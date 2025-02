Merz strebt Koalition der Union mit der SPD an

Berlin - Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) strebt nach seinem Erfolg bei der Bundestagswahl in Deutschland eine Koalition mit der SPD an. Die Union und die Sozialdemokraten hätten im neuen Bundestag genug Mandate, um eine schwarz-rote Koalition zu bilden, sagte Merz am Montag. "Genau das ist das, was wir auch wollen", fuhr Merz fort. Er werde noch am Montag mit SPD-Chef Lars Klingbeil und dem aktuellen deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Gespräche dazu führen.

Ermittlungen rund um Kopfverletzungen bei Baby in NÖ

Wiener Neustadt - Mit schweren Kopfverletzungen ist ein zwei Monate altes Baby in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert worden. Es bestehe der Verdacht auf ein Schütteltrauma, bestätigte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Montag einen "Kurier"-Bericht. Lebensgefahr liege nicht vor. Die Eltern des Buben wurden angezeigt. Ermittelt wird gegen sie wegen absichtlich schwerer Körperverletzung und fortgesetzter Gewaltausübung.

"Killing Me Softly"-Sängerin Roberta Flack verstorben

New York - Die US-Sängerin und Pianistin Roberta Flack ist Medienberichten zufolge am Montag im Alter von 88 Jahren in New York gestorben. Dies berichtete die "New York Times" unter Berufung auf ihre Managerin Suzanne Koga. Laut den Berichten soll Flack an einem Herz-Stillstand gestorben sein.

Trump: Gespräche mit Putin über wirtschaftliche Kooperation

Washington - US-Präsident Donald Trump steht nach eigenen Angaben in Gesprächen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin über eine umfassende wirtschaftliche Kooperation beider Länder. Er befinde sich in "ernsthaften Diskussionen" mit Putin über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs sowie über "große Geschäfte zur Wirtschaftsentwicklung", schrieb Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. "Die Gespräche kommen sehr gut voran", fügte Trump hinzu.

UN-Resolution zur Ukraine mit Änderungen angenommen

New York - Am dritten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine hat die UN-Vollversammlung mit deutlich knapperer Mehrheit als in den Vorjahren für eine Resolution für die territoriale Integrität der Ukraine und gegen Russlands Angriffskrieg gestimmt. 93 Staaten stimmten am Montag für einen entsprechenden, nicht bindenden Textentwurf der Ukraine und mehrerer Verbündeter, darunter viele europäische Staaten. 18 Staaten, darunter die USA, stimmten dagegen, 65 enthielten sich.

Von der Leyen besucht zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs Kiew

EU-weit/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am dritten Jahrestag des russischen Angriffskrieges gegen sein Land einen "echten" Frieden gefordert. "Dieses Jahr sollte das Jahr des Beginns eines echten, dauerhaften Friedens sein", sagte er bei einem Spitzentreffen am Montag in Kiew. Die Ukraine könnte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zufolge vor 2030 der Europäischen Union beitreten.

Vater von Österreichs Gaza-Geisel: "Er kam aus der Hölle"

Tel Aviv/Wien - Der Vater des österreichisch-israelischen Doppelstaatsbürgers Tal Shoham ist überglücklich, dass sein Sohn nach 505 Tagen Geiselhaft im Gazastreifen am Samstag freigelassen wurde. "Er kam aus der Hölle", sagte Gilad Korngold am Montag in einem Onlinegespräch aus Israel mit Journalisten. "Es ist ein Wunder!" Sein Sohn habe zehn Monate im Tunnel verbracht. Shoham befindet sich nach wie vor in einem Krankenhaus in Israel.

24-Jähriger in Innsbruck mit Messer attackiert - Festnahme

Innsbruck - Ein 29-Jähriger ist am Sonntag in Innsbruck wegen Mordverdachts festgenommen worden. Der Mann soll in der Nacht auf Sonntag vor einem Lokal einem 24-Jährigen ein Messer in den Rücken gerammt und ihn schwer verletzt haben, bestätigte die Polizei am Montag der APA einen Online-Bericht der "Tiroler Tageszeitung. Der Angriff war auf einer Videoaufnahme zu sehen, der Festgenommene bestritt bisher aber die Tat. Über ein Motiv oder einen Streit war nichts bekannt.

