Brüssel - Eine vom britischen Premier Keir Starmer aktivierte Koalition westlicher Ukraine-Unterstützer droht Russland mit schärferen Sanktionen und mehr Militärhilfe für Kiew, wenn Moskau eine "sofortige und bedingungslose" Waffenruhe ablehnt. Kremlchef Wladimir Putin müsse mit großem Druck an den Verhandlungstisch geholt werden, so Starmer nach einem Videochat mit rund 25 westlichen Staats- und Regierungschefs, den NATO- und EU-Spitzen sowie Ukraines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Kiewer Generalstab hat mit einer Karte den Rückzug ukrainischer Truppen aus der Stadt Sudscha im russischen Gebiet Kursk bestätigt. Die am Samstag mit dem Lagebericht veröffentlichte Grafik zeigt im Vergleich mit der Karte vom Vortag, dass sich ukrainische Truppen in Richtung ukrainischer Grenze zurückziehen. Moskau hatte bereits am Donnerstag die Rückeroberung der Kleinstadt gemeldet, die ukrainische Truppen gut sieben Monate lang besetzt hielten.

Belgrad - In der serbischen Hauptstadt Belgrad haben sich schon Stunden vor einer für Samstagnachmittag angekündigten Großdemonstration tausende Regierungsgegner versammelt. Teilnehmer begaben sich unter anderem zu Fuß, per Fahrrad oder mit dem Traktor nach Belgrad. Rund 31.000 Menschen versammelten sich laut dem Innenministerium bereits am Freitagabend, um die Ankunft der Demonstrierenden zu feiern. Auch Unterstützer der Regierung von Präsident Aleksandar Vučić zeigten schon Präsenz.

Washington - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump erwägt laut einem Medienbericht pauschale Einreiseverbote, wie es sie schon in seiner ersten Amtszeit gegeben hat. Wie die "New York Times" am Freitag unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, wurde eine Liste mit 43 Ländern erstellt, für die unterschiedlich strenge Beschränkungen gelten sollen. Ein pauschales Einreiseverbot soll demnach unter anderem für Inhaber von Pässen Afghanistans, des Iran, Kubas und Nordkoreas gelten.

Budapest - Ganz in der Manier totalitärer Regimes hat Ungarns Premier Viktor Orb�n Polit-Gegner und Kritiker seiner Regierung als "Wanzen" beschimpft. Der Rechtspopulist kündigte in einer Rede zum Nationalfeiertag am Samstag in Budapest laut dem Onlineportal HVG.hu einen "großen Osterputz" an: "Die Wanzen haben überwintert. Wir liquidieren die Finanzmaschinerie, die mit korrupten Dollar Politiker, Richter, Journalisten, Pseudo-Zivilorganisationen und politische Aktivisten gekauft hat."

Rom/Florenz - Schwere Unwetter gehen weiter in der italienischen Region Toskana nieder. Nach heftigen Niederschlägen am Freitag sind laut aktuellen Angaben 14 kleinere Gemeinden in der Provinz Florenz abgeschnitten, 248 Personen mussten evakuiert und in Räumen des Zivilschutzes untergebracht werden, teilten die Behörden am Samstag mit. In mehreren Gemeinden kam es zu Stromausfällen. Einige regionale Bahnverbindungen waren unterbrochen, nachdem Bäume umgestürzt waren.

Jefferson City (Missouri) - Starke Stürme und Tornados sind in der Nacht auf Samstag über weite Teile der mittleren und südlichen USA hinweggefegt und haben Schäden angerichtet. Im Bundesstaat Missouri starben bei den Unwettern am späten Freitag nach Berichten mehrerer Fernsehsender mindestens drei Menschen. Das Ausmaß der Schäden sei am frühen Morgen noch unklar, berichtete der Sender CNN.

Frankfurt am Main - Gegen den Abbau von Arbeitsplätzen in der Industrie sind laut Gewerkschaften am Samstag in Deutschland fast 80.000 Menschen auf die Straßen gegangen. In fünf Städten seien insgesamt 77.000 Beschäftigte dem Aufruf gefolgt, so die IG Metall und die Industriegewerkschaft IGBCE. Allein in Köln hätten 23.000 Menschen für ein modernes Industrieland, einen starken Sozialstaat und sichere Arbeitsplätze demonstriert. Weitere Demos gab es in Hannover, Frankfurt, Leipzig und Stuttgart.

