ÖVP, SPÖ und NEOS wollen gemeinsam regieren

Wien - ÖVP, SPÖ und NEOS wollen gemeinsam eine Regierung bilden. Das haben die Vorsitzenden der drei Parteien Bundespräsident Alexander Van der Bellen Samstagmittag mitgeteilt, wie das Staatsoberhaupt im Anschluss in einem Statement mitteilte. ÖVP-Obmann Christian Stocker zeigte sich "sehr zuversichtlich", die Finalisierung des Regierungsprogramms zu schaffen. "Möglichst rasch" stabile Verhältnisse zu erzielen, ist das Ziel von SPÖ-Chef Andreas Babler.

Schallenberg will nicht mehr in Regierung

Wien - Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich entschieden, der nächsten Regierung nicht mehr anzugehören. Das teilte der Außenminister am Samstagnachmittag in einer Aussendung mit. Derzeit ist er in einer Zweitfunktion als längst dienendes Mitglied auch Regierungschef.

Österreicher Tal Shoham und fünf weitere Hamas-Geiseln frei

Gaza - Die Hamas hat am Samstag im Gazastreifen den Österreicher Tal Shoham und fünf weitere Geiseln freigelassen. Die Freilassung der Israelis erfolgte an drei verschiedenen Orten in dem abgeriegelten Küstenstreifen und war teilweise in Israel und der arabischen Welt überwiegend live im Fernsehen zu sehen. Die sechs Geiseln kamen im Rahmen eines Abkommens mit Israel frei, in dem auch die Waffenruhe vereinbart wurde. Angehörige der Männer reagierten bewegt und mit großem Jubel.

Trump: Teilnahme Selenskyjs an Gesprächen doch nötig

Washington - Nach zuletzt heftiger Kritik an dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hält US-Präsident Donald Trump nun doch ein direktes Treffen Selenskyjs mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin für nötig. "Präsident Putin und Präsident Selenskyj werden zusammentreffen müssen", sagte Trump am Freitag im Hinblick auf mögliche Gespräche über eine Waffenruhe im Weißen Haus. "Denn wissen Sie was? Wir wollen das Töten von Millionen von Menschen beenden."

Russischer Drohnenbeschuss nahe Kiew fordert Menschenleben

Kiew (Kyjiw) - Bei einem neuen russischen Drohnenangriff ist nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Behördengaben ein 60 Jahre alter Wärter eines Bahnübergangs getötet worden. Der Mann sei vor Eintreffen der Ärzte seinen Verletzungen erlegen, teilte die Kiewer Gebietsverwaltung am Samstag bei Telegram mit. Es sei zudem ein Brand in einem Lager ausgebrochen. In einem Wohnhaus und einer Ausbildungseinrichtung seien bei dem feindlichen Angriff Fensterscheiben zerborsten.

Wiederkehr NEOS-Spitzenkandidat für die Wien-Wahl

Wien - Der Wiener NEOS-Chef und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr ist am Samstag bei der Mitgliederversammlung der Wiener NEOS wie erwartet erneut zum Spitzenkandidaten für die Wien-Wahl am 27. April gekürt worden. Die Pinken sind in der Bundeshauptstadt Regierungspartei, der Pakt mit der SPÖ wurde nach der Wahl 2020 geschmiedet.

Mann nach Schuss auf Bussard in Kärnten ausgeforscht

Obervellach - Ein 40-jähriger Kärntner hat am Freitagnachmittag in Obervellach (Bezirk Spittal an der Drau) aus seinem Auto heraus einen Bussard erschossen. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall, der Polizei gelang es am Samstag schließlich, den Mann auszuforschen, hieß es in einer Presseaussendung.

Bei Angriff in Berlin antisemitisches Motiv vermutet

Berlin - Nach dem blutigen Angriff auf einen 30-jährigen spanischen Touristen im Stelenfeld des Holocaust-Mahnmals in Berlin geht die Berliner Staatsanwaltschaft von einem antisemitischen Hintergrund aus. Verdächtigt wird ein 19-jähriger anerkannter Flüchtling aus Syrien, wie die Behörde mitteilte. Der Mann war am Freitagabend wenige Stunden nach der Tat im Umfeld der Gedenkstätte festgenommen worden. Das Opfer ist inzwischen in einem stabilen Zustand.

