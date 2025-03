Laut Aktivisten mehr als 1000 Tote bei Eskalation in Syrien

Damaskus/London/Latakia - Mit Blick auf die Eskalation in Syrien habe Aktivisten die Schätzungen der Opferzahlen erneut erhöht und rechnen nun damit, dass insgesamt mehr als 1000 Menschen bei Massakern und Gefechten getötet wurden. Sicherheitskräfte der Übergangsregierung hätten 745 Zivilisten Menschen getötet oder exekutiert, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Abend. Unter den Opfern seien auch Frauen und Kinder.

Union und SPD wollen Koalitionsverhandlungen aufnehmen

Berlin - Knapp zwei Wochen nach der deutschen Bundestagswahl haben sich die Spitzen von Union und SPD in den zentralen Streitfragen geeinigt und wollen nun konkrete Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Unter anderem verständigten sich beide Seiten auf einen gemeinsamen Kurs in der Migrationspolitik, ihrem bisherigen Hauptstreitpunkt. So sollen künftig auch Asylbewerber an den Grenzen zurückgewiesen werden - eine Kernforderung der Union, gegen die die SPD lange Zeit Bedenken hatte.

Pkw-Brand springt auf Wald über - Großeinsatz im Raxgebiet

Schwarzau im Gebirge/Hirschbach - Ein Waldbrand im Raxgebiet bei Schwarzau im Gebirge (Bezirk Neunkirchen) hat am Samstag für einen Feuerwehr-Großeinsatz gesorgt. Das Feuer dürfte gegen 10.00 Uhr durch ein brennendes Auto ausgelöst worden sein, teilte Feuerwehrsprecher Klaus Stebal auf APA-Anfrage mit. Durch den starken Wind griffen die Flammen auf ein nahes Waldstück über. Von dort breitete sich der Brand bedingt durch Wind und Trockenheit großflächig aus. Fünf bis zehn Hektar dürften betroffen sein.

Zustand des Papstes verbessert sich leicht

Vatikanstadt - Nach über drei Wochen im Krankenhaus reagiert Papst Franziskus gut auf die Therapien. Eine leichte Verbesserung seines Zustands sei eingetreten, geht aus dem am Samstagabend veröffentlichten ärztlichen Bulletin hervor. Der 88-Jährige, der seit dem 14. Februar in der römischen Universitätsklinik "Agostino Gemelli" liegt, sei fieberfrei. Die Blutwerte seien stabil. Die Prognose sei jedoch weiterhin zurückhaltend, hieß es vonseiten der Mediziner.

Iran hat keinen Brief von US-Präsident Trump erhalten

Teheran - Der Iran hat nach den Worten von Außenminister Abbas Araqchi keinen Brief von US-Präsident Donald Trump erhalten, den dieser nach eigenen Angaben an die Führung in Teheran gerichtet hat. "Wir haben davon gehört, aber wir haben nichts bekommen", sagte der Außenminister am Samstag im iranischen Staatsfernsehen.

Anti-Abtreibungsdemo in Innsbruck gestört: 20 Festnahmen

Innsbruck - Eine unangemeldete Demonstration von Abtreibungsbefürwortern gegen eine behördlich bewilligte Versammlung von Abtreibungsgegnern hat am frühen Samstagnachmittag in Innsbrucks Innenstadt zu einer Eskalation geführt. Nachdem 20 Befürworter den sogenannten "Marsch für das Leben" erneut mit Sitzblockaden gestört und Anweisungen zur Auflösung nicht Folge geleistet hatten, wurden sie vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht, teilte die Exekutive der APA mit.

Mann in Peru von Zug überfahren: 28-Jähriger überlebt

Lima - In Peru ist ein Mann von einem Güterzug überfahren worden und hat wie durch ein Wunder überlebt. Wie die Behörden des südamerikanischen Landes am Samstag mitteilten, war der 28-jährige Juan Carlos Tello bei dem Unfall im Bezirk Ate im Großraum Lima offenbar betrunken auf den Gleisen eingeschlafen.

Ungarn: Ärzte-Demo für besseres Gesundheitswesen

Budapest - Unter dem Motto "Gemeinsam für ein besseres Gesundheitswesen" haben am Samstagnachmittag Beschäftigte des Gesundheitssektors und Sympathisanten in Budapest demonstriert. Menschen trafen auch aus ganz Ungarn ein und füllten den Kossuth-Platz vor dem Parlament. Organisiert wurde die Protestaktion durch die Ungarische Ärztekammer (MOK) und die Gewerkschaft der ungarischen Ärzte (MOSZ).

