einem antisemitischen Hintergrund aus. Verdächtigt wird ein 19-jähriger anerkannter Flüchtling aus Syrien, wie die Behörde mitteilte. Der Mann war am Freitagabend wenige Stunden nach der Tat im Umfeld der Gedenkstätte festgenommen worden. Das Opfer ist inzwischen in einem stabilen Zustand.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red