ÖVP, SPÖ und NEOS wollen gemeinsam regieren

Wien - ÖVP, SPÖ und NEOS wollen gemeinsam eine Regierung bilden. Das haben die Vorsitzenden der drei Parteien Bundespräsident Alexander Van der Bellen Samstagmittag mitgeteilt, wie das Staatsoberhaupt im Anschluss in einem Statement mitteilte. ÖVP-Obmann Christian Stocker zeigte sich "sehr zuversichtlich", die Finalisierung des Regierungsprogramms zu schaffen. "Möglichst rasch" stabile Verhältnisse zu erzielen, ist das Ziel von SPÖ-Chef Andreas Babler.

Schallenberg will nicht mehr in Regierung

Wien - Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich entschieden, der nächsten Regierung nicht mehr anzugehören. Das teilte der Außenminister am Samstagnachmittag in einer Aussendung mit. Derzeit ist er in einer Zweitfunktion als längst dienendes Mitglied auch Regierungschef.

Deutschland wählt einen neuen Bundestag

Berlin - Die Wählerinnen und Wähler in Deutschland entscheiden am Sonntag über die Zusammensetzung des neuen Bundestages und damit über die politischen Machtverhältnisse in den nächsten vier Jahren. Rund 59 Millionen Wahlberechtigte können von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Nachdem die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP im November zerbrochen und Kanzler Olaf Scholz (SPD) eine Vertrauensfrage im Parlament verloren hatte, wurde die für Herbst geplante Wahl vorgezogen.

Protest gegen AfD-Chefin Weidel in Schweizer Wohnort

Einsiedeln/Berlin - Im Schweizer Wohnort von AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel und ihrer Familie sind am Rande einer Demonstration fünf Menschen vorübergehend festgenommen worden. Der angemeldete und genehmigte Protest in Einsiedeln im Kanton Schwyz richtete sich "gegen den Rechtsruck". Allerdings fanden sich nach Aufrufen in sozialen Medien auch Gegendemonstranten ein. Es habe "Provokationen und Handgreiflichkeiten" gegeben, berichtete die Polizei.

Trump: Teilnahme Selenskyjs an Gesprächen doch nötig

Washington - Nach zuletzt heftiger Kritik an dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hält US-Präsident Donald Trump nun doch ein direktes Treffen Selenskyjs mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin für nötig. "Präsident Putin und Präsident Selenskyj werden zusammentreffen müssen", sagte Trump am Freitag im Hinblick auf mögliche Gespräche über eine Waffenruhe im Weißen Haus. "Denn wissen Sie was? Wir wollen das Töten von Millionen von Menschen beenden."

Toter bei islamistischem Messerangriff in Frankreich

Mulhouse - Nach einem Angriff im elsässischen Mulhouse mit einem Toten und mehreren Verletzten hat die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Behörde mit. Der Täter habe mehrere Polizisten angegriffen und dabei "Allahu Akbar" (etwa "Gott ist am größten" auf Arabisch) gerufen. Ein Passant, der einschritt, wurde von dem Mann angegriffen. Er wurde getötet. Präsident Emmanuel Macron erklärte, es handle sich um "islamistischen Terrorismus".

Berlinale: "Dreams (Sex Love)" holte den Goldenen Bären

Berlin/Wien - Der Coming-of-Age-Film "Dr�mmer" (Dreams (Sex Love)) des norwegischen Regisseurs Dag Johan Haugerud wurde am Samstag mit dem Goldenen Bären der 75. Berlinale ausgezeichnet. Das Werk handelt von der 17-jährigen Johanne, die sich in ihre Lehrerin verliebt. Die österreichische Regisseurin Johanna Moder ging mit ihrem Psychothriller "Mother's Baby" leer aus. Den Großen Preis der Jury erhielt Gabriel Mascaro ("The Blue Trail"), der Regiepreis ging an Huo Meng ("Living the Land").

Gesundheitszustand von Papst Franziskus weiter "kritisch"

Vatikanstadt - Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus ist nach Angaben des Vatikans weiter "kritisch". "Der Papst ist nicht außer Gefahr", erklärte der Vatikan am Samstagabend in einer Pressemitteilung. Am Samstagfrüh habe er eine längere asthmatische Atemnot erlitten, dem Papst wurde hochkonzentrierter Sauerstoff verabreicht. Zudem sei eine Bluttransfusion nötig gewesen - die Zahl der Blutplättchen habe sich im Zusammenhang mit einer Anämie verringert.

