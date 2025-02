Chefverhandler feilen weiter an Dreierkoalition

Wien - Auch am Sonntag feilen ÖVP, SPÖ und NEOS weiter an einem gemeinsamen Regierungsprogramm. Auch wenn nun offiziell Koalitionsverhandlungen geführt werden, wird Vertraulichkeit weiter großgeschrieben und Ort, Zeit sowie genaue Teilnehmer nicht kommuniziert. Bis Mitte der Woche soll das Koalitionsabkommen stehen. Am Montag, den 3. März, könnte dann die Angelobung der neuen Ministerriege stattfinden - vorausgesetzt, dass die NEOS-Mitglieder am Vortag ihre Zustimmung geben.

Deutschland wählt einen neuen Bundestag

Berlin - In Deutschland findet am Sonntag die mit Spannung erwartete Bundestagswahl statt. Sie entscheidet darüber, wie Europas größte Volkswirtschaft in den kommenden vier Jahren regiert wird. Die Wahllokale sind seit 08.00 Uhr (MEZ) geöffnet. 59 Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Union mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz gilt als Favoritin bei der Wahl. Mit ersten Prognosen zum Ausgang wird unmittelbar nach Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr gerechnet.

Israel verschiebt Freilassung palästinensischer Häftlinge

Jerusalem - Israel verschiebt nach der Freilassung sechs weiterer israelischer Geiseln durch die islamistische Hamas im Gazastreifen die Entlassung palästinensischer Häftlinge. Das teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in der Nacht auf Sonntag mit. Grund seien die "wiederholten Verstöße der Hamas, einschließlich der Zeremonien zur Demütigung unserer Geiseln und der zynischen Ausnutzung unserer Geiseln für Propagandazwecke", hieß es.

Kiew meldet russischen "Rekord"-Angriff mit 267 Drohnen

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Sonntag nach Angaben der ukrainischen Armee mit so vielen Drohnen angegriffen wie nie zuvor seit Beginn der Invasion des Landes im Februar 2022. Insgesamt seien im Luftraum über dem Land 267 unbemannte Flugobjekte festgestellt worden, es handle sich um einen "Rekordwert" für einen einzigen Angriff, erklärte ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe am Sonntag im Onlinedienst Facebook.

USA wollen laut Trump Ukraine-Hilfsgelder für Kiew zurück

Washington - US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Worten die Hilfen zurückfordern, die die Regierung seines Vorgängers Joe Biden der Ukraine in den vergangenen drei Jahren geleistet hat. "Ich verhandle mit Präsident Selenskyj. Ich verhandle mit Präsident Putin. Ich versuche das Geld zurückzubekommen oder zu sichern", sagte Trump am Samstag bei einer Konferenz von konservativen US-Aktivisten und Politikern (CPAC) in National Harbor bei Washington.

Milizen im Sudan wollen Parallel-Regierung gründen

Khartum - Nach knapp zwei Jahren Bürgerkrieg im Sudan haben die RSF-Miliz und mit ihr verbündete Gruppen eine Gründungscharta für eine Parallel-Regierung in dem nordostafrikanischen Land unterzeichnet. "Es ist vollbracht", hieß es am Sonntag aus dem Umfeld der Unterzeichner. Demnach soll die Charta den Weg zu einer "Regierung des Friedens und der Einheit" in den von den Rebellen kontrollierten Gebieten ebnen.

Mehr als die Hälfte der Packerln kommt mit der Post

Wien - Die teilstaatliche, börsennotierte Post hat ihren Marktanteil im Paketbereich 2024 um zwei Prozent ausgebaut. Vom gesamten Marktvolumen von 394 Millionen Packerln entfielen 224 Millionen oder 56 Prozent auf den Platzhirsch, teilte die Post am Sonntag mit. Für die Post bedeutete das ein Mengenwachstum von zwölf Prozent. Zugelegt habe man sowohl bei Privat- als auch bei Firmenkunden. Im Firmenbereich liegt der Marktanteil mit 31 Prozent aber deutlich unter dem Post-Gesamtwert.

Ski-Kollisionen mit Schneelanze und Schneekanone in Tirol

Alpbach/Jochberg - Mehrere schwere Skiunfälle haben sich am Samstag im Tiroler Unterland ereignet: In Jochberg (Bezirk Kitzbühel) prallte ein 14-Jähriger in der Mitte der Piste gegen eine Schneelanze und wurde schwer verletzt. In der Wildschönau (Bezirk Kufstein) stieß ein 52-Jähriger gegen eine Schneekanone. Er erlitt eine Wirbelsäulenverletzung. Und in Alpbach (Bezirk Kufstein) verlor eine 26-jährige Deutsche nach einem Zusammenstoß mit einem 27-jährigen Landsmann das Bewusstsein.

