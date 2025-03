Starmer: Putin spielt Spiele mit Waffenruhe-Vorschlag

Brüssel - Der britische Premierminister Keir Starmer ruft die internationalen Verbündeten dazu auf, Russland mit wirtschaftlichem Druck in Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine zu zwingen. Sie könnten nicht erlauben, dass der russische Präsident Wladimir Putin "Spiele spielt" mit dem Vorschlag der US-Regierung von Präsident Donald Trump, sagte Starmer vor einer digitalen Konferenz mit mehreren Staats- und Regierungschefs an diesem Samstag.

Moskau meldet Rückeroberung weiterer Dörfer in Kursk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zwei weitere Ortschaften in Kursk zurückerobert. Die Dörfer Saoleschenka und Rubanschtschina befänden sich wieder unter russischer Kontrolle, hieß es am Samstag. Russland hat seine Bemühungen verstärkt, die ukrainische Armee aus der russischen Region Kursk zu vertreiben, wo sie im vergangenen August bei einem überraschenden Angriff etwa 100 Siedlungen eingenommen hatte.

Messerstich und Raub in Wien-Favoriten

Wien - Eine Auseinandersetzung bei der U-Bahnstation Keplerplatz in Wien-Favoriten hat in der Nacht auf Samstag mit einem Messerstich und einem Raub geendet. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich beobachtete ein 31-jähriger Zeuge gegen 2.00 Uhr, wie ein Mann einen anderen anschrie und mit einem Messer bedrohte. Er griff darauf zu seinem Handy, um den Fortgang der Geschehnisse zu filmen. Das bekam der Aggressor mit und bedrohte auch den Zeugen mit dem Messer.

Gemeinden in der Toskana nach Erdrutschen abgeschnitten

Rom/Florenz - Schwere Unwetter gehen weiter in der italienischen Region Toskana nieder. Nach heftigen Niederschlägen am Freitag sind neun kleinere Gemeinden in der Provinz Florenz abgeschnitten, 248 Personen mussten evakuiert und in Räumen des Zivilschutzes untergebracht werden, teilten die Behörden am Samstag mit. In mehreren Gemeinden kam es zu Stromausfällen. Einige regionale Bahnverbindungen waren unterbrochen, nachdem Bäume umgestürzt waren.

Regierungsgegner versammeln sich vor Großdemo in Belgrad

Belgrad - In der serbischen Hauptstadt Belgrad haben sich schon Stunden vor einer für Samstagnachmittag angekündigten Großdemonstration tausende Regierungsgegner versammelt. Teilnehmer begaben sich unter anderem zu Fuß, per Fahrrad oder mit dem Traktor nach Belgrad. Rund 31.000 Menschen versammelten sich laut dem Innenministerium bereits am Freitagabend, um die Ankunft der Demonstrierenden zu feiern. Auch Unterstützer der Regierung von Präsident Aleksandar Vučić zeigten schon Präsenz.

Haushaltsentwurf verabschiedet: "Shutdown" in USA abgewendet

Washington - Das US-Parlament hat einen Übergangshaushalt beschlossen und damit einen drohenden Stillstand der Regierungsgeschäfte abgewendet. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte auch eine Mehrheit im Senat für einen Budget-Entwurf der Republikaner. Mehrere demokratische Senatoren verhalfen dem Entwurf eher widerwillig mit ihren Stimmen über die entscheidende formale Hürde - trotz ihres Widerstandes gegen den Kurs des republikanischen Präsidenten Donald Trump.

Hauptstadtbewohner in Haiti erneut vor Bandengewalt geflohen

Port-au-Prince - Das von schwerer Bandenkriminalität geplagte Haiti kommt nicht zur Ruhe: Nach neuen Kämpfen rivalisierender Banden flohen am Freitag weitere Bewohnerinnen und Bewohner aus der Hauptstadt Port-au-Prince, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. "Ich bin wegen der Bandengewalt schon fünf Mal umgezogen", sagte die 64-jährige Nocia. "Ich will raus aus der Hauptstadt, ich kann dieses Elend nicht mehr ertragen", fügte sie hinzu.

Russischer Kapitän nach Kollision in der Nordsee beschuldigt

London - Nach der Schiffskollision vor der britischen Nordseeküste wird dem russischen Kapitän des beteiligten Frachtschiffs "Solong" fahrlässige Tötung zur Last gelegt. "Der Kapitän des Schiffes 'Solong', Wladimir Motine, 59 Jahre alt, aus Primorsky, Sankt Petersburg, Russland, wird der fahrlässigen Tötung beschuldigt", teilte die Polizei im britischen Humberside am Freitag mit. Der Beschuldigte werde am Samstag vor dem Amtsgericht Hull erscheinen, erklärte die Polizei weiter.

