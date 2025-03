Trump droht Russland, zeigt sich aber auch versöhnlich

Washington/Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Donald Trump droht Russland mit weitreichenden Sanktionen. "An Russland und die Ukraine: Setzt euch sofort an den Verhandlungstisch, bevor es zu spät ist", schrieb er am Freitag auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Weil "Russland auf dem Schlachtfeld gerade absolut auf die Ukraine einhämmert", erwäge er umfassende Bankensanktionen sowie Zölle gegen Moskau. Später äußerte er sich versöhnlich. Er vertraue Russlands Präsident Wladimir Putin, betonte Trump.

Nationalrat setzte erste Schritte zur Budgetsanierung

Wien - Die Regierungsfraktionen ÖVP, SPÖ und NEOS haben ihre Koalitionspremiere im Nationalrat genutzt, um erste Sparmaßnahmen zur Budgetsanierung zu beschließen. Die Bandbreite der am Freitag zum Abschluss der Sitzung verabschiedeten Sparmaßnahmen reicht von einer höheren Bankenabgabe über geringere Förderungen für Photovoltaik bis hin zur Anhebung der Wettgebühren. Auch die vorläufige Abschaffung der Bildungskarenz und die Verlängerung der Energiekrisenbeiträge wurden beschlossen.

Mehrere hundert Teilnehmer bei Demo gegen Akademikerball

Wien - Unter dem Motto "Feuer und Flamme dem Patriarchat: Kampf dem Sexismus in Hofburg und Staat" haben sich am Freitagnachmittag hunderte Gegnerinnen und Gegner des FPÖ-Akademikerballs bei der Wiener Hauptuni versammelt. Von dort starteten die Demonstrierenden ihren Protestmarsch über den Ring zum Stephansplatz. Dort fand kurz nach 19.30 Uhr die Abschlusskundgebung statt. Die Polizei steht die ganze Nacht mit mehreren hundert Kräften im Großeinsatz.

Tausende Slowaken protestieren gegen Fico

Bratislava - In Bratislava und zahlreichen anderen Städten der Slowakei haben erneut Tausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Robert Fico und deren Ukraine-Politik demonstriert. Allein in Bratislava versammelten sich nach Medienschätzungen rund 10.000 Menschen. In Sprechchören und auf Transparenten forderten sie den Rücktritt Ficos, dem sie einen prorussischen Kurs vorwarfen.

Rufe für mehr Gleichberechtigung am 114. Frauentag

Wien - Zum 114. Mal findet am Samstag der Internationale Frauentag statt. An dem Aktionstag, der noch aus der Zeit des Kampfes für das Frauenwahlrecht stammt, wird auf Lücken in der Geschlechtergleichstellung hingewiesen. Darüber, wie eine bessere Zukunft für Frauen geschaffen werden kann, wird bei einer Kundgebung des Frauenrings in Wien gesprochen. Am Nachmittag soll eine Demonstration durch die Hauptstadt ziehen.

Zustand von Papst Franziskus "komplex aber stabil"

Vatikanstadt - Seit drei Wochen liegt Papst Franziskus im Krankenhaus. Der Zustand des Papstes sei nach wie vor "komplex aber stabil". Die Prognose bleibe zurückhaltend, verlautete aus dem Vatikan am Freitagabend. Ein ärztliches Bulletin wird erst am Samstagabend veröffentlicht. Franziskus habe am Freitag die Atemübungen und die Physiotherapie fortgesetzt. 20 Minuten lang habe er in der Kapelle seines Zimmers gebetet. Außerdem sei er seiner Arbeit nachgegangen.

Rund 180 Vermisste nach Kentern von zwei Booten vor Jemen

Sanaa/Genf - Nach Bootsunglücken vor der Küste des Jemens befürchten UNO-Helfer mehr als 180 Tote. Wie die UNO-Organisation für Migration (IOM) am Freitag in Genf mitteilte, waren zwei Boote mit Migranten am Vortag bei schwerem Seegang gekentert. Mindestens 124 Männer und 57 Frauen seien an Bord gewesen, hieß es. Bisher seien nur zwei jemenitische Besatzungsmitglieder gerettet worden; der Rest werde vermisst.

Spionage für Russland: Schuldsprüche bei Prozess in London

München/Aschheim/London - In einem spektakulären Fall der Spionage für Russland sind in London zwei Frauen und ein Mann aus Bulgarien schuldig gesprochen worden. Sie handelten mutmaßlich im Auftrag von Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Ihnen drohen Haftstrafen von bis zu 14 Jahren. Das Strafmaß soll noch verkündet werden. Marsalek habe demnach als Vermittler zwischen dem russischen Geheimdienst und dem Anführer des Spionagerings gehandelt.

