ÖVP, SPÖ und NEOS wollen gemeinsam regieren

Wien - ÖVP, SPÖ und NEOS wollen gemeinsam eine Regierung bilden. Das haben die Vorsitzenden der drei Parteien Bundespräsident Alexander Van der Bellen Samstagmittag mitgeteilt, wie das Staatsoberhaupt im Anschluss in einem Statement mitteilte. ÖVP-Obmann Christian Stocker zeigte sich "sehr zuversichtlich", die Finalisierung des Regierungsprogramms zu schaffen. "Möglichst rasch" stabile Verhältnisse zu erzielen, ist das Ziel von SPÖ-Chef Andreas Babler.

Schallenberg will nicht mehr in Regierung

Wien - Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich entschieden, der nächsten Regierung nicht mehr anzugehören. Das teilte der Außenminister am Samstagnachmittag in einer Aussendung mit. Derzeit ist er in einer Zweitfunktion als längst dienendes Mitglied auch Regierungschef.

Berlinale: "Dreams (Sex Love)" holte den Goldenen Bären

Berlin/Wien - Der Film "Dr�mmer" (Dreams (Sex Love)) von Regisseur Dag Johan Haugerud hat den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen. Insgesamt liefen 19 Werke im Wettbewerb der 75. Festivalausgabe, darunter auch der Psychothriller "Mother's Baby" der österreichischen Regisseurin Johanna Moder, der bei der Preisvergabe leer ausging. Den Großen Preis der Jury erhielt Gabriel Mascaro für "The Blue Trail", wie Samstagabend mitgeteilt wurde. Als bester Regisseur wurde Huo Meng prämiert.

Wahlkampffinale in Deutschland

Berlin - Deutschlands Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) werben kurz vor der Bundestagswahl um unentschlossene Wählerinnen und Wähler. "Ich glaube nicht an Wunder, sondern an einen Wahlsieg", sagte Scholz in seiner Heimatstadt Potsdam. "Ich bin überzeugt, es wird diesmal so sein, dass ganz viele sich erst im Wahllokal entscheiden." Auch Merz gab sich siegessicher. "Es sind noch knapp 26 Stunden. Dann ist die Ampel endgültig Geschichte".

Österreicher Tal Shoham und fünf weitere Hamas-Geiseln frei

Gaza - Die Hamas hat am Samstag im Gazastreifen den Österreicher Tal Shoham und fünf weitere Geiseln freigelassen. Die Freilassung der Israelis erfolgte an drei verschiedenen Orten in dem abgeriegelten Küstenstreifen und war teilweise in Israel und der arabischen Welt überwiegend live im Fernsehen zu sehen. Die sechs Geiseln kamen im Rahmen eines Abkommens mit Israel frei, in dem auch die Waffenruhe vereinbart wurde. Angehörige der Männer reagierten bewegt und mit großem Jubel.

Trump: Teilnahme Selenskyjs an Gesprächen doch nötig

Washington - Nach zuletzt heftiger Kritik an dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hält US-Präsident Donald Trump nun doch ein direktes Treffen Selenskyjs mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin für nötig. "Präsident Putin und Präsident Selenskyj werden zusammentreffen müssen", sagte Trump am Freitag im Hinblick auf mögliche Gespräche über eine Waffenruhe im Weißen Haus. "Denn wissen Sie was? Wir wollen das Töten von Millionen von Menschen beenden."

Streit über Ukraine-Resolution zwischen USA und EU

New York - Die USA nähern sich vor dem dritten Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine auch bei den Vereinten Nationen immer stärker Positionen Moskaus an. Damit zeichnet sich ein Zwist zwischen den USA auf der einen Seite und der Ukraine sowie zur Europäischen Union auf der anderen Seite in den Gremien der Vereinten Nationen ab. Die USA wollen, dass ihr UNO-Resolutionsentwurf zuerst im UN-Sicherheitsrat und später in der UN-Vollversammlung abgestimmt wird.

Toter bei islamistischem Messerangriff in Frankreich

Mulhouse - Nach einem Angriff im elsässischen Mulhouse mit einem Toten und mehreren Verletzten hat die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Behörde mit. Der Täter habe mehrere Polizisten angegriffen und dabei "Allahu Akbar" (etwa "Gott ist am größten" auf Arabisch) gerufen. Ein Passant, der einschritt, wurde von dem Mann angegriffen. Er wurde getötet. Präsident Emmanuel Macron erklärte, es handle sich um "islamistischen Terrorismus".

